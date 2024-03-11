Материалы с тегом «Криптовалюта»
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые превысила $70 тыс., свидетельствуют данные биржи Binance. Так, биткоин за сутки подорожал на 1,5%, поднявшись до $70 368,4. При этом на бирже Binance максимальная цена криптовалюты достигала $71 150. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающим среднюю цену...
11 марта 2024
Биткоин приблизился к $70 тысячам и обновил исторический максимум
Курс биткоина приблизился к $70 тысячам и обновил исторический максимум, следует из данных торгов на бирже криптовалют Binance. По состоянию на 8 марта в 18:30 мск курс криптовалюты доходил до $69 646,58. Спустя 45 минут произошёл обвал до $66,5 тысячи. После этого курс стабилизировался на отметке...
9 марта 2024
Стоимость биткоина упала до $61,3 тысячи
Цена биткоина падала до $61,3 тысячи после обновления рекорда, зафиксированного 5 марта, следует из данных торгов на бирже криптовалют Binance. Ранее стоимость биткоина превысила отметку в $69 тысяч, обновив рекорд ноября 2021 года. В настоящий момент, после падения стоимости, показатель вновь стал...
новость часа
6 марта 2024
Курс биткоина обновил максимум 2021 года выше $69 тыс.
Во вторник курс биткоина достиг новой рекордной отметки, превысив 69 тысяч долларов и обновив пик ноября 2021 года. Об этом стало известно во время торгов биржи Binance. Во время торгов курс криптовалюты поднимался на 2,96% за сутки. В 18:14 цена поднялась до 68 219 долларов. До этого она достигла...
5 марта 2024
Цена биткоина превысила $68 тысяч
Стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с 2021 года превысила отметку в $68 тыс., свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance. Согласно графику, который демонстрирует изменение стоимости по годам, 10 ноября 2021 года цена Bitcoin равнялась более $68 тыс. В этот же день цена указанной...
5 марта 2024
Стоимость биткоина превысила $66 тысяч впервые с 10 ноября 2021 года
Стоимость биткоина превысила $66 тысяч впервые с 10 ноября 2021 года, свидетельствуют данные торговой площадки Binance. По состоянию на 4 марта 17:45 мск биткоин замедлил рост и остановился на уровне $66,155 (+6,22%). В последний раз стоимость биткоина превышала $66 тысяч 10 ноября 2021 года. Ранее...
4 марта 2024
Стоимость биткоина выросла до $65 тыс. впервые с 2021 года
Стоимость биткоина выросла до $65 тыс. впервые с 2021 года. Об этом стало известно 4 марта во время торговой сессии, как сообщила площадка Binance. Значение биткоина поднялось на 5,41% по состоянию на 11:27 мск, спустя 14 минут он ускорил рост до $65,243 (+5,9%). В последний раз стоимость...
4 марта 2024
Стоимость биткоина впервые с 1 декабря 2021 года превысила 57 тыс. долларов
Цена биткоина поднялась на 11,6% и составила 57,289 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 15:33 мск. Позже, в 15:45 мск, в ходе торговой сессии стоимость криптовалюты выросла до 57,414 тыс. долларов, прибавив уже 12, 23%, следует из данных сайта. В последний раз...
27 февраля 2024
Стоимость биткоина превысила $52 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года
Стоимость криптовалюты биткоин превысила $52 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года. Это следует из данных площадки Coindesk. По состоянию на 17:50 мск стоимость биткоина поднялась до 52 018 долларов, показав рост по сравнению с предыдущей сессией в более чем 6,5%. В последнюю неделю данная...
14 февраля 2024
Третья форма денег. Зачем России цифровой рубль
Ещё 17 российских банков, в том числе «Сбербанк», «Тинькофф банк» и «Русский стандарт», готовятся подключиться к пилотному проекту «Центробанка» по использованию цифрового рубля, сообщил 31 января ЦБ. Это уже вторая партия, первой были 13 банков (включая «Альфа-банк» и ВТБ), которые в августе...
1 февраля 2024
В Дагестане накрыли майнинговые фермы, перегружавшие электросети
Сразу несколько майнинговых ферм, которые создавали большую нагрузку на электрические сети в Дагестане, накрыли энергетики и правоохранители в ходе рейда. Об этом сообщила пресс-служба «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ»). «В результате проведенного накануне рейда дагестанские энергетики...
15 января 2024
Стоимость биткоина впервые с 27 декабря 2021 года превысила $49 тыс.
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии 11 января выросла на 9,12% и достигла $49,014 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk по состоянию на 17:54 по московскому времени. В последний раз криптовалюта превышала этот показатель 27 декабря 2021 года. Стремительный рост стоимости...
11 января 2024
Стоимость биткойна превысила $47 тыс. впервые с 30 марта 2022 года
Стоимость биткойна на торгах 8 января поднялась на 6,33%, превысив отметку $47 тыс. впервые с 30 марта 2022 года. Об этом сообщает сайт Coindesk, специализирующийся на цифровых валютах. По данным на 22:59 по московскому времени, цена биткойна поднялась до $47 054. При этом через некоторое время...
9 января 2024
Биржа Binance попросила клиентов из России вывести средства до 29 декабря
Российские клиенты получили последние уведомления криптовалютной биржи Binance о необходимости до 29 декабря закрыть все позиции, погасить свои обязательства и вывести денежные средства на другие криптоплатформы, одна из которых — биржа CommEX. В напоминаниях указывается о необходимости миграции...
28 декабря 2023
Криптобиржа Binance с 31 января прекратит поддержку рубля
Криптовалютная биржа Binance с 31 января 2024 года прекратит поддержку операций с рублём. Об этом стало известно из заявления на сайте организации. «Следуя решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку российского рубля в формате P2P с 00:00 по всемирному...
11 декабря 2023
Стоимость биткоина превысила $42 тыс. впервые с 10 апреля 2022 года
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднималась выше $42 тыс. впервые с 10 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Так, по данным на 13:52 мск, стоимость биткойна выросла на 6,4%, до $42,05 тыс. По данным на 14:00 мск, стоимость биткоина немного снизилась, цифровая монета...
4 декабря 2023
Стоимость биткоина впервые за полтора года превысила $40 тысяч
Стоимость биткоина превысила отметку в $40 тысяч, что в последний раз происходило 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap по отслеживанию цен на криптовалюты. За сутки цена этой цифровой валюты выросла примерно на 2%, а за последний месяц — на 15%. С начала 2023...
новость часа
4 декабря 2023
Стало известно, как повлияет на россиян пересмотр тарифов на электроэнергию
Если власти России введут в стране дифференцированный тариф на электроэнергию, то это позволит сформировать более справедливую систему оплаты, так как тот, кто много потребляет, должен и платить больше. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 ноября заявил Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики...
2 ноября 2023
Стоимость биткоина резко увеличилась
На биржах в ночь на 24 октября зафиксировано резкое увеличение стоимости биткоина — на 14%. Цена криптовалюты превысила 34 тысячи долларов. По данным биржи Binance, биткоин подскочил в цене на 14% до 34,243 тысячи долларов. Портал CoinMarketCap, объединяющий информацию более 20 бирж, сообщил о...
24 октября 2023
Binance продаст своё российское имущество компании CommEX
Криптовалютная биржа Binance согласовала продажу всего своего бизнеса в России компании CommEX, пользователей из РФ в течение года отключат от торгов на данной площадке, говорится в сообщении криптобиржи в соцсети Х. «Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании...
27 сентября 2023