Материалы с тегом «Кибератаки»
Белгородские власти предупредили о фейковых сообщениях от имени губернатора
Атака совершена на ряд электронных сервисов правительства Белгородской области, включая сервис электронного документооборота. Об этом министр цифрового развития региона Сергей Четвериков сообщил 12 марта в социальной сети «ВКонтакте». Министр отметил, что посредством сервиса электронного...
12 марта 2024
Во Франции сообщили, что госструктуры страны подверглись мощной кибератаке
Онлайн-ресурсы многих государственных структур Франции подверглись мощной кибератаке, сообщил 11 марта телеканал BFMTV, ссылаясь на источники в правительстве страны. По данным источников телеканала, атака началась вечером 10 марта. Сейчас доступ к государственным информационным ресурсам удалось...
11 марта 2024
США планируют кибератаки на систему ДЭГ на выборах президента РФ — СВР
Американские власти попытаются организовать кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России, а также сократить явку. Об этом говорится в распространённом 11 марта сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По информации спецслужбы...
11 марта 2024
Дипломат Тяжлова раскрыла подробности обучения хакеров на Украине
Специалисты киберкомандования США и киберсил ЕС проводят на Украине обучение хакеров, заявила представитель России Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ...
6 марта 2024
Эксперт оценил версию Bild о «четырёхфазной» войне России с НАТО
Публикация в немецком таблоиде Bild, согласно которой Россия якобы вынашивает состоящий из четырёх этапов план войны против НАТО, нацелена исключительно на поддержание страхов местного населения перед мнимой угрозой. Журналисты издания, объясняя очередную «страшилку», сослались на документ...
29 февраля 2024
РКН сообщил об инциденте с утечкой 500 млн записей о россиянах в 2024 году
С начала 2024 года в сеть утекли более 510 миллионов записей о россиянах, около 500 миллионов из них были скомпрометированы в результате одного крупного инцидента, заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер. «Всего утекло 510 миллионов (Записей с данными о россиянах. — Прим. ред.), из них...
23 февраля 2024
В США аптеки стали задерживать отпуск рецептурных лекарств из-за кибератаки
Онлайн-платформа Change Healthcare, которая занимается обработкой медицинских рецептов в США, подверглась хакерской атаке. Об этом сообщил 22 декабря Fox News Business. Из-за этого аптеки по всей стране столкнулись с проблемами в работе системы и стали задерживать отпуск лекарств указанной группы...
22 февраля 2024
Украинский телеканал «Эспрессо» сообщил о хакерской атаке
Украинский телеканал «Эспрессо» подвергся хакерской атаке. В понедельник, 19 февраля, злоумышленники взломали эфирную систему, заявили в пресс-службе канала. «В понедельник около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала. Злоумышленники разместили в эфире телеканала...
20 февраля 2024
Роскомнадзор выявил утечку 510 млн записей о россиянах с начала 2024 года
Более 510 млн записей о российских гражданах попали в Сеть с начала года в результате утечек. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе Роскомнадзора. «С начала 2024 года Роскомнадзор выявил 19 фактов утечек персональных данных, в Сеть попали более 510 млн записей», — цитирует сообщение ТАСС. В...
13 февраля 2024
Хакеры атаковали корабли 5-го флота США, пишут СМИ
Хакерская группировка из Бахрейна совершила успешную атаку на системы кораблей 5-го флота США, передаёт агентство Fars. Отмечается, что 11 февраля группировка под названием «Шторм» провела успешную хакерскую атаку на 5-й флот ВМС США. Там отметили, что в распоряжении группировки оказались секретные...
12 февраля 2024
Хакеры более 600 млн раз атаковали «Госуслуги» в 2023 году
Киберпреступники в 2023 году провели более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги». Как рассказал вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, они носили массовый характер, но их удалось отразить. «Это более 600 млн массовых DDoS-атак ёмкостью...
11 февраля 2024
Песков сообщил о десятках хакерских атак на сайт Кремля каждый день
Официальный сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам хакерских атак. Об этом 10 февраля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о попытках хакеров помешать публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным на...
10 февраля 2024
Совбез заявил о 200 тысячах мощных кибератак на Россию за прошлый год
Информационную инфраструктуру России постоянно атакуют хакеры, только в течение 2023 года было около 200 тысяч мощных кибератак, заявил 7 февраля начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности Алексей Петров на заседании форума «Иннофорум-2024»...
7 февраля 2024
Арестованный за DDOS-атаки хакер Хорошилов состоял в украинских чатах
Хакер Артём Хорошилов, арестованный в Москве по делу о DDOS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры, давно состоит в украинских чатах, администраторы которых финансируют ВСУ. Об этом сообщил 1 февраля источник ИА Регнум. Создатели этих чатов в Telegram открыто призывают...
новость часа
1 февраля 2024
Штаб по вопросам военнопленных Украины заявил о хакерской атаке
Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки министерства обороны Украины заявил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице штаба в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — признанной...
29 января 2024
Microsoft заявила о взломе учётных записей руководства хакерами из России
Американская корпорация Microsoft, не имея доказательств, выдвинула обвинения в адрес России о якобы поддержке киберпреступников. Об этом 19 января сообщила пресс-служба компании. Утверждается, что 12 января сотрудники безопасности Microsoft обнаружили атаку на свои корпоративные системы...
20 января 2024
Эксперт рассказал о новой тактике хакеров при атаках на российские банки
Хакеры стали иначе атаковать российские банки в 2024 году — нападать сразу на все ресурсы кредитных организаций. Об этом сообщил 19 января руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев. По его словам, это тактика...
19 января 2024
Эксперты сообщили о 240 млн номеров телефонов, утекших в Сеть
В 2023 году произошло свыше 290 утечек, в результате которых мошенники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail-адресов российских пользователей. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. По данным...
17 января 2024
Хакеры опубликовали более пяти терабайт данных россиян
В период с начала 2024 года хакеры опубликовали свыше 116 миллионов записей с данными россиян общим объёмом более пяти терабайт. Об этом в среду, 10 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГК «Солар», занимающуюся кибербезопасностью. «С начала 2024 года в сеть утекло 116,5...
10 января 2024
НАТО сделало Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией — МИД РФ
Украина оказалась площадкой НАТО для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве. Об этом «РИА Новости» сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной...
5 января 2024