Материалы с тегом «Максим Орешкин»
Орешкин назвал объём импорта товаров и услуг в 2023 году
В 2023 году в России объём импорта товаров и услуг составил 33 трлн рублей. Об этом 17 января заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью радио «Комсомольская правда». «Даже если взять макроэкономическую статистику, у нас объём импорта товаров и услуг 33 трлн рублей в 2023 году. Это...
17 января 2024
Орешкин порассуждал о будущем Mercedes и BMW
Мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут повторить судьбу Volvo и перестанут быть европейскими автомобилями. Уже через десять лет они могут уйти в историю. Такое мнение в интервью изданию журналу «Эксперт» высказал помощник президента России Максим Орешкин. Он...
26 декабря 2023
Орешкин назвал шаги США по уничтожению экономики Европы
США в настоящее время уничтожают химическую промышленность, автомобилестроение и другие отрасли производства Европы, извлекая из этого выгоду для своего роста. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин. По его словам, после того как американская сторона закончит с европейской...
новость часа
26 декабря 2023
Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы
Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что России удалось стать крупнейшей экономикой Европы, которая «уже дышит в спину» Японии. «Так называемые экономики Глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость. Ведущей экономикой стал Китай...
26 декабря 2023
Экономист призвал не ждать укрепления рубля после новогодних праздников
Ближе к Новому году курс рубля может вернуться к значению в 90 рублей за доллар, считает Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 22 ноября корреспонденту ИА Регнум...
22 ноября 2023
Экономист спрогнозировал курс рубля в конце 2023 года
До конца 2023 года в России рубль будет торговаться в промежутке от 83 до 85 рублей за доллар, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щёрбаченко. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что рубль...
22 ноября 2023
Орешкин: рубль демонстрирует тенденцию к укреплению
Российская национальная валюта укрепляется и может ещё укрепиться, но рассчитывать на существенные изменения курса рубля в настоящее время не стоит, заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин. В интервью MK.RU он пояснил, чем вызвана коррекция рубля. «У нас активно...
22 ноября 2023
Орешкин заявил о переключении России на здоровую часть глобальной экономики
Российская экономика переориентировалась с «больной» части глобальной экономической системы на «здоровую», заявил помощник президента России Максим Орешкин 28 сентября в ходе пленарной сессии Московского финансового форума. По его словам, за последние полтора года состоялась «большая структурная...
28 сентября 2023
Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден
Пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты, заявил 11 сентября помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. «Если смотреть вперёд, очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается. Импорт товаров и...
11 сентября 2023
Орешкин пообещал нормализацию курса рубля в ближайшее время
Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время, сообщил 14 августа помощник президента России Максим Орешкин. «Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация», — написал он в авторской колонке для ТАСС. По его словам...
14 августа 2023
Орешкин сообщил о возвращении половины покинувших Россию осенью граждан
Помощник президента России Максим Орешкин сообщил 14 июня, что половина всех тех, кто покинул страну в 2022 году, уже вернулись обратно. Об этом он рассказал во время макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «У нас банковская статистика показывает, что...
15 июня 2023
Орешкин заявил, что ЦБ обязательно справится с инфляцией
Банк России, несомненно, решит проблему инфляции, заявил 15 июня помощник президента Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме. «Я думаю, у нас в стране да и в мире ни у кого нет сомнений, что наш Центральный банк обязательно с инфляцией справится, как он справлялся в 2015...
15 июня 2023
Орешкин назвал устойчивым тренд на снижение неравенства в России
Тренд на снижение неравенства в России устойчиво просматривается на протяжении последних лет, заявил помощник президента Максим Орешкин. Уровень бедности опустился ниже отметки десять процентов. На коллегии Минтруда 19 мая Орешкин заявил, что уровень бедности в России составил 9,8%. «Одновременно с...
20 мая 2023
Песков назвал тяжёлой демографическую ситуацию в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 19 мая заявил, что по абсолютно понятным причинам Россия находится в тяжелом положении с точки зрения демографии. «Демография — это то, где у нас пока не получается», — сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что правительство...
19 мая 2023
Орешкин поставил под «большой вопрос» сотрудничество РФ и Запада
Если Запад захочет возобновить экономическое сотрудничество с Россией, то оно будет под вопросом, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая 25 апреля на марафоне «Знание». «Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже...
25 апреля 2023
Китай опередил Евросоюз по объёму торговли с Россией
Китай опередил Евросоюз по объёму торговли с Россией. Об этом 25 апреля заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на марафоне «Знание. Первые». «У нас новым ключевым торговым партнёром стал Китай. Он обошёл Европейский союз, и сотрудничество продолжает развиваться довольно активно», — сказал...
25 апреля 2023