Материалы с тегом «Госпитализация»
Короля Норвегии Харальда V госпитализировали с инфекцией в Малайзии
Король Норвегии Харальд V госпитализирован с инфекцией в Малайзии. Об этом сообщает вещательная корпорация NRС. СМИ со ссылкой на представителей королевской семьи уточняет, что госпитализация монарха произошла во время отдыха в этой стране. В материале говорится, что 87-летний король получает всю...
27 февраля 2024
Бари Алибасова госпитализировали с инсультом
Основателя группы «На-На» продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве с инсультом, сообщил 25 февраля Telegram-канал «112». «76-летнему заслуженному артисту России стало плохо», — говорится в сообщении. По данным источника, в момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения. Он...
новость часа
25 февраля 2024
Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель на заседание по Украине
Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель для участия в заседании контактной группы по Украине и для встреч с коллегами из стран НАТО, сообщили 12 февраля ТАСС в Пентагоне. «Министр не поедет в Брюссель на этой неделе», — уточнили в ведомстве. Заседание контактной группы под...
новость часа
12 февраля 2024
МИД РФ прокомментировал госпитализацию главы Пентагона Остина
Госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина имеет значение, однако не требует от РФ дополнительных мер безопасности. Об этом заявил заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков. «Насколько я понимаю, закрытые контакты давно сведены практически к нулю. Они носят эпизодический характер и не привязаны к...
12 февраля 2024
Объявившего голодовку экс-главу МВД Польши перевезли в больницу
Бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, который объявил голодовку 9 января, вечером 22 января перевезли из камеры в больницу. Об этом в интервью телеканалу Telewizija Trwam сообщил советник президента Анджея Дуды Блажей Побожи, сообщило Radio Maryja. «Состояние министра...
23 января 2024
Звезду «50 оттенков серого» Дорнана госпитализировали в Португалии
Британского актёра, звезду «50 оттенков серого» Джейми Дорнана экстренно госпитализировали с симптомами сердечного приступа, сообщило 22 января издание Daily Mail. Актёр и его друг журналист Гордон Смарт отдыхали в Португалии, когда с ними произошёл несчастный случай. На поле для гольфа актёр...
22 января 2024
В Театре Моссовета назвали причину госпитализации Талызиной
Народная артистка РСФСР, известная по кинофильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и «Большая перемена», Валентина Талызина находится в больнице на профилактике. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Театра Моссовета. «Ничего страшного. Валентина Илларионовна находится в больнице на...
22 января 2024
Более 200 посетителей кафе в Екатеринбурге заразились норовирусом
В Екатеринбурге после посещения Арт-кафе FEST 12 порядка 200 человек заразились норовирусом, сообщил 11 января местный портал Е1. В кафе ученики хореографического ансамбля «Клевер» 24 декабря отмечали Новый год. После праздника практически все заболели, причём большинство с высокой температурой и...
11 января 2024
Стало известно о состоянии попавшего под машину поэта Льва Рубинштейна
Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находится в тяжёлом состоянии в институте Склифосовского, сообщил 9 января Telegram-канал «112». «У него множественные переломы, отёк мозга, повреждения внутренних органов», — говорится в сообщении. По данным источника, ДТП произошло на улице...
9 января 2024
Представитель президента ЮАР опроверг его госпитализацию
Президент ЮАР Сирил Рамапоса не был госпитализирован, он в полном порядке, сообщил 7 января официальный представитель главы государства Винсент Магвенья на своей странице в Х (ранее Twitter). «Ходят злонамеренные слухи о состоянии здоровья президента и его госпитализации. С президентом всё в...
7 января 2024
Подмосковный чиновник попал в больницу после драки на концерте Басты
Замминистра транспорта Московской области Дмитрия Минченко госпитализировали после концерта рэп-исполнителя Басты ( Василий Вакуленко ) в «Барвиха Luxury Village», сообщил 17 декабря Telegram-канал «112». «Драка с другими слушателями произошла после выступления. Минченко не понравилась, что...
17 декабря 2023
Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске с воспалением лёгких
Телеведущая Лера Кудрявцева госпитализирована в Минске с воспалением лёгких. Об этом она сообщила в своём блоге в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По её словам, в Минске она должна была выступать на «Песне года», но по прилёте почувствовала...
10 декабря 2023
Жену Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге
Жену российского музыканта Михаила Боярского, 70-летнюю актрису Ларису Луппиан, госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом 8 декабря сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники. Уточняется, что Луппиан положили в больницу после болей в области сердца. Уточняется, что сейчас она...
8 декабря 2023
Эмир Кувейта попал в больницу
В Кувейте госпитализировали главу государства — шейха Навафа аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, сообщает его канцелярия. Об этом рассказало информационное агентство KUNA. Министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах сказал, что монарха госпитализировали утром 29 ноября. Он...
29 ноября 2023
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Митты
Народный артист России, режиссёр Александр Митта продолжает находиться в реанимации. Его состояние врачи оценили как стабильно тяжёлое. Об этом сообщил «Пятый канал». «Врачи Боткинской больницы Москвы заявили, что с момента госпитализации состояние кинорежиссёра как не ухудшилось, так и не...
14 ноября 2023
В Малом театре опровергли сообщения о том, что Соломин в реанимации
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в палате интенсивной терапии и чувствует себя всё лучше, сообщила 8 ноября в беседе с «Газетой.Ru» пресс-секретарь театра Таисия Галыгина. По её словам, артист перенёс инсульт в лёгкой форме, состояние у него стабильное и он работает...
8 ноября 2023
У Юрия Соломина подтвердился микроинсульт, сообщила внучка артиста
Врачи подтвердили микроинсульт у народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом сообщила его внучка Александра. По её словам, операция ему не требуется. Художественного руководителя Малого театра перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии, уточнила Александра. «В больнице он пробудет, я...
7 ноября 2023
Медики оценили состояние народного артиста СССР Соломина как тяжёлое
Народный артист СССР Юрий Соломин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое, сообщили 7 ноября в медучреждении. «Находится в отделении реанимации. Состояние тяжёлое, сознание ясное, дыхание самостоятельное», — рассказал собеседник «РИА Новости». По его словам, Соломин находится...
7 ноября 2023
Госпитализация Юрия Соломина. Что случилось с народным артистом СССР
Известный российский и советский актёр, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин 6 ноября попал в одну из столичных клиник с предварительным диагнозом — инсульт. В театре подтвердили факт его госпитализации, отметив, что не располагают большей информацией о его здоровье. Упал в...
6 ноября 2023
Стала известна предварительная причина госпитализации Соломина
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован, предварительно, с инсультом, сообщил 6 ноября Telegram-канал «112». Уточняется, что пока артист проходит ряд обследований, после которых врачи установят точный диагноз. Как передавало ИА Регнум, о...
6 ноября 2023