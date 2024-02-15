Материалы с тегом «Марина Ахмедова»
Обстрел Белгорода 15 февраля. Что известно
В результате удара ВСУ по Белгороду 15 февраля погибли шесть человек, включая ребёнка. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. «В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе...
15 февраля 2024
Россиян призвали не дать Киеву шансов отнять праздник и отметить Новый год
Новый год отметить нужно — ради детей, не нужно давать шансов террористической Украине отнимать у них праздник. Об этом 31 декабря в своём Telegram-канале написала главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. «Наши воины на передовой воюют за то, чтобы у детей был Новый Год. У детей Донбасса, у...
новость часа
31 декабря 2023
В СПЧ объяснили, почему Залужный не скорбит о потере Марьинки
Потеря Марьинки и последующая возможная потеря Авдеевки не вызывают у украинцев и, в частности, у главнокомандующего вооружённых сил страны Валерия Залужного скорби, так как эта территория — не украинская земля. Об этом 26 декабря заявила член Совета по правам человека при президенте и главный...
26 декабря 2023
Мигранты порезали полицейского в ходе массовой стычки на рынке «Садовод»
Мигранты во время массовой стычки с правоохранителями на московском рынке «Садовод» ранили одного из правоохранителей, порезав его ножом, сообщила 16 декабря главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова в Telegram-канале. «Пришла информация, что на рынке «Садовод», где толпа мигрантов...
16 декабря 2023
Член СПЧ опубликовала реакцию читателя на слова Путина о русском народе
Журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ и главред ИА Регнум Марина Ахмедова опубликовала в своём Telegram-канале мнение одного из читателей о словах российского лидера Владимира Путина про русский народ. Раскрывать личность писавшего Ахмедова не стала, лишь отметив, что мнение...
15 декабря 2023