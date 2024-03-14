Материалы с тегом «Изнасилования»
СК возбудил дело после секс-скандала с участием школьников в Первоуральске
В Первоуральске СК возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Об этом сообщает местное интернет-издание E1.ru «Уголовное дело имеется. Оно расследуется», —передаёт слова источника издание. По предварительной информации, накануне 23 февраля трое учеников восьмого класса...
14 марта 2024
Представители Дани Алвеса ответили на сообщения о его самоубийстве
Сообщения о самоубийстве экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса не соответствуют действительности, проинформировал 10 марта пресс-консультант футболиста журналист Аказ Феллеггер, написал портал Itatiaia.com. br. «Информацию разместил в Twitter [журналист] Пауло Альбукерке из...
10 марта 2024
МИД РФ предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии
Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение россиян о рисках безопасности посещения Абхазии. Речь идёт об освобождении 2 февраля гражданина Абхазии Э. Г. Абухба, который в 2021 году был приговорён к девяти годам лишения свободы за изнасилование и ограбление туристки из России...
16 февраля 2024
Житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и вытолкнул с пятого этажа
Жителя Астрахани задержали по подозрению в изнасиловании и покушении на убийство беременной женщины. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба следственного управления СК по Астраханской области. По данным следствия, мужчина, будучи пьян, изнасиловал свою 31-летнюю знакомую в квартире одного из...
12 февраля 2024
Менеджера маркетплейса изнасиловали в пункте выдачи заказов в Петербурге
В Петербурге сотрудницу пункта выдачи одного из маркетплейсов изнасиловали прямо на рабочем месте. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. В полицию об инциденте заявил коллега пострадавшей. Он сообщил, что один из посетителей напал на его коллегу и в итоге изнасиловал. Инцидент произошёл в районе...
11 февраля 2024
Подросток надругался над шестилетним мальчиком в бассейне в Петербурге
В Санкт-Петербурге дошкольник стал жертвой домогательства со стороны подростка. Об этом 11 февраля со ссылкой на источник сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошёл в бассейне на Муринском проспекте днём 9 февраля. С заявлением в полицию обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что в одной из...
11 февраля 2024
Группа мигрантов из Египта изнасиловала школьницу в Италии, сообщили СМИ
Несколько мигрантов из Египта в итальянском городе Катания напала на 13-летнюю школьницу и изнасиловали её. Об этом 10 февраля сообщил телеканал CNN. Уточняется, что преступление произошло в общественном туалете. По подозрению в его совершении, по информации полиции, задержали семь граждан Египта...
10 февраля 2024
В Адыгее задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
В Тахтамукайском районе Адыгеи задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщила 3 февраля пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в своём Telegram-канале. «Следователи обнаружили мужчину в его домовладении в ауле Тахтамукай Тахтамукайского...
3 февраля 2024
Участника КВН из Приморья заподозрили в принуждении девочек к сексу
Уголовное дело о склонении к интимной связи трёх несовершеннолетних девушек возбудили в Приморском крае. Об этом сообщает 31 января пресс-служба Следственного комитета России. Ранее три участницы клуба комиков, популярного во Владивостоке, заявили, что несколько лет назад подверглись сексуальному...
31 января 2024
Учительница в США совратила школьника во время экскурсии
В американском штате Арканзас учительница призналась, что вступила в интимную связь со школьником. Об этом сообщил телеканал KATV. Преподавательница семейной экономики Хизер Хэйр из города Брайанта сообщила, что занялась сексом с учеником в ходе поездки на экскурсию в Вашингтон в апреле 2022 года...
24 января 2024
Жителя КЧР будут судить за изнасилование 72-летней женщины в 2000 году
Жителя Карачаево-Черкесии будут судить за совершённое в 2000 году изнасилование. Потерпевшая, которой в тот момент было 72 года, до процесса не дожила. Преступление мужчина совершил 31 марта 2000 года. Он проник в дом жительницы посёлка Новый Карачай Карачаевского района и, применив насилие и...
22 января 2024
Ростовчанка с другом изнасиловали свою гостью на глазах у семилетней дочки
В городе Азов Ростовской области задержали 37-летнюю женщину и 40-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании их знакомой, которую они пригласили на «семейный праздник», сообщил 19 января источник РЕН ТВ. По его данным, подозреваемые пригласили 40-летнюю подругу, чтобы «устроить праздник». Однако...
19 января 2024
Отчим-рецидивист изнасиловал десятилетнюю девочку в Ленинградской области
В Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в насилии над десятилетней девочкой. Об этом сообщил информированный источник телеканала РЕН ТВ. С заявлением в полицию обратилась мать ребёнка, сообщил собеседник телеканала. Она обвинила в изнасиловании 33-летнего сожителя. Подозреваемого...
14 января 2024
В Бишкеке задержали россиянина, разыскиваемого за тяжкие преступления
Разыскиваемого за тяжкие преступления гражданина России задержали в Бишкеке, сообщили 8 января в пресс-службе МВД Киргизии. Мужчину в России обвиняют в краже, изнасиловании и подделке документов. ГУ МВД России по Алтайскому краю объявило его в розыск. «Шестого января в Бишкеке камеры...
8 января 2024
Мажор совратил 14-летнюю девочку и сбежал из страны
Молодого мужчину из Санкт-Петербурга объявили в розыск за совращение несовершеннолетней. Об этом стало известно 17 декабря. Инцидент произошёл ещё летом, в июле, но об обстоятельствах стало известно лишь сейчас. Как оказалось, 24 июля в элитном коттеджном посёлке в Выборгском районе 21-летний...
17 декабря 2023
В Петербурге задержали мужчину за убийство первоклассницы в 1999 году
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который почти четверть века назад изнасиловал и убил первоклассницу. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ. Преступление злоумышленник совершил 7 апреля 1999 года. На тот момент ему было 15 лет. В тот день преступник позвонил по домофону...
16 декабря 2023
Двое подростков изнасиловали школьника в Екатеринбурге
Двое шестнадцатилетних подростков надругались над 13-летним школьником в Екатеринбурге, сообщил источник ИА Регнум. Как рассказал собеседник агентства, уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) возбудили в отношении двух молодых людей 2007 года...
28 ноября 2023
В Красноярском крае завершили расследование убийства 16-летней девушки
Расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в городе Дивногорске завершено. Об этом пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила 21 ноября в Telegram-канале. Следствие установило, что девушку убил 35-летний Иван Папенко, который всего неделей ранее...
21 ноября 2023
Подольский суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки
Суд в Подольске арестовал мужчину, который обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы, сообщила 27 октября пресс-служба подмосковного главка СК РФ в своём Telegram-канале. «Следователями следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области 28-летнему местному жителю...
27 октября 2023
У изнасиловавшего 8-летнюю девочку из России украинца нашли боеприпасы
В Запорожской области задержали украинца, который надругался над восьмилетней девочкой. При этом в ходе обыска у мужчины нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, рассказал источник ИА Регнум. Как стало известно, в отделение МВД РФ по региону поступило заявление о насильственных действиях...
27 октября 2023