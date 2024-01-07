Материалы с тегом «Конькобежный спорт»
«Чуда не случилось»: талантливая российская шорт-трекистка умерла в 20 лет
Причиной смерти российской шорт-трекистки Анастасии Середы могли стать вызванные гриппом осложнения на головном мозге. Об этом 7 января сообщил представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков. «Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень...
7 января 2024
Стала известна возможная причина смерти 20-летней шорт-трекистки Середы
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа могла скончаться из-за осложнений на головном мозге, вызванных гриппом. Об этом сообщил представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков. Он отметил, что не видел окончательного медицинского заключения, однако, по его...
новость часа
7 января 2024
Из жизни внезапно ушла 20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа
Союз конькобежцев России с прискорбием сообщил, что в канун Рождества умерла воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа. «Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — написали на странице Союза конькобежцев в соцсетях. Причина...
7 января 2024
Конькобежцы Норвегии установили мировой рекорд в гонке на чемпионате Европы
Мужская сборная Норвегии установила новый мировой рекорд в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту. В нидерландском Херенвене норвежцы Педер Конгсхауг, Сверре Педерсен и Сандер Эйтрем преодолели дистанцию 3200 метров за 3 минуты 34,22 секунды. Им удалось побить предыдущий...
6 января 2024
Тарасова резко осудила решение ISU о продлении отстранения россиян
Решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) раскритиковала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы...
10 октября 2023
Умер советский чемпион-конькобежец Владимир Кащей
На 75-м году жизни умер Заслуженный тренер СССР и чемпион мира 1975 года по конькобежному спорту на дистанции 500 метров Владимир Кащей. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России в Telegram-канале. «Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Кащей...
4 сентября 2023
Российская конькобежка Голубева решила выступать за Казахстан
Российская конькобежка Елизавета Голубева решила перейти в команду Казахстана. Об этом сообщил 5 июля президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев и подтвердила сама спортсменка. По словам Гуляева, после заявления Голубевой о переходе запущены определённые бюрократические процедуры. Союз...
5 июля 2023
Фигуристка Алиса Ефимова будет выступать за сборную США
24-летняя бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова в третий раз в карьере сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Соединённых Штатов Америки. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил телеканал «Матч ТВ». «Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня...
18 июня 2023
Союз конькобежцев оставил в силе отстранение россиян от соревнований
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой, сообщили 11 июня в организации. В пресс-службе союза сообщили, что ISU изучил рекомендации Международного Олимпийского комитета о допуске к...
11 июня 2023
Санкции в отношении России привели ISU к убыткам в 2022 году
Отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) привело к финансовым убыткам организации. Об этом говорится в финансовом отчёте, опубликованном 10 июня на сайте ISU. В документе отмечается, что отсутствие россиян на турнирах ISU привело к...
10 июня 2023
Российская шорт-трекистка Просвирнова будет выступать за Данию
Российская пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова решила сменить спортивное гражданство, чтобы иметь возможность жить в Дании вместе с мужем, датским конькобежцем Виктором Торупом. Об этом она сообщила 4 апреля в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана...
4 апреля 2023