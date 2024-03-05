Материалы с тегом «Луис Инасиу Лула да Силва»
Президент Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что всегда был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Видео с заявлением бразильского лидера 4 марта опубликовал новостной портал Metrópoles на...
5 марта 2024
Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 22 февраля, прибыл в столицу Бразилии, где встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщило агентство ТАСС. В аэропорту российского дипломата встретил караул, у выхода с трапа постелили красную ковровую...
новость часа
22 февраля 2024
Блинкен заявил о несогласии со словами Лулы да Силвы о геноциде в Газе
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой обозначил своё несогласие с его сравнением действий Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью...
22 февраля 2024
МИД Бразилии вызвал посла Израиля из-за скандала с Лулой да Силвой
Министерство иностранных дел Бразилии вызвало израильского посла в этой латиноамериканской стране Даниэля Зоншайна после того, как власти Израиля объявили бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата, 19 февраля сообщил портал G1. Дипломата попросили прибыть для разговора...
20 февраля 2024
МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персона нон грата из-за сравнения конфликта в секторе газа с Холокостом, сообщил телеканал i24. Кац вызвал посла Бразилии Федерико Майера после замечаний президента Бразилии, которые в Израиле сочли...
19 февраля 2024
Нетаньяху назвал слова президента Бразилии о Холокосте постыдными
Слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в которых он сравнивал Холокост и действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, постыдны. В связи с этим МИД Израиля вызовет посла Бразилии для строгого выговора, сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. «Высказывания...
18 февраля 2024
Президент Бразилии сравнил действия Израиля в Газе с преступлениями Гитлера
Массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, слова которого приводит...
18 февраля 2024
Президент Аргентины Милей попросил лидеров БРИКС о встрече
Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах лидерам стран БРИКС, в которых заявил об отказе вступать в БРИКС, в том числе попросил о встрече с ними для обсуждения развития отношений между странами, сообщила 29 декабря аргентинская газета La Nacion. По информации журналистов, его послания отправили...
29 декабря 2023
Венесуэла и Гайана проведут переговоры по спорной территории Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Гайаны Мухаммед Ирфаан Али проведут переговоры по урегулированию территориального конфликта между двумя странами, сообщило 9 декабря правительство Сент-Винсента и Гренадины. Встреча запланирована на площадке карибского государства 14 декабря, уточнили в...
10 декабря 2023
Песков заявил, что формат участия РФ в саммите G20 ещё не определили
Формат участия России в саммите G20 в 2024 году ещё не определён, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 5 декабря журналистам. Он прокомментировал заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы о том, что российского президента Владимира Путина пригласят на саммит...
5 декабря 2023
Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на ордер МУС
В Бразилии в 2024 году состоится саммит G20, принять участие в нём, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС), пригласят президента России Владимира Путина. Об этом заявил лидер латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва. «Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть...
5 декабря 2023
Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила 23 октября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале. Уточняется, что телефонная беседа состоялась по инициативе бразильской стороны. Лидеры двух стран обсудили обострившуюся...
23 октября 2023
Президент Бразилии заявил, что военного решения конфликта на Украине нет
Военного решения украинского конфликта нет. Об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил телеканал CNN Brasil. В ходе встречи с Зеленским в Нью-Йорке 20 сентября да Силва заявил украинскому лидеру об отсутствии военного решения...
22 сентября 2023
Байден оконфузился на Генассамблее ООН
Президент США Джо Байден оказался в неловкой ситуации во время совместного выступления с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщила 21 сентября Daily Mail. Американский лидер врезался в флаг Бразилии, а также забыл про рукопожатие с...
21 сентября 2023
Президент Бразилии заявил о намерении посетить саммит БРИКС в России
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию в следующем году для участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС. Об этом политик 9 сентября заявил в интервью индийскому телеканалу Firstpost. «Саммит БРИКС в России в следующем году пройдёт до саммита G20 в...
10 сентября 2023
Президент Бразилии предложил провести встречу между БРИКС и G7
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил проведение встречи участников БРИКС и Группы семи (G7). Такое заявление он сделал 24 августа на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. «Кто знает, может, мы однажды соберёмся: блок БРИКС и блок G7. Была бы отличная встреча...
24 августа 2023
Бразилия выразила готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине
Бразилия готова присоединиться к участию в урегулировании ситуации на Украине, заявил 23 августа бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на пленарной сессии саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Он сказал, что Бразилия не считает возможным стоять в стороне, когда на Украине разворачивается...
23 августа 2023
В Бразилии заявили об отсутствии согласия вокруг «формулы мира» Зеленского
Вокруг «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского нет консенсуса, развивающиеся страны с ней не согласны. Об этом 2 августа заявил спецпредставитель президента Бразилии Инасиу Лула да Силвы. Бразильский лидер считает, что в переговорах по Украине нужно искать общий знаменатель, а...
2 августа 2023
Президент Бразилии допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР
Состав участников объединения БРИКС может быть расширен уже по итогам очередного саммита пятёрки, который пройдет в ЮАР, заявил 2 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с представителями зарубежных СМИ. Он допустил возможность расширения организации, в которую сейчас входят...
2 августа 2023
Президент Бразилии заявил об усталости мира от конфликта на Украине
Мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине. Об этом 19 июля заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). «Мир начинает уставать. Страны начинают уставать», — сказал Лула да Силва...
19 июля 2023