Материалы с тегом «Госдолг»
Автор книги «Чёрный лебедь» предупредил о «спирали смерти» госдолга США
Дефицит бюджета и рост госдолга могут привести США к «смертельной спирали», заявил экономист и трейдер, автор бестселлера «Чёрный лебедь» Нассим Талеб, слова которого приводит агентство Bloomberg. По его мнению, нехватка денег в федеральной казне растет такими темпами, что потребуется чудо, чтобы...
30 января 2024
Глава JPMorgan заявил о движении США к «краю обрыва» из-за госдолга
Внушительный госдолг подвинул экономику США к «краю обрыва», заявил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон. «Мы видим этот обрыв. До него ещё около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час», — сказал он в эфире телеканала Fox News. Банкир согласился с мнением бывшего спикера...
28 января 2024
В США предупредили о сокрушительных последствиях из-за размера госдолга
Экономика США стремится к краю пропасти из-за огромного размера государственного долга страны, заявил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон. Его слова приводит телеканал Fox News. Он считает, что до такого краха остается около десяти лет. По словам эксперта, США движутся к такому обрыву...
28 января 2024
Глава минфина США Йеллен заявила о пугающем размере внешнего долга страны
Внешний долг США, размер которого превысил $34 трлн, пугает своей величиной, заявила американский министр финансов Джаннет Йеллен на пресс-конференции. «Наш внешний долг $34 трлн, и это пугающее число», — сказала она. Вместе с тем Йеллен отметила, что американская экономика огромна по своим...
новость часа
25 января 2024
Росконгресс назвал главную угрозу мировой экономике в 2024 году
Объём госдолга США представляет серьёзную угрозу глобальной финансовой системе и мировой экономике в 2024 году, говорится в докладе Росконгресса «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски». Авторы документа напомнили, что американский госдолг превысил $34 трлн. При этом на его...
10 января 2024
Государственный долг США превысил 34 триллиона долларов
Госдолг Соединённых Штатов впервые превысил 34 трлн долларов. Об этом свидетельствуют новые данные на сайте минфина США. По состоянию на 2 января задолженность американской казны составляет 34,001 трлн долларов. Ещё три месяца назад показатель находился на уровне 33 трлн. Белый дом неоднократно в...
3 января 2024
В Раде назвали размер госдолга Украины
Размер государственного долга Украины достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. Таковы данные регионального минфина на конец прошлого месяца. «По состоянию на 30 ноября государственный и гарантированный государством...
28 декабря 2023
Центробанк увидел риски в росте госдолга России
В случае значительного роста госдолга России остаётся риск возникновения эффекта вытеснения корпоративных заимствований правительственными. Об этом говорится в ноябрьском проекте Центробанка (ЦБ РФ) об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», с...
26 декабря 2023
Россия сократила вложения в гособлигации США более чем в два раза
Российские инвесторы в октябре снизили вложения в американские государственные облигации почти в два раза — с $73 млн до $31 млн. Об этом 20 декабря сообщило министерство финансов США. Как следует из опубликованной статистики, на долгосрочные облигации в октябре приходится $28 млн ($61 млн в...
20 декабря 2023
СМИ: Украина вложила последние деньги в госдолг США
Киевский режим в последнее время резко увеличил свой пакет американских гособлигаций, при этом государственный долг и дефицит бюджета Украины являются рекордными. Это следует из данных американского минфина. Согласно этой информации, анализ которой провело «РИА Новости», в период с февраля 2022...
3 декабря 2023
Россия почти вдвое увеличила вложения в госдолг США
Россия в сентябре по сравнению с августом почти в два раза увеличила объём вложений в американские гособлигации. Согласно данным минфина США, этот показатель вырос до $73 млн. При этом $61 млн от общего объёма приходится на долгосрочные гособлигации, а $12 млн — на краткосрочные. Для сравнения: в...
17 ноября 2023
Moody’s проявило к экономике США акт милосердия, заявил эксперт
Экономика США посылает тревожные сигналы, и будет всё меньше желающих инвестировать в неё свои капиталы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 ноября заявил профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв. Ранее агентство Moody’s...
11 ноября 2023
«Бумаги скоро не будет хватать». Песков ответил на вопрос о госдолге США
Соединённые Штаты имеют такой государственный долг, что им «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для его обслуживания, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, США фактически около $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга. «Бумаги скоро не будет...
9 ноября 2023
Дефицит бюджета США вырос на $320 млрд
Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) вырос на $320 млрд и достиг $1,7 трлн, сообщил на своём сайте американское министерство финансов. Эту информацию подтвердили в Белом доме. Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что 2 октября госдолг США увеличился за один...
новость часа
21 октября 2023
Госдолг США вырос ещё на полтриллиона долларов
Государственный долг Соединённых Штатов Америки вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 трлн долларов. Об этом говорят данные департамента казначейства США. Исходя из цифр минфина, размер госдолга Америки оценивается в 33 триллиона 513...
10 октября 2023
Стоимость гособлигаций США обвалилась до 16-летнего минимума
Агрессивная политика Федеральной резервной системы, которая в попытках сбить инфляцию и цены на топливо довела ставки до самого высокого с 2007 года уровня, негативно отразилась на инвесторах. На следующий день после начала нового финансового года в США (1 октября) рынок госдолга обвалился...
8 октября 2023
Стало известно, чем США грозит дальнейший рост госдолга
Рост государственного долга США не просто опасен, но фактически уже обрёк их экономику на неминуемый дефолт на горизонте ближайших 10 лет, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис...
4 октября 2023
Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую общий долг России
Государственный долг США за день вырос на $275 млрд, что больше суверенного долга России на 3%, сообщило 4 октября РИА Новости, ссылаясь на данные американского и российского финансовых министерств. По данным на 2 октября, госдолг США вырос за день с $33,167 трлн до $33,442 трлн, что стало новым...
4 октября 2023
США начали готовиться к возможному прекращению финансирования правительства
Белый дом начал готовиться к возможной приостановке работы федерального правительства США, которая может произойти, если Конгресс не сможет прийти к соглашению о финансировании правительства, написала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. По информации журналистов...
23 сентября 2023
Маск восклицательным знаком отреагировал в соцсети X на размер госдолга США
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал одним символом на пост в соцсети Х (бывшая Twitter) о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в $33 трлн. «!» — написал Маск в соцсети. Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $33 трлн. В министерстве...
19 сентября 2023