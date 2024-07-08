Материалы с тегом «Масуд Пезешкиан»
Путин провёл телефонный разговор с избранным президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин 8 июля провёл телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщила пресс-служба Кремля. «С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной...
8 июля 2024
Глава МВД Ирана рассказал о процедуре вступления в должность президента
Инаугурация Масуда Пезешкиана на пост президента Ирана состоится в ближайшее время, заявил министр внутренних дел (МВД) республики Ахмад Вахиди. По его словам, после того, как Наблюдательный совет подтвердит проведение выборов главы государства, в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи будет...
6 июля 2024
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана, сообщает 6 июля пресс-служба Кремля. Российский лидер направил иранскому коллеге сердечные поздравления, пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия. Он отметил, что отношения Москвы и Тегерана...
6 июля 2024