Материалы с тегом «Леонид Пасечник»
В ЛНР открыли метеостанцию с самым современным в РФ оборудованием
В Луганске открыли метеорологическую станцию и пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха с самым современным в России оборудованием. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале. Он уточнил, что открывал станцию вместе с руководителем...
11 марта 2024
ЛНР подписала соглашение с РАНХиГС о подготовке госслужащих
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале. «Это важный шаг для...
14 февраля 2024
Пасечник подтвердил гибель главы МЧС ЛНР при обстреле Лисичанска
В результате удара по пекарне в Лисичанске со стороны украинской армии погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко. Об этом 5 февраля сообщил глава республики Леонид Пасечник. «Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной...
5 февраля 2024
Объявлен траур по жертвам обстрела ВСУ в Лисичанске — 711-й день СВО
В наступивший 711-й день специальной военной операции (СВО) на Украине глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске. Число погибших в результате атаки ВСУ, осуществлённой накануне, 3 февраля...
5 февраля 2024
В ЛНР объявили 4 февраля днём траура по жертвам обстрела ВСУ Лисичанска
В Луганской Народной Республике 4 февраля объявлен день траура по жертвам обстрела ВСУ Лисичанска, в результате которого погибли 28 мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. «Сегодня, 4 февраля, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского...
4 февраля 2024
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске в ЛНР
Вооружённые силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Несколько десятков человек могут оставаться под завалами, сообщил глава региона Леонид Пасечник. «Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской...
новость часа
3 февраля 2024
В ЛНР обезвредили нештатно сошедшую над Рубежным авиабомбу
Военные сапёры обезвредили и вывезли авиационную бомбу, которая 8 января нештатно сошла с самолёта в городе Рубежное в ЛНР. Об этом 9 января сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. «Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-сапёрной группы Минобороны авиационный...
9 января 2024
Нештатный сход авиабомбы произошёл в Рубежном в ЛНР, сообщил Пасечник
Нештатный сход авиабомбы произошёл в Рубежном в Луганской Народной Республике, обошлось без жертв, сообщил 8 января глава ЛНР Леонид Пасечник. «К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Пасечник...
8 января 2024
Кириенко и Пасечник вручили государственные награды жителям ЛНР
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручили государственные награды жителям ЛНР, сообщил Пасечник 6 января в своём Telegram-канале. «Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России...
6 января 2024
Глава ЛНР приостановил комендантский час в регионе
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник приостановил действие комендантского часа на территории региона в новогодние праздники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы ЛНР 26 декабря. «Постановляю: установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных...
27 декабря 2023
В ЛНР выставят Киеву иск за нанесённый ущерб, сообщил Пасечник
Комиссия ведёт подсчёт ущерба, нанесённого Луганской Народной Республике украинскими войсками, ЛНР намерена выставить Киеву соответствующий иск, сообщил 8 декабря глава региона Леонид Пасечник на пресс-конференции в рамках Международной выставки-форума «Россия». «На территории Луганской Народной...
новость часа
8 декабря 2023
Кириенко вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» в ЛНР
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником вручили госнаграды и президентские благодарности отличившимся жителям республики. Наград удостоились восемь человек. Троим из них Кириенко вручил медали...
29 ноября 2023
Четыре российских региона объединились в содружество «Донбасс»
Четыре российских региона объединились в содружество «Донбасс». Соответствующее соглашение руководители Ростовской и Воронежской областей и Донецкой и Луганской Народных Республик подписали 28 ноября в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В рамках соглашения...
28 ноября 2023
Зеленский подписал указы о введении новых санкций против россиян
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал два указа о новых санкциях против россиян по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Документы 18 ноября опубликовали на сайте его офиса. В приложении к указам находятся три списка с 108 физическими лицами и 37 компаниями...
18 ноября 2023
113 участников «Лидеров возрождения» получили назначения в новых регионах
113 участников кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» — победителей, финалистов и полуфиналистов — получили назначения или повышения по службе в новых регионах России, сообщили ИА Регнум 26 октября в пресс-службе конкурса. 68 назначений и повышений состоялись в ДНР, 30 — в ЛНР, 6 — в Запорожской...
26 октября 2023
Пасечник рассказал об амбициозных задачах по развитию ЛНР
Задачи, не решённые со времён Украины, планируется выполнить в рамках программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики (ЛНР), которую приняло правительство России. Об этом сообщил 30 сентября глава республики Леонид Пасечник. Он отметил, что после воссоединения с Россией в...
30 сентября 2023
Пасечник вступил в должность главы ЛНР
Леонид Пасечник 23 сентября официально вступил на пост главы Луганской Народной Республики, его избрал на эту должность Народный совет ЛНР. Он произнес текст присяги. «Клянусь при осуществлении полномочий главы Луганской Народной Республики верно служить народу Луганской Народной Республики...
новость часа
23 сентября 2023
В Луганске открыли обновлённый мемориальный комплекс «Острая Могила»
В Луганске 2 сентября состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Острая Могила», реконструированного по поручению президента России Владимира Путина за счёт средств резервного фонда главы государства. По предложению местных жителей мемориал был дополнен новыми элементами и теперь...
3 сентября 2023
Победителями конкурсов «Лидеры возрождения» стали 23 бойца из ДНР и ЛНР
23 из 104 победителей кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», военнослужащие — участники СВО из Донецкой и Луганской Народных Республик, прибыли на финал конкурса прямо с передовой, рассказали ИА Регнум организаторы мероприятия. «Каждый из них получит миллион рублей на образование и будет включен...
30 августа 2023
Путин оценил ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО
Ситуация на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции остаётся стабильной, заявил президент России Владимир Путин в ночь на 23 августа во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. «Сейчас — сами видите —...
23 августа 2023