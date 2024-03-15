Материалы с тегом «Госизмена»
Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента
Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента, запускавшего дроны вблизи военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями, сообщили 15 марта в ведомстве. «В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, он...
15 марта 2024
ФСБ возбудила против жителя Хабаровска дело о госизмене
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровска, который склонял военных к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта сообщили в...
новость часа
11 марта 2024
Бывшего российского курсанта осудили за госизмену на 12 лет
Второй западный военный окружной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего курсанта командного училища Владислава Бояршинова, которого обвинили в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Подсудимый признал свою вину, что стало смягчающим...
6 марта 2024
В Британии призвали к срочному освобождению Кара-Мурзы* для лечения
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон потребовал освободить из тюрьмы с целью пройти срочное лечение публициста Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Дипломат выступил с соответствующим заявлением после встречи в Лондоне с супругой и матерью заключённого...
2 марта 2024
Суд в Москве арестовал двух россиян по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал граждан России Егорову и Коротича по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Егоровой В. В.», — рассказали в суде «РИА Новости». Согласно картотеке суда, Егоровой вменяют статью...
1 марта 2024
Власти Испании знали о нахождении в стране перебежчика Кузьминова
О нахождении в Испании лётчика-перебежчика из России Максима Кузьминова местные власти знали с первого дня. Об этом сообщила 26 февраля газета El Mundo, ссылаясь на чиновников. «Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота», — говорится в статье. Утверждается, что Кузьминов наделал...
27 февраля 2024
Прокурор запросил актёру из «Глухаря» Канахину* пожизненное лишение свободы
Прокурор запросил актёру Кириллу Канахину (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно обвиняемому в государственной измене, пожизненное лишение свободы, сообщили 26 февраля в военном суде. «Гособвинитель запросил...
новость часа
26 февраля 2024
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Россиянина, которого следователи ФСБ задержали по обвинению в государственной измене, отправили в СИЗО. Такое решение 21 февраля вынес Мещанский суд Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мартынову Н. О. меру пресечения в виде заключения под стражу», ― уточил в беседе с «РИА...
21 февраля 2024
Сестра погибшего лётчика Ми-8 Турсунова назвала лёгкой смерть Кузьминова
Сестра российского лётчика вертолёта Ми-8 Хушбахта Турсунова, который погиб по вине перебежчика Максима Кузьминова, прокомментировала сообщения о его смерти в Испании. По словам Марворид, Кузьминов получил лёгкую смерть. Она отметила, что так с Кузьминовым, угнавшим вертолёт на Украину, и должно...
21 февраля 2024
Арестован агент украинских спецслужб, планировавший теракт в Лобне
Федеральная служба безопасности задержала уроженца города Ярославля, подозреваемого в попытке подрыва машины сотрудника правоохранительных органов в Лобне по заданию украинских спецслужб, сообщили 21 февраля в ФСБ. «Мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле...
21 февраля 2024
ФСБ задержала по подозрению в госизмене в пользу Украины жителя Читы
Сотрудники силовых ведомств задержали подозреваемого в государственной измене в пользу Украины администратора Telegram-канала из Читы, пытавшегося выехать за границу. Об этом 21 февраля сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ. «ФСБ России на территории Забайкальского края...
21 февраля 2024
Угнавшему российский вертолёт Кузьминову предлагали остаться на Украине
Пилоту Максиму Кузьминову, угнавшему и передавшему украинской армии российский вертолёт Ми-8, предлагали остаться на Украине, заявил 19 февраля изданию «Украинская правда» секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он...
20 февраля 2024
Гражданку США и России арестовали в Екатеринбурге за финансирование ВСУ
Задержанную за сбор и переводы денег украинским военным гражданку России и США отправили в СИЗО. Об этом 20 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ― говорится в сообщении ЦОС. Жительницу Лос-Анджелеса задержали в...
новость часа
20 февраля 2024
Бывшему дипломату Кондрацкому дали 18 лет колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии за госизмену, сообщили 20 февраля в пресс-службе инстанции. «Кондрацкого Игоря Всеволодовича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)»...
20 февраля 2024
На Урале арестовали собиравшую деньги на помощь ВСУ гражданку России и США
Жительницу Лос-Анджелеса с гражданствами России и США арестовали в Екатеринбурге по делу о госизмене. Об этом 20 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, с начала проведения специальной военной операции она собирала деньги на помощь Вооружённым силам Украины...
20 февраля 2024
Дело о госизмене актёра из «Глухаря» начнут слушать в феврале, пишут СМИ
Второй западный окружной военный суд начнёт рассматривать уголовное дело бывшего российского актёра Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) уже в феврале, сообщает 15 февраля ТАСС. Актера, который участвовал...
15 февраля 2024
Жителя Омска приговорили к 16 годам за поджог релейного шкафа
Суд признал жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, виновным в государственной измене, диверсии и терроризме и приговорил его к 16 годам лишения свободы, сообщила 12 февраля пресс-служба УФСБ по Омской области. «Приговором 2-го Восточного окружного военного суда он...
12 февраля 2024
Суд приговорил красноярца к 13 годам колонии за госизмену и диверсию
Суд в Красноярске приговорил 23-летнего Дмитрия Киселёва к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии, сообщили 8 февраля в пресс-службе ФСБ. «Суд признал Киселева виновным в совершенных им преступлениях и назначил ему наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в...
8 февраля 2024
В Карелии студента приговорили к девяти годам за госизмену
В Карелии суд приговорил 20-летнего студента Андрея Васюренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к девяти годам за госизмену и призывы воевать за Вооружённые силы Украины, сообщили 7 февраля в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Дело слушалось в закрытом...
7 февраля 2024
ФСБ возбудила дело о госизмене против 20-летнего жителя Чувашии
В Чувашии возбудили уголовное дело о госизмене в отношении мужчины, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) намеревался совершить теракты на российских предприятиях, сообщили 6 февраля в ФСБ. «Согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях», —...
6 февраля 2024