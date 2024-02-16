Материалы с тегом «Ключевая ставка»
Путин назвал повышение ставки ЦБ временной мерой
Президент России Владимир Путин 16 февраля на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ставки Банком России временной мерой. «В условиях подъёма ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная...
16 февраля 2024
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Центральный банк России на первом заседании в 2024 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. «Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00%...
16 февраля 2024
Путин назвал прогнозируемым замедление темпов кредитования в России
Темпы кредитования в России замедлились, на фоне роста ключевой ставки ЦБ это было прогнозируемым явлением, заявил 12 февраля на совещании с правительством президент Владимир Путин. «На фоне повышения ключевой ставки ЦБ, — конечно, это прогнозируемое было явление, — замедлилось и кредитование. Так...
12 февраля 2024
Путин призвал уделить особое внимание сдерживанию инфляции в России
Инфляция в России за январь составила 7,2% в годовом выражении. Наметилось её снижение по сравнению с прошлым годом, заявил 12 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, её сдерживанию. На конец января она составила...
12 февраля 2024
Набиуллина рассказала, когда Центробанк начнёт снижать ключевую ставку
Ключевая ставка в России может начать снижаться во втором полугодии 2024 года, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии», — сказала она «РИА Новости»...
30 января 2024
ЦБ начнёт раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке
Центральный банк РФ начнёт с февраля раскрывать больше деталей, касающихся обсуждения решений по ключевой ставке. Об этом 30 января сообщила пресс-служба регулятора. «Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, и начнёт публиковать...
30 января 2024
Набиуллина оценила вероятность глобальной рецессии
Темпы роста мировой экономики замедляются, однако миру удалось избежать глобальной рецессии, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Удалось избежать «жёсткой посадки». Её вероятность в этом году стала чуть меньше, чем была в прошлом», — сказала она «РИА Новости». Набиуллина добавила...
30 января 2024
Путин заявил, что высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер
Высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер, и по мере разрешения вопросов инфляции она будет снижаться. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске. «Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде — она...
11 января 2024
«Была мягкой»: Набиуллина признала опоздание с повышением ставки ЦБ
Банку России стоило начать поднимать ключевую ставку раньше, ещё весной 2023 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, инфляционное давление начало расти во второй половине этого года. «И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по...
24 декабря 2023
Набиуллина признала, что нужно было повышать ключевую ставку раньше
Центральному банку РФ стоило начать повышать ключевую ставку ещё весной 2023 года. Об этом 24 декабря заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляционное давление начало расти во второй половине года, сейчас темп роста цен достаточно высокий, выше цели ЦБ по инфляции...
24 декабря 2023
Экономист предсказал ещё одно повышение ставки Банка России
Ужесточение денежно-кредитной политики в России вышло на пиковый уровень и в 2024 году начнётся её смягчение, считает доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила...
16 декабря 2023
Набиуллина: ключевая ставка ЦБ останется высокой «сколько потребуется»
Пока рост цен остаётся высоким, ключевую ставку Банк России снижать не будет, заявила 15 декабря на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она рассказала, что ключевую ставку ЦБ будет устанавливать так, чтобы инфляция в конце следующего года вернулась к цели. Речь идёт об уровне...
15 декабря 2023
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16%
Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку до 16%, сообщили в пресс-службе регулятора. «Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 16,00% годовых», — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Регулятор пояснил, что инфляционное давление...
15 декабря 2023
Эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ до 17%
Если Банк России повысит ключевую ставку до 17%, то это замедлит темпы роста экономики, но снизит инфляцию. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 декабря заявил директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В...
12 декабря 2023
СМИ: Банк России 15 декабря повысит ключевую ставку
В ходе ближайшего заседания, которое пройдёт 15 декабря, совет директоров Банка России повысит ключевую ставку до 16%. Об этом заявили аналитики, мнение которых 11 декабря привели «Ведомости». Отмечается, что 16 из 23 опрошенных изданием экспертов убеждены в том, что Центробанк повысит ключевую...
11 декабря 2023
Путин счёл правильными решения ЦБ по ключевой ставке
Споры о ключевой ставке всегда идут, но цифры свидетельствуют о выборе правильного направления развития, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!». «Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но коллеги между собой на ваших глазах подискутируют...
7 декабря 2023
Первый зампред ВТБ предложил меры против непредсказуемости решений ЦБ
Решения Центробанка РФ по ключевой ставке менее предсказуемы, чем решения иностранных регуляторов, поэтому необходимо ввести ряд мер, чтобы денежно-кредитная политика страны была более прогнозируемой. Такое мнение высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По мнению Пьянова, одной из таких мер...
7 декабря 2023
Экономист спрогнозировал курс рубля в конце 2023 года
До конца 2023 года в России рубль будет торговаться в промежутке от 83 до 85 рублей за доллар, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щёрбаченко. Об этом он заявил 22 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что рубль...
22 ноября 2023
Доход с вкладов свыше 1,6 млн рублей подпадёт под новый налог
Депозиты россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с вклада. Об этом 21 ноября сообщила газета «Известия». Отмечается, что после повышения ключевой ставки до 15% облагаемая сумма для начисления сбора будет составлять 150 тыс. рублей. С начала года этот показатель вырос в два раза — с...
21 ноября 2023
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки ЦБ до конца года
Ещё одно повышение ключевой ставки Банка России может произойти в 2023 году. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила 9 ноября на заседании в Госдуме. Совет директоров Банка России 27 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Следующее заседание по...
9 ноября 2023