Материалы с тегом «Конгресс США»
В США предсказали бегство Зеленского с Украины
Без американских денег коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. Если Конгресс не примет решение о выделении денег Киеву, то на Украине может начаться...
14 марта 2024
Конгресс США поддержал законопроект о возможном запрете TikTok
Палата представителей Конгресса США 13 марта поддержала законопроект, допускающий запрет работы в стране социальной сети TikTok. «За» проголосовали 352 члена нижней палаты Конгресса, против — 65. Законопроект требует, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в...
13 марта 2024
Белый дом скрыл от Конгресса десятки военных поставок Израилю, пишут СМИ
Вашингтонская администрация втайне от Конгресса осуществила десятки поставок вооружений Израилю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, после 7 октября 2023 года, когда произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке, американская...
12 марта 2024
Белый дом запросил $19,8 млрд на модернизацию ядерных сил США
Администрация президента США Джо Байдена предложила направить 19,8 млрд долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений, говорится в проекте бюджета, опубликованном Белым домом 11 марта. В частности, в подразделе «Модернизация средств ядерного сдерживания» проекта бюджета...
11 марта 2024
Республиканцы обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета
Республиканцы заявили, что не примут бюджетный запрос президента США Джо Байдена в текущем виде, и обвинили его в стремлении к «безрассудным тратам», передаёт ТАСС. «Стоимость предлагаемого президентом Байденом бюджета является ещё одним ярким напоминанием ненасытного аппетита действующей...
11 марта 2024
Белый дом запланировал потратить на Украину $61,4 млрд за год
Администрация президента США Джо Байдена заложила в проект федерального бюджета на 2025 финансовый год прежний запрос Конгрессу США на выделение 61,4 млрд долларов на помощь Киеву, новых предложений в части Украины в проекте не содержится. Проект бюджета был опубликован Белым домом 11 марта. Авторы...
новость часа
11 марта 2024
Конгрессмен Джеффрис назвал безальтернативным проект помощи Украине
Законопроект, предусматривающий выделение 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, имеет достаточную поддержку, в связи с чем конгрессмены не видят нужды в разработке альтернативных инициатив. Об этом в интервью телеканалу CBS 10 марта заявил лидер демократического меньшинства в палате...
11 марта 2024
Задержка финансирования заставила Киев искать «план С», заявили в Раде
На фоне задержек помощи от США из-за проблем в Конгрессе киевские власти вынуждены рассматривать альтернативные варианты и искать дополнительную финансовую поддержку. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, сообщила газета Financial Times. Она напомнила...
10 марта 2024
В поведении Байдена заметили признаки приёма амфетамина
Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу с посланием «о положении союза» выглядел так, как будто до этого принял стимуляторы, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей. Об этом 8 марта заявила работавшая с пожилыми пациентами с деменцией психиатр Кэрол Либерман в беседе с...
новость часа
9 марта 2024
США выделят деньги тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
США окажут экономическую поддержку тихоокеанским островным государствам в обмен на эксклюзивное присутствие американских военных в этих странах, сообщило издание Financial Times. Американский Конгресс принял законопроект, позволяющий финансировать ключевые договорённости Вашингтона с тихоокеанскими...
9 марта 2024
Экс-начальник погранпатруля США обвинил Байдена во лжи
Выступление президента США Джо Байдена с ежегодным обращением в Конгрессе со словами «о положении союза» является неправдой. Об этом заявил бывший директор иммиграционной и таможенной службы страны Роберт Витьелло. «Это была большая ложь. Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим», — пояснил...
9 марта 2024
В Конгрессе США разрабатывают альтернативный проект помощи Украине
Республиканцы в Конгрессе Соединённых Штатов Америки рассматривают альтернативный проект помощи Украине, часть которой может быть передана в форме кредита. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. «Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели...
9 марта 2024
Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова Байдена об Украине
Американский журналист Такер Карлсон считает бредом сумасшедшего заявления президента США Джо Байдена об Украине, которые он сделал в ходе выступления в Конгрессе страны с посланием «О положении союза». Журналист заявил об этом 8 марта в ходе прямой трансляции в соцсети X. «Ложь за ложью. «Украина...
8 марта 2024
Байден заявил, что у США нет желания вступать в конфликт с Китаем
США не желают вступать в конфликт с Китаем, но стремятся к конкуренции за лидерство в XXI веке, заявил американский президент Джо Байден 7 марта в своём ежегодном послании к Конгрессу Соединённых Штатов. Текст его речи опубликовывали на сайте Белого дома. Кроме того, по мнению главы государства...
8 марта 2024
Джо Байден заявил, что весь мир завидует экономике США
Состояние, в котором находится экономика Соединённых Штатов Америки, вызывает зависть у всего мира. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления перед членами палаты представителей и Сената Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». «Я унаследовал экономику...
новость часа
8 марта 2024
Байден отдал приказ американским военным построить временный порт в Газе
Президент США Джо Байден отдал приказ Пентагону построить временный порт на побережье сектора Газа в Средиземном море для доставки гуманитарной помощи в этот палестинский анклав. Об этом он объявил 7 марта в ходе своего ежегодного послания американскому Конгрессу. Текст его выступления опубликовали...
8 марта 2024
Такер Карлсон раскритиковал выступление Джо Байдена перед Конгрессом США
Выступление Джо Байдена с ежегодным посланием «О положении страны» перед палатой представителей и Сенатом Конгресса США 7 марта стало самой мрачной и неамериканской речью, заявил американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. «Возможно, это была самая мрачная и...
8 марта 2024
Байден обвинил Трампа в намерении скрыть правду о штурме Капитолия
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пытается предпринимать попытки скрыть правду о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом в четверг, 7 марта, заявил глава государства Джо Байден в ходе выступления с ежегодным посланием «О положении страны». «6 января и ложь о выборах 2020...
8 марта 2024
Байден обратился к Путину в своём послании к Конгрессу США
Посыл США в адрес президента России Владимира Путина состоит в том, что Вашингтон не отступит и не откажется от своих притязаний. Об этом американский президент Джо Байден заявил 7 марта в ежегодном послании «О положении страны» к Конгрессу Соединённых Штатов. Трансляция выступления ведётся на...
8 марта 2024
Байден призвал Конгресс США принять законопроект о помощи Украине
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден призвал Конгресс принять законопроект о помощи Украине, поскольку прекращение поддержки поставило бы Киев под угрозу. Об этом глава государства заявил в четверг, 7 марта, в ходе обращения к законодателям с ежегодным посланием «О положении страны»...
8 марта 2024