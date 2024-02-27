Материалы с тегом «Коммунальные аварии»
Трубу с горячей водой прорвало на востоке Москвы
Трубу с горячей водой прорвало на улице Просторной в Богородском (ВАО). Как рассказали очевидцы ИА Регнум, место происшествия заволокло паром. Инцидент произошёл между домами №9 и №10. На близлежащих дорогах перекрыто движение автомобилей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На...
27 февраля 2024
Украинские СМИ сообщили о веерных отключениях света и воды в Киеве
В Киеве ряд районов 7 февраля остался без воды, наблюдаются веерные отключения электроснабжения. Без водоснабжения остались районы на левом берегу Днепра в Киеве, сообщило издание «РБК-Украина». Также у потребителей нет света. Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила, что электроснабжение на левом...
7 февраля 2024
Кличко сообщил о перебоях со светом в Киеве
В Днепровском районе Киева ряд домов остался без света, сообщил 7 февраля Telegram-канал «Общественное». Информацию канал получил от энергетической компании ДТЭК. Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил, что в городе получили повреждение две высоковольтные линии и часть...
7 февраля 2024
Жители Бишкека остались без тепла и воды из-за аварии на ТЭЦ
На бишкекской теплоцентрали в ночь на 2 февраля произошла авария, пострадали три человека, сообщили в министерстве энергетики Киргизии. В ведомстве пояснили, что на ТЭЦ возникла нештатная ситуация, устанавливаются причины происшествия. При аварии пострадали трое сотрудников, их госпитализировали...
2 февраля 2024
Инженеры не зафиксировали угрозы обрушения треснувшего дома в Подмосковье
Инженеры не зафиксировали угрозы обрушения треснувшего в подмосковном Пересвете дома. Об этом сообщил глава Сергиев-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале. «Сейчас инженеры изучают техпаспорт дома, опрашивают представителей УК ЖКЦ. Для обоснованных выводов специалистам нужно...
30 января 2024
Человек обварился из-за прорыва трубы с кипятком в подъезде дома в Москве
Трубу с горячей водой прорвало в подъезде жилого дома в Москве, пострадал один человек. Об этом рассказал источник ИА Регнум. Инцидент произошёл по адресу улица Шоссейная, 27, в столичном районе Печатники. Один из подъездов буквально затопило кипятком, рассказал источник. По словам собеседника...
29 января 2024