Материалы с тегом «Кирилл Дмитриев»
Telegraph: Трамп ультиматумом может навязать Киеву выгодное РФ соглашение
Президент США Дональд Трамп может поставить киевский режим перед выбором: либо заключение мира на условиях Москвы, либо полное прекращение разведывательной и логистической поддержки со стороны Вашингтона. Об этом говорится в публикации газеты The Daily Telegraph. «Скорее всего, Украина столкнется с...
7 апреля 2025
В Британии заявили, что Дмитриев обыграл США на переговорах
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев переиграл Соединенные Штаты Америки на переговорах в Вашингтоне. Такое мнение высказал автор статьи в британской газете The Guardian. По мнению...
6 апреля 2025
Дмитриев связал протесты в США с попыткой устроить цветную революцию
Проходящие сейчас в США массовые протестные акции настолько хорошо организованы, что напоминают попытку глубинного государства устроить цветную революцию у себя дома. Такое мнение 6 апреля высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Когда протесты Hands Off...
6 апреля 2025
Дмитриев рассказал об итогах поездки в США
Надежда на восстановление диалога между Вашингтоном и Москвой сохраняется. Об этом 6 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Давление на США и попытки дезинформации администрации [американского президента] Дональда Трампа громадны. Мы видим первые...
новость часа
6 апреля 2025
Дмитриев: новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе
Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами Америки возможны на следующей неделе. Об этом 6 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Уже на следующей неделе», —...
6 апреля 2025
Дмитриев заявил о большом числе запросов на сотрудничество от компаний США
Российская сторона фиксирует большое количество запросов от американских компаний на возвращение в РФ, в частности в энергетической сфере. Об этом 6 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными...
6 апреля 2025
Дмитриев призвал экс-посла США перестать играть за глубинное государство
Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол должен перестать быть игроком глубинного государства и стать миротворцем. Об этом 5 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Дорогой Майк, я верю в тебя. Ты можешь перестать быть игроком глубинного государства…...
5 апреля 2025
Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что покидает США
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что покидает США, где состоялись переговоры с членами администрации президента США Дональда Трампа. «Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и...
новость часа
5 апреля 2025