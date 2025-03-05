Материалы с тегом «Кэролайн Левитт»
В Белом доме объяснили поведение Зеленского на переговорах с Трампом
Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме, когда он стал спорить с президентом США Дональдом Трампом, говорит о том, что он мог проявлять неуважение и к бывшему американскому лидеру Джозефу Байдену. Об этом 5 марта заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн...
5 марта 2025
В Белом доме объяснили приостановку помощи Украине
Приостановка военной помощи киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов Америки необходима для ее пересмотра. Об этом 5 марта во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают...
новость часа
5 марта 2025
Трамп выступит с речью перед конгрессом США
Ключевой темой предстоящего выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом станет «возрождение американской мечты». Об этом 4 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News. Американский лидер Трамп впервые за свой второй президентский срок...
4 марта 2025
В Белом доме заявили об усталости граждан США от финансирования Киева
Граждане США устали оплачивать нужды обороны Украины и финансировать ее конфликт с Россией. Об этом заявила 3 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox Business. Как пояснила Левитт, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский...
новость часа
4 марта 2025
Белый дом подтвердил приостановку Киеву всей военной помощи
Представитель Белого дома подтвердил приостановку президентом США Дональдом Трампом всей военной помощи киевскому режиму. Об этом 3 марта сообщило агентство Reuters. «Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы...
новость часа
4 марта 2025
Белый дом: Зеленский отказался от прекращения огня на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, заявила 2 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом Зеленский сразу начал говорить о предоставлении Украине гарантий безопасности...
2 марта 2025