Материалы с тегом «Карл III»
В Британии начали подготовку на случай смерти больного раком Карла III
Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, сообщило издание The Daily Express. «В нём [плане] оговариваются ключевые события и объявления», — говорится в материале. Так, план похорон Карла III называли «Менайский мост». В нём, в частности, сообщается, как будет...
29 февраля 2024
В Британии сообщили о подготовке к смерти короля Карла III
Власти Великобритании разработали план на тот случай, если страдающий онкологией король Карл III скончается. Об этом сообщает таблоид Express. Издание поясняет, что этот сценарий получил название «Мост Менай» (Menai Bridge). В нём описывается весь порядок действий на случай смерти английского...
29 февраля 2024
В Британии сообщили, что Карл III начал подготовку к передаче короны сыну
Король Великобритании Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось, пишет издание Daily Mirror со ссылкой на эксперта по британской королевской семье Тома Квинна. По его словам, планы наследования стали разрабатываться вскоре после того, как Карл III заболел раком...
28 февраля 2024
В Британии сообщили, что король Карл попросил помощи у православного монаха
Король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали рак, обратился за помощью к архимандриту Ефрему, настоятелю православного Ватопедского монастыря на Афоне, сообщила 27 февраля газета The Sun. По этим данным, Карл познакомился с Ефремом почти 30 лет назад и прислушивается к его...
27 февраля 2024
Больного раком британского короля Карла III довели до слёз
Онкобольного британского короля Карла III довели до слёз многочисленные сообщения со словами поддержки, сообщил New York Post. «У меня было так много замечательных сообщений и открыток. Большую часть времени это доводило меня до слез», — признался Карл III во время встречи с премьер-министром...
24 февраля 2024
Британская королева намерена исключить принца Гарри из завещания Карла III
Королева-консорт Великобритании Камилла намерена исключить принца Гарри из завещания Карла III, сообщило издание Marca. «76-летняя Камилла и 41-летний принц Уильям могут исключить Гарри и соответственно его супругу, 42-летнюю Меган Маркл, из наследства в размере двух миллиардов долларов», —...
23 февраля 2024
Король Карл III провёл аудиенцию с Сунаком впервые после объявления о раке
Аудиенцию, которая стала первой после объявления о болезни, провёл король Великобритании Карл III с премьер-министром страны Риши Сунаком. Об этом 21 февраля сообщил телеканал CNN. Аудиенция состоялась в Букингемском дворце и ознаменовала возобновление традиционных еженедельных личных встреч...
22 февраля 2024
Карл III вернулся в Лондон для продолжения курса по лечению рака
Король Великобритании Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения выявленного ранее онкологического заболевания. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. Издание опубликовало фотографию британского монарха в автомобиле во время отъезда из Букингемского дворца. «Король вернулся в...
13 февраля 2024
Карл III впервые появился на публике после обнаружения рака
Король Великобритании Карл III впервые с момента диагностирования рака появился на публике. Утром в воскресенье 11 февраля монарх посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины на территории королевского поместья в Норфолке. На кадрах, которые транслировали британские телеканалы, король...
11 февраля 2024
Король Британии Карл III сделал первое заявление после обнаружения рака
Король Британии Карл III выразил благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания в свой адрес, полученные им в течение последних нескольких дней после того, как стало известно, что монарх страдает онкологическим заболеванием. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном...
11 февраля 2024
Заболевший раком король Карл III не согласится на химиотерапию, пишут СМИ
Эксперт по королевской семье Великобритании, бывший журналист «Би-би-си» Том Боуэр заявил, что удивится, если заболевший раком король Карл III согласится на химиотерапию для лечения недавно обнаруженного у него онкологического заболевания. По словам журналиста, монарх всегда считал такие методы...
10 февраля 2024
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы поддержать больного раком отца
Младший сын Карла III британский принц Гарри прибыл в Великобританию из США, чтобы встретиться с отцом, у которого диагностировали рак. Об этом сообщает издание Daily Mail. Накануне Карл III лично позвонил Гарри и сообщил о болезни. Принц, в последние годы живущий в Калифорнии, срочно выехал в...
6 февраля 2024
У короля Карла III диагностировали рак на ранней стадии, сообщили СМИ
Медики диагностировали у короля Великобритании Карла III онкологическое заболевание на ранней стадии, и потому специалисты дали благоприятный прогноз лечения. Об этом 6 февраля сообщила британская газета Daily Mail. По её информации, Карлу III было известно о диагнозе ещё в начале прошлой недели, и...
6 февраля 2024
Король Великобритании Карл III продолжит работу во время лечения от рака
Король Великобритании Карл III продолжит еженедельно встречаться с премьер-министром страны Риши Сунаком в период лечения от рака. Об этом 5 февраля сообщили телеканал Sky News и вещательная корпорация BBC. Согласно заявлению, распространённому Букингемским дворцом, король продолжит заниматься...
новость часа
6 февраля 2024
У короля Карла III выявили рак
Медики выявили у короля Великобритании Карла III онкологическое заболевание, он пока отложит свои публичные обязанности. Об этом 5 февраля объявила пресс-служба Букингемского дворца. «Во время недавней медицинской процедуры у короля в связи с доброкачественной опухолью простаты был отмечен...
новость часа
5 февраля 2024
Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции
Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции на простате, сообщили 29 января в канцелярии монарха. «Сегодня днём король был выписан из больницы после планового лечения и перенёс предстоящие публичные мероприятия, чтобы получить время для восстановления», — сказано в заявлении...
29 января 2024
Короля Великобритании Карла III госпитализировали для операции
Короля Великобритании Карла III госпитализировали для плановой медицинской процедуры, связанной с увеличенной простатой. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, которое привело издание The Guardian. «Этим утром король был госпитализирован в лондонскую больницу для запланированного...
26 января 2024
Карл III обратился к врачам из-за проблем с простатой
Король Великобритании Карл III обратился к врачам за лечением из-за проблем с простатой. Об этом сообщает агентство Reuters. «Как и тысячи мужчин каждый год, король обращался за лечением от увеличенной простаты», — цитирует агентство заявление Букингемского дворца. Отмечается, что состояние Карла...
17 января 2024
Карл III оригинально поддержал Грецию после скандала Сунака с Афинами
Король Великобритании Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке в цветах флага Греции. Это произошло после того, как премьер-министр королевства Риши Сунак попал в скандал из-за отказа встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Лондоне. Об этом сообщило агентство...
2 декабря 2023
Король Британии открыл пиццерию в замке, где год назад умерла Елизавета II
Король Великобритании Карл III открыл пиццерию, сообщило немецкое издание Bild. «Будто у короля мало дел, а в семейном бюджете не хватает денег. Теперь Карл продаёт пиццу для фанатов королевской семьи», — пишет обозреватель Эйлин Крамер. Негативную реакцию журналистов вызвал тот факт, что пиццерию...
5 ноября 2023