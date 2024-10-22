Материалы с тегом «Лариса Долина»
Задержан один из мошенников, обманувших Ларису Долину
Жителя Марий Эл Дмитрия Леонтьева задержали по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщает Telegram-канал «112». В публикации говорится, что Долина перевела Леонтьеву на карту 3 млн рублей, которые он впоследствии передал мошенникам, оставив себе 30 тыс. рублей. Ожидается, что...
22 октября 2024
Новая владелица квартиры Долиной заявила, что сочувствует певице
Новая владелица квартиры Ларисы Долиной, 34-летняя Полина Лурье, рассказала ИА Регнум, что она сочувствует певице из-за того, что её обманули мошенники, но надеется на то, что суд встанет на её сторону. «Мы очень сочувствуем Ларисе Александровне… она попала в такую [непростую] ситуацию», — сказала...
21 октября 2024