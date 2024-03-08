Материалы с тегом «КХЛ»
Тренер ЦСКА Фёдоров объяснил вылет команды из плей-офф КХЛ
Хоккейному клубу ЦСКА не удалось показать требуемый уровень игры в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом в пятницу, 8 марта, на пресс-конференции по итогам матча с ярославским «Локомотивом» заявил главный тренер команды Сергей Фёдоров. «Благодарю ребят за сезон. Не всё получалось. Именно...
8 марта 2024
КХЛ дисквалифицировала Радулова на один матч
Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов дисквалифицирован на один матч Кубка Гагарина. Такое решение 3 марта принял спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.1.3...
3 марта 2024
«Амур» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Хабаровский «Амур» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2. В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Александр Хохлачёв, Дмитрий Шевченко и Егор Коршков. У «Металлурга» точными...
3 марта 2024
«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Лады» в матче Кубка Гагарина
Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Омске и завершилась в овертайме со счётом 3:2. Во втором периоде хоккеисты «Лады» забросили две шайбы. Отличились нападающие Никита Попугаев и Егор Бабенко. «Авангард» смог...
3 марта 2024
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 4:1. В составе «Салавата Юлаева» дубль оформил нападающий Джош Ливо. Ещё по шайбе забросили форварды Александр Хмелевски и Данил Башкиров...
2 марта 2024
ЦСКА победил «Локомотив» в первом матче плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА 29 февраля одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче ¼ финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Ярославле и завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Михаил Григоренко (6-я минута)...
29 февраля 2024
Московское «Динамо» досрочно победило в регулярном чемпионате КХЛ
Московский хоккейный клуб «Динамо» фактически стал обладателем Кубка континента, досрочно победив в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло в результате поражения 25 февраля петербургского СКА в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар». СКА до сегодняшнего дня...
25 февраля 2024
«Автомобилист» победил «Локомотив» в матче КХЛ
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» победил ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0. Игра прошла 25 февраля на стадионе «Уралец». Первый период закончился без голов. Распечатал ворота гостей нападающий Сергей Широков на...
25 февраля 2024
Нижегородское «Торпедо» уступило в шестом подряд матче КХЛ
В очередном матче регулярного сезона КХЛ нижегородское «Торпедо» уступило на домашней арене столичному ЦСКА. Для команды Игоря Ларионова это уже шестое подряд поражение в лиге. Клубы встречались во дворце спорта «Нагорный». Игра завершилась минимальной победой столичных армейцев 1:2. У победителей...
24 февраля 2024
Дубль Юрчо помог «Авангарду» обыграть «Автомобилист» в матче КХЛ
Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл екатеринбургский ХК «Автомобилист» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась 20 февраля в Омске. Нападающий победителей Томаш Юрчо оформил на встрече дубль, забив первые две шайбы на второй и 26-й минуте. Также в составе...
20 февраля 2024
Московский ЦСКА уступил «Витязю» в матче КХЛ
Московский хоккейный клуб ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023/24 уступил «Витязю» из Балашихи, занимающему последнее место в таблице чемпионата. Встреча, проходившая в понедельник, 19 февраля, завершилась со счетом 1:2, сообщается на официальном сайте КХЛ. Счёт на девятой минуте...
20 февраля 2024
«Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1. На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Сочи» Матвей Мичков. Спустя полминуты «Автомобилист» смог...
18 февраля 2024
Хет-трик Берлёва помог «Адмиралу» разгромить «Трактор» в матче КХЛ
Владивостокский «Адмирал» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 6:1. Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв оформил хет-трик. Ещё по шайбе забросили форварды Александр...
18 февраля 2024
«Амур» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Барыс»
Хабаровский «Амур» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 2:1. На последней минуте первого периода счёт открыл нападающий «Амура» Кирилл Слепец. На 28-й минуте форвард Александр Хохлачёв удвоил...
18 февраля 2024
«Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске и завершилась со счётом 3:0. В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Иван Николишин на 26-й минуте, Никита Холодилин на 52-й и защитник Артём Чмыхов на...
17 февраля 2024
«Трактор» стал шестым участником плей-офф КХЛ от Восточной конференции
Челябинский «Трактор» стал шестым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции. 16 февраля «Трактор» одержал победу на выезде над владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 3:2. Победный гол на 60-й минуте забил Виталий Кравцов. Также у челябинцев отличились Илья Карпухин на...
16 февраля 2024
Тренерский совет ФХР проголосовал против увеличения лимита на легионеров
Тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР) единогласно выступил против увеличения лимита на легионеров в российских клубах до пяти игроков. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба организации. Отмечается, что состоялось заседание тренерского совета ФХР под председательством Бориса Майорова, в...
12 февраля 2024
КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о технических поражениях
Апелляция новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» на решение о присуждении четырёх технических поражений отклонена. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Отмечается, что Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ завершила...
12 февраля 2024
На матче КХЛ установили мировой рекорд
Матч турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Сочи» посетил 21 481 зритель, что стало мировым рекордом по посещаемости спортивных состязаний на крытых хоккейных аренах, объявил перед началом игры глава «Газпрома» Алексей Миллер. Игра прошла 11 февраля в Санкт-Петербурге на «СКА...
11 февраля 2024
Хоккеист Голдобин побил рекорд «Спартака», державшийся 40 лет
Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Николай Голдобин стал рекордсменом клуба по очкам, набранным за сезон в матче регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса». Игра состоялась 10 февраля в Астане на стадионе «Барыс-Арена». В матче Голдобин забросил шайбу в ворота...
10 февраля 2024