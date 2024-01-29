Материалы с тегом «КНДР»
В КНДР назвали США «пиратской державой»
Действия Соединённых Штатов по принудительному отчуждению иранской нефти в недавнем прошлом позволяют охарактеризовать США как «пиратскую державу» современности, сообщает 29 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Таким образом агентство прокомментировало задержание Ираном...
29 января 2024
Правительственная делегация КНДР отправилась из Пхеньяна в Россию
Правительственная делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел страны Цон Со Хи 14 января отправилась из Пхеньяна в Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По информации ЦТАК, в аэропорту северокорейскую делегацию провожали...
новость часа
15 января 2024
«Самое враждебное государство». Корею тревожит призрак новой войны
КНДР уже в январе может провести испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности и запустить межконтинентальную баллистическую ракету в течение года. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью агентству Рёнхап. В прошлом году Пхеньян запустил пять...
11 января 2024
США намерены поднять вопрос о приписываемой КНДР передаче России ракет
Соединённые Штаты Америки в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) 10 января намерены поднять вопрос о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет для якобы их применения в зоне проведения специальной военной операции, заявил на брифинге для журналистов...
10 января 2024
МИД КНДР обвинил США в поставках Украине запрещённых вооружений
Соединённые Штаты Америки, поставляя Украине ряд запрещённых вооружений, попирают мир в Европе, заявил глава департамента министерства иностранных дел КНДР по делам международных организаций Чо Чхаль Су в интервью Центральному телеграфному агентству (ЦТАК). «США всё ещё поставляют на фронт Украины...
14 ноября 2023