Материалы с тегом ««Калашников» (концерн)»
Концерн «Калашников» в десять раз увеличит производство БПЛА Supercam
Производящая беспилотники Supercam и «Тахион» компания «Ижевские беспилотные системы» в десять раз увеличит выпуск продукции в 2024 году. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе концерна «Калашников». «ООО «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» увеличит производство...
15 февраля 2024
Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Министр посетил предприятия ВПК, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу...
10 февраля 2024
«Ростех» показал новейшие российские беспилотники на выставке в Эр-Рияде
«Ростех» представил на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 беспилотники, системы противодействия БПЛА, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки. Некоторые новинки продемонстрировали в Саудовской Аравии впервые, сообщили 6 февраля в...
6 февраля 2024
Снайперскую винтовку Чукавина оснастили новым оптическим прицелом
Снайперскую винтовку Чукавина оснастили новым оптическим прицелом, что позволит улучшить её точность стрельбы. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба концерна «Калашников». «Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» получила новый оптический прицел российского...
5 февраля 2024
Российские войска получили противокумулятивные экраны для техники
Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в состав концерна «Калашников») выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставкам Вооружённым силам России противокумулятивных экранов для военной техники. Об этом 23 января сообщила пресс-служба «Калашникова». «Липецкий механический завод (ООО «ЛМЗ») выполнил...
23 января 2024
«Калашников» заключил крупный контракт на поставку авиаракет «Вихрь-1»
Концерн «Калашников» заключил крупный контракт на поставку управляемых ракет «Вихрь-1» дружественному государству, сообщили 11 января в пресс-службе компании. «Заключён крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет «Вихрь-1» в адрес дружественного государства», — проинформировал концерн...
11 января 2024
Российская армия в январе получит обновлённые АК-12
Концерн «Калашников» доработал автомат АК-12 с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине. Поставки обновлённой модели в российскую армию начнутся в январе 2024 года, сообщил 25 декабря на телеканале «Россия 24» глава предприятия Алан Лушников. «Мы отработали с...
25 декабря 2023
«Калашников» сообщил о двукратном росте поставок в войска автоматов АК-12
Поставки автоматов АК-12 в войска по итогам 2023 года выросли почти вдвое. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе концерна «Калашников». «По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели с выросло почти в два раза», ― говорится в сообщении на сайте концерна. В пресс-службе...
11 декабря 2023
В ВС России поступили новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок»
Концерн «Калашников» начал поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок», которое было анонсировано на форуме «Армия-2023», сообщила 8 декабря пресс-служба концерна на своём сайте. «Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и...
8 декабря 2023
«Калашников» представил прототипы элементов экипировки нового поколения
Президент концерна АО «Калашников» Алан Лушников показал прототипы для будущей экипировки нового поколения «Легионер» (ВКПО 3.0), разрабатываемой совместно с ЦНИИточмаш (Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения). В боевой комплект экипировки, по словам Лушникова...
2 ноября 2023
В России разработают дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры
В России будет разработана дорожная карта развития стрелковой инфраструктуры на 2024–2027 годы. Об этом 12 октября сообщили в концерне «Калашников». Участники первого всероссийского оружейного форума «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии» приняли резолюцию, которая содержит рекомендации...
12 октября 2023
«Калашников» выполнил гособоронзаказ на поставку ракет для ЗРК «Стрела»
Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», сообщила 10 октября пресс-служба концерна в своём Telegram-канале. «Концерн «Калашников» досрочно выполнил обязательства 2023 года...
10 октября 2023
«Калашников» вдвое нарастит выпуск ракет «Вихрь» и боеприпасов «Китолов»
Концерн «Калашников» создаёт новые площадки по производству боеприпасов, благодаря которым сможет более чем вдвое нарастить выпуск ракет «Вихрь», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М» и зенитных управляемых ракет 9М333. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба предприятия. «В ближайшее...
4 сентября 2023
Концерн «Калашников» разработал динамическую защиту для БМП-2
Боевые машины пехоты БМП-2 для российской армии начали оснащать динамической защитой нового поколения, разработанной АО «НИИ Стали», сообщил 13 августа журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников. «Под БМП-2 комплект модернизации есть, он готов. Все компоновочные решения, технические...
13 августа 2023
Способный зависнуть на 24 часа беспилотник опробовали в зоне СВО
Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения специальной военной операции новую систему разведки «Квазимачта». Президент концерна Алан Лушников сообщил 13 августа, что она включает в себя работающий по проводам с земли беспилотник, способный зависнуть на 24 часа. «Вы видели на нашем открытом...
новость часа
13 августа 2023
«Калашников» впервые показал новый автомат АК-19 под патроны НАТО
Концерн «Калашников» впервые представил 13 августа на своей площадке на форуме «Армия-2023» новый автомат АК-19 для патронов натовского образца. Как передаёт ТАСС, новый АК-19 показали на форуме в короткоствольном исполнении. Новый автомат АК-19 создали на базе автомата АК-12 калибра 5,45 мм. АК-19...
13 августа 2023
«Калашников» до конца года поставит первую партию снайперских винтовок СВЧ
«Калашников» поставит первую партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) в войска до конца 2023 года. Об этом журналистам 13 августа сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев. «До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска»...
13 августа 2023
«Калашников» объявил о кратном увеличении производства беспилотников
Концерн «Калашников» объявил о начале работы нового дивизиона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и решил кратно расширить их производство, сообщила 26 мая пресс-служба концерна. В сообщении отмечается, что основной задачей дивизиона будет производство комплексов с управляемыми барражирующими...
26 мая 2023
«Калашников» начал поставки нового обмундирования для армии России
Концерн «Калашников» сообщил о начале поставок нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для Министерства обороны России. Об этом говорится на официальном сайте. «В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — сообщила...
5 мая 2023
Концерн «Калашников» начал поставки нового комплекта обмундирования
Компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, разработанного вместе со специалистами Минобороны России. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба концерна. «ООО «Триада-ТКО» начало поставки...
5 мая 2023