Материалы с тегом «Лукойл»
«Спартак» после ЧП с травой проведёт дома матч против «Оренбурга»
Поле домашнего стадиона футбольного клуба «Спартак» допустили к проведению игр чемпионата и Кубка России. Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей и эксперт Российского футбольного союза вынесли положительное заключение, и уже 14 марта «красно-белые» примут на своём стадионе «Оренбург» в ответном...
4 марта 2024
«Лукойл» временно остановил работу одной установки на Нижегородском НПЗ
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» в Нижегородской области временно остановили работу одной установки. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе компании. «В связи с инцидентом на технологической установке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» её работа временно остановлена», ―...
12 января 2024
«Лукойл» рассмотрит возможность продажи бизнеса в Болгарии
«Лукойл» начал пересматривать стратегию в отношении активов в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. «Ввиду существенного изменения условий деятельности предприятий группы «Лукойл» на территории Болгарии начата работа по пересмотру стратегии по данному активу», — говорится в сообщении...
5 декабря 2023