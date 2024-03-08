Материалы с тегом «Мессенджеры»
Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неудаление фейков об армии России
Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о потерях российской армии в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Как стало известно 8 марта, решение о штрафе приняли в декабре 2023 года, но причина оставалась неизвестной...
8 марта 2024
Названа причина сбоя в работе Telegram и других приложений
Причиной сбоя Telegram и ряда других мессенджеров стало проведение проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, заявил 27 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв. Проверку проводили, чтобы понять, где находятся...
27 февраля 2024
В Минцифры заявили, что устанавливают причины сбоя в работе Telegram
Минцифры совместно с Роскомнадзором работает над установлением причин сбоя в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов. Об этом 27 февраля сообщили в министерстве. «Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», —...
27 февраля 2024
В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появится запрет делать скриншот профиля пользователя Об этом 20 февраля сообщил портал WABetaInfo. Как только опцию запустят, при попытке сделать скриншот фотографии профиля будет...
20 февраля 2024
В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой
В мессенджере Telegram произошёл масштабный сбой. По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб превысило 11 тысяч. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (37%), Санкт-Петербурга (11%), Краснодарского края (5%), Новосибирской области (4%). Подписчики отмечают, что приложение не открывается...
новость часа
18 февраля 2024
WhatsApp* запустит функцию «Избранное» для быстрого дозвона
Разработчики WhatsApp Web (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) планируют внедрить в приложение новую функцию, с помощью которой пользователи смогут добавлять контакты в папку «Избранное» для быстрого дозвона им. Об этом сообщает портал WABetaInfo...
12 февраля 2024
В Крыму зафиксированы массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты
Массовые атаки на Telegram-каналы и аккаунты пользователей зафиксированы в Крыму. Об этом 9 февраля сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. «Фиксируем массовые атаки на крымские каналы и пользователей», — уточнил Крючков. По словам Крючкова...
10 февраля 2024
В России Telegram стала использовать почти половина населения страны
Доля жителей России, ежедневно использующих мессенджер Telegram, за год выросла более чем на 20% и достигла почти половины населения РФ, говорится в отчете исследовательской компании Mediascope. Так в декабре среднесуточный охват этого интернет-ресурса составлял 47%. При этом в конце 2022 года...
новость часа
6 февраля 2024
Жители 15 регионов России пожаловались на работу Telegram и WhatsApp*
У пользователей Telegram и WhatsApp 24 января возникли проблемы с доступом к этим мессенджерам. Из данных сервиса «Сбой.рф» следует, что по состоянию на 14:00 московского времени на работу Telegram пожаловались более 8,4 тысячи человек. Это в основном жители Новосибирской области (39%)...
24 января 2024
В работе мессенджера Telegram зафиксировали сбой
Пользователи мессенджера Telegram вновь сообщили о проблемах в его работе. Это 24 января следует из данных сервиса «Сбой.рф», отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Количество жалоб превысило 7,7 тыс., больше всего их поступило из Новосибирской области (38%), Хабаровского края (17%) и...
24 января 2024
Пользователи WhatsApp* сообщили о сбоях в работе мессенджера в России
На территории России отмечаются неполадки в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Это 23 января следует из данных сервиса сбой.рф. Большая часть сообщений о сбоях поступила с территории Хабаровского края (27%), Новосибирской...
24 января 2024
Эксперт допустил новые сбои в работе WhatsApp в России
Американская компания Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) не занимается развитием инфраструктуры, направленной на Россию, поэтому в работе принадлежащего ей мессенджера WhatsApp будут возникать сбои. Об этом сообщил IT-эксперт, управляющий партнёр агентства...
17 января 2024
Telegram начал работать со сбоями
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram вечером 28 декабря. Наибольшее количество ошибок наблюдается с загрузкой файлов и отправкой сообщений. Пользователи отметили, что каналы в мессенджере не обновляются, а сообщения не отправляются с первого раза. Как сообщало ИА Регнум, в конце...
новость часа
28 декабря 2023
WhatsApp* решил ограничить хранение резервных копий в «Google Диске»
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начали предупреждать пользователей Android об ограничении хранения данных, которое появится в ближайшие месяцы, сообщил 9 декабря портал WABetaInfo, который отслеживает...
9 декабря 2023
Суд оштрафовал Telegram за публикацию запрещённых материалов
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 1 млн рублей за публикацию информации, запрещённой к распространению в России. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что суд признал компанию виновной в неисполнении обязанности по мониторингу для ограничения доступа к...
8 декабря 2023
В WhatsApp* заработала функция отправки медиафайлов в оригинальном качестве
В новой версии WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) для iPhone появилась возможность отправлять фотографии и видеозаписи в оригинальном качестве, сообщил 4 декабря портал WABetaInfo, который отслеживает изменения и нововведения в мессенджере...
4 декабря 2023
Чиновникам запретят использовать иностранные мессенджеры в личной переписке
Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко с предложением запретить российским государственным служащим пользоваться иностранными мессенджерами в личной переписке. Об этом пишет газета...
4 декабря 2023
WhatsApp* ввёл секретные коды для защиты закрытых чатов
Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) внедряет функцию секретных кодов, которая создаёт дополнительную защиту для закрытых чатов. Об этом 30 ноября сообщили на официальном сайте компании. «Благодаря им закрытые чаты имеют ещё один...
2 декабря 2023
Во Франции министрам запретили пользоваться Telegram, Signal и WhatsApp*
Члены правительства Франции перестанут пользоваться мессенджерами WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Telegram и Signal в рамках запрета, установленного премьер-министром страны Элизабет Борн. Об этом сообщает телеканал BFMTV. В рамках нововведения министры...
новость часа
29 ноября 2023
Суд оштрафовал Тelegram за отказ удалить запрещённую информацию
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещённую в России. Об этом 21 ноября сообщили в суде. Суд признал Telegram виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации и назначил штраф в размере 4 млн рублей. Отмечается, что...
21 ноября 2023