Материалы с тегом «Криштиану Роналду»
Роналду после поражения подтёрся шарфом соперника и кинул его фанатам
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду резко отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля». Об этом сообщило издание Daily Mail. В ходе товарищеского матча фанаты «Аль-Хиляля» провоцировали португальца, скандируя имя Лионеля Месси. Направляясь после игры в подтрибунное...
9 февраля 2024
Криштиану Роналду показал фото с невестой Джорджиной на отдыхе
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото со своей женой Джорджиной Родригес и продемонстрировал подписчикам свой пресс. Снимок появился в одной из соцсетей. «Вторая половина», — так подписал фото Роналду. На нём футболист и его избранница позируют на побережье...
9 января 2024
Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века
Портал FourFourTwo составил рейтинг сотни лучших футболистов XXI века. Список опубликовали 28 ноября. Первое место в нём занял капитан сборной Аргентины по футболу, нападающий команды «Интер Майами» Лионель Месси. Вторым в рейтинге стал португальский форвард саудовского клуба «Аль-Насра» Криштиану...
новость часа
28 ноября 2023
Стало известно, почему Криштиану Роналду не номинировали на «Золотой мяч»
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» португалец Криштиану Роналду не номинирован на «Золотой мяч», поскольку не блистал на чемпионате мира и играет в не самой известной лиге. Об этом 29 октября заявил главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре. «Отсутствие Криштиану Роналду вообще не...
29 октября 2023
Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года
Форвард сборной Португалии по футболу и катарского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров 2023 года. В квалификационном матче «Евро-2024» со сборной Боснии, закончившейся победой команды Португалии со счётом 5:0, 38-летний футболист оформил дубль...
17 октября 2023
Роналду назвал цирком ситуацию в чемпионате Португалии по футболу
Португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию, которая в данный момент сложилась в национальном чемпионате Португалии по футболу. Его слова 7 сентября привела португальская газета Record. По словам 38-летнего футболиста, его не удивляет...
7 сентября 2023
Криштиану Роналду объявил о завершении их соперничества с Лионелем Месси
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, объявил о завершении их соперничества с аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси. «Это было хорошее противостояние. Тому, кто любит Криштиану, не обязательно ненавидеть Месси...
7 сентября 2023
Роналду устроил истерику после финала Клубного кубка арабских чемпионов
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду устроил истерику после финального матча Клубного кубка арабских чемпионов. Кадры недовольства футболиста появились в соцсетях. Португальского форварда возмутило то, что, несмотря на забитые им в игре два года, самым ценным игроком матча...
13 августа 2023
Роналду завоевал первый трофей за «Аль-Наср»
Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду завоевал первый трофей в составе этой команды, победившей «Аль-Хиляль» со счётом 2:1 в финальном матче клубного Кубка арабских чемпионов. Игра прошла 12 августа в Таифе. Первый гол забил игрок «Аль-Хиляль» Микаэль на 51-й минуте. На 71-й...
12 августа 2023
Роналду грозит арест за то, что он перекрестился после забитого гола
Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду может быть арестован за то, что перекрестился после забитого им в матче в полуфинала Лиги арабских чемпионов с командой «Аль-Шорта» гола. Об этом 11 августа сообщило издание Italy 24 Press News. 38-летний...
11 августа 2023
Роналду сообщил о возможном продолжении карьеры в Европе
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии 38-летний Криштиану Роналду заявил, что не намерен возвращаться в европейский футбол. «Я не вернусь в европейский футбол, дверь окончательно закрыта. Уровень европейского футбола сильно упал», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо в соцсетях...
18 июля 2023
Роналду стал первым футболистом, отыгравшим 200 матчей в составе нацсборной
Футболист Криштиану Роналду 20 июня сыграл 200-й матч в составе сборной Португалии, став первым в истории по числу игр за национальную команду. В стартовом составе в гостевом матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года 38-летний Роналду сыграл против сборной Исландии. До...
20 июня 2023
Месси обогнал Роналду и поставил новый рекорд по голам в топ-лигах
Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил рекорд по числу забитых мячей в пяти сильнейших лигах Европы, превзойдя достижение португальского нападающего Криштиану Роналду, и вышел на первое место в списке бомбардиров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс. Месси отметился забитым мячом в матче...
28 мая 2023
СМИ: Роналду хочет покинуть саудовский клуб «Аль-Наср»
Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть соглашение с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом 23 мая сообщает испанское издание Mundo Deportivo. По информации источника, 38‑летнего футболиста не устраивает «далёкая от современного общества» инфраструктура...
23 мая 2023
Роналду решил покинуть саудовский «Аль-Наср» и вернуться в Мадрид
Португальский футболист Криштиану Роналду решил покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Мадрид. Об этом сообщило издание El Nacional. Отмечается, что адаптация к жизни в другой стране с такой закрытой культурой оказалась чрезвычайно сложной для форварда сборной Португалии по футболу. Также...
1 мая 2023
Федерация футбола Саудовской Аравии не накажет Роналду за неприличный жест
Комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал применять санкции к португальскому форварду команды «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест. Это 21 апреля следует из постановления, опубликованного на сайте SAFF. В постановлении отмечается, что комитет...
21 апреля 2023
Криштиану Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии, сообщила адвокат Нуф бинт Ахмед на своей странице в социальной сети Twitter. «Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является...
20 апреля 2023