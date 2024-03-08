Материалы с тегом «Леонид Слуцкий»
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл второй матч подряд в чемпионате Китая
Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» в очередном туре чемпиона Китая по футболу одержал вторую победу подряд. Команда российского тренера Леонида Слуцкого на своём поле обыграла «Циндао Вест Кост» со счетом 2:0. У победителей голы забили швейцарец Сефас Малеле и бразилец Андре. Таким образом, команда...
8 марта 2024
В Госдуме заявили, что Россия завершит спецоперацию победой в 2024 году
Депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что Россия завершит в 2024 году году спецоперацию «победой русского оружия». Слуцкий, будучи в поездке в Луганск в ходе встречи с бойцами российской армии, которые участвовали в освобождении Авдеевки, поблагодарил и поздравил...
3 марта 2024
Слуцкий предложил отменить транспортный налог
Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий выступил с предложением отменить транспортный налог в России. По его мнению это снизит финансовую нагрузку на граждан. Соответствующая инициатива 1 марта уже была направлена на получение заключения от правительства. «ЛДПР всегда выступала...
1 марта 2024
От послания Путина ожидают поручений по развитию регионов
От предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ждёт поручений по усилению развития регионов. Об этом он заявил в ходе беседы с «РИА Новости». «Ожидаем, что глава государства даст...
29 февраля 2024
В России начнутся дебаты между кандидатами в президенты
Предвыборные дебаты между кандидатами на должность президента России начинаются 26 февраля. Мероприятия планируется транслировать на пяти телеканалах и трёх радиостанциях РФ. В дебатах примут участие Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Самовыдвиженец...
26 февраля 2024
Опубликованы первые рейтинги кандидатов на должность президента России
Если бы выборы президента России состоялись уже сейчас, за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали бы 75% россиян. Об этом свидетельствуют данные о декларируемой явке и электоральных рейтингах кандидатов, представленные 10 февраля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)...
10 февраля 2024
Политолог Чеснаков заявил о росте числа мероприятий предвыборной кампании
Существенный рост мероприятий кампании по выборам президента РФ наблюдался в течение недели с 3 по 9 февраля, заявил политолог Алексей Чеснаков в своей программе «Чеснаков. Экспертиза», выпуск которой прошёл 9 февраля в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Эксперт оценил...
9 февраля 2024
Слуцкого хотят лишить мандата в Госдуме за идею захоронить Ленина
Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сообщил «РИА Новости», что намерен направить в Госдуму требование о лишении лидера ЛДПР Леонида Слуцкого мандата за высказанное им предложение о захоронении Владимира Ленина рядом с его матерью. Слуцкий заявил, что тело большевистского...
22 января 2024
Саммит по Украине в Давосе без РФ стал очередной тратой времени — Слуцкий
Мирный саммит по Украине в Швейцарии без участия российских представителей стал очередной тратой времени, он не приведёт к конкретным результатам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он предполагается без...
16 января 2024
В Госдуме раскрыли истинную причину операции Запада против хуситов
Западные страны начали наносить удары по хуситам не для того, чтобы помочь Саудовской Аравии, а чтобы попытаться спасти свои деньги, которые они теряют из-за разрушения транзита через Суэцкий канал. Такое мнение 13 января высказал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на Форуме содействия специальной...
13 января 2024
Слуцкий заявил, что Россия ответит на каждую атаку ударами возмездия
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что всё НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них ничего не выйдет. Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего передать Киеву ракеты большой дальности для...
3 января 2024
Слуцкий подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты РФ
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для регистрации своей кандидатуры на выборах президента РФ в марте 2024 года, сообщил 1 января член ЦИК РФ Антон Лопатин. «Сегодня в ЦИК приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию Слуцкого...
1 января 2024
Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах
Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах в марте 2024 года. Сотрудникам ЦИК предстоит проверить предоставленные политиком документы. Как сообщало 19 декабря ИА Регнум...
25 декабря 2023
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от КПРФ и ЛДПР
Предвыборный процесс в России соответствует законодательству, партии выдвигают своих кандидатов. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 22 декабря журналистам. «Всё идет в соответствии с избирательным законодательством. Каждая партия может выдвигать своих кандидатов», — сказал...
22 декабря 2023
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты России
Внеочередной, XXXV съезд ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента России. Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на них продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Окончил...
19 декабря 2023
В Госдуме призвали мировое сообщество к осуждению убийства Кивы
Международное сообщество должно осудить убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, иначе это будет означать покрывательство государственного терроризма на Украине, заявил 6 декабря председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «То, с какой радостью...
7 декабря 2023
Слуцкий призвал ввести статус ветеранов военной журналистики для военкоров
Фракция ЛДПР в Госдуме и лидер партии Леонид Слуцкий предложили дополнить Федеральный закон «О ветеранах» новой категорией — ветераны военной журналистики, этот статус получат военные корреспонденты. Об этом Слуцкий написал в своём Telegram-канале. Кроме того, депутаты призвали предусмотреть для...
28 ноября 2023
Слуцкий заявил о переходе властей Украины к стадии торга
Власти Украины постепенно начали переходить к стадии торга в вопросе конфликта с Россией и стали допускать вариант заключения мирного договора, написал в своём Telegram-канале лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Так депутат оценил слова...
новость часа
27 ноября 2023
Уровень доверия россиян Путину превысил более 78%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78,6% по состоянию на 24 ноября. 75,4% опрошенных заявили об одобрении его деятельности. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19...
24 ноября 2023
В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову
Памятник бывшему замглавы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, погибшему год назад, открыли 9 ноября на его могиле в Симферополе. Церемония прошла с участием главы Крыма Сергея Аксёнова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, руководителей Херсонской и Запорожской областей...
9 ноября 2023