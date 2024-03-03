Материалы с тегом «Google»
Глава СПЧ назвал Google главным инструментом цензуры в мире
Google является главным инструментом цензуры в мире, и ему необходимо противопоставить альтернативу, заявил 3 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Такие попытки предпринимались ранее, например, во Франции, но они не увенчались...
3 марта 2024
Сооснователь Google Ларри Пейдж купил остров за $32 млн
Сооснователь американской компании Google Ларри Пейдж купил остров Кайо-Норте в Карибском море, около Пуэрто-Рико. Об этом сообщил портал Business Insider. По информации издания, Пейдж купил остров в 2018 году за $32 млн. Отмечается, что площадь Кайо-Норте составляет 1,2 кв. км, он является самым...
2 февраля 2024
Российские приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta*
Компании Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) полностью погасили задолженности по штрафам в России, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По состоянию на 1 января, в банке нет данных об исполнительных производствах в отношении обеих компаний. Без...
1 января 2024
Российские операторы расширят сотрудничество с Google
Российские операторы собираются изменить формат обмена трафиком с Google. Начальник отдела развития и монетизации интернет-инфраструктуры «Ростелекома» Иван Шевелев заявил 25 декабря, что, по мере того как назревает необходимость, они расширяют имеющиеся у компании стыки с сетями Google. Шевелев...
25 декабря 2023
Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление фейков об СВО
Таганский суд Москвы назначил американской компании Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление фейков об СВО. Такое решение было принято 20 декабря. Сообщается, что компанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 13.41 КоАП...
20 декабря 2023
Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за фейки о спецоперации
Компания Google оштрафована на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами о специальной военной операции. Такое решение 8 декабря принял мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы. «Суд признал виновным Google по ч. 4 ст. 19.7.10 КоАП РФ и...
8 декабря 2023
Суд оштрафовал Google за отказ удалить фейки о спецоперации
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей из-за неудаления роликов с недостоверной информацией о действиях российской армии в зоне спецоперации. Об этом 23 ноября сообщили в суде. Отмечается, что компания признана виновной в совершении административного правонарушения. Речь...
23 ноября 2023
Google оштрафовали на 15 млн рублей
Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей, сообщили 14 ноября в судебном участке мирового судьи № 422. Мировой суд признал виновной компанию Google по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором...
14 ноября 2023
Google могут оштрафовать за повторное неудаление запрещённых данных
Google могут оштрафовать за повторный отказ удалить запрещённые к распространению в России данные. Как заявили 27 октября в Таганском суде Москвы, размер штрафа может составить до 10% от выручки компании. «В суд поступил протокол по ч. 5 ст. 12.41 КоАП России», — сообщили в судебном органе. Когда...
27 октября 2023
Telegram и Google грозят штрафы до 4 млн рублей из-за фейков об СВО
Telegram, Google и американской IT-корпорации Akamai Technologies грозят штрафы до 4 млн рублей за отказ удалять запрещённую в России информацию, сообщили 25 октября в Таганском суде Москвы. Претензии Роскомнадзора к ресурсам связаны с неудалением недостоверной информации о специальной военной...
25 октября 2023
В Госдуме прокомментировали призыв Киева «дерусифицировать» Google
Компания Google, скорее всего, выполнит требование Киева «дерусифицировать» поисковик, а также отключит рекомендательные алгоритмы для русскоязычного контента в YouTube для украинцев, но это не поможет в борьбе с русским языком на территории Украины, заявил 21 октября в своём Telegram-канале...
21 октября 2023
Захарова высмеяла просьбу Зеленской к Google отображать Крым украинским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбу первой леди Елены Зеленской к представителям компании Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика. «А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» — написала Захарова в своём...
20 октября 2023
Российскую «дочку» Google признали банкротом
Арбитражный суд города Москвы признал банкротом российскую «дочку» компании Google, следует из решения суда. Суд ввёл в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, а также утвердил конкурсным управляющим Валерия Таляровского. До этого он занимал пост временного управляющего...
новость часа
18 октября 2023
Задолженность Google перед российскими кредиторами превысила 20 млрд рублей
Общая сумма денежных задолженностей корпорации Google перед российскими кредиторами превысила 20 млрд рублей. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы по итогам первого собрания кредиторов. По информации источника, на 22 августа сумма денежный требований к...
новость часа
28 августа 2023
Россияне сообщили о массовых сбоях в работе Google
Интернет-пользователи в России 12 августа начали массово жаловаться на работу поисковика Google. Об этом свидетельствуют данные сайта, ведущего учёт сбоев, — Downdetector. По данным платформы на 17:35, пользователи сообщили о 496 проблемах, возникающих при поиске информации. 55% жалоб связаны с...
12 августа 2023
Эксперт объяснил, чем рискует Google, отключая российские компании
Политика Google в отношении российских компаний стала ещё одним поводом не верить в непогрешимость мировых корпораций, считает Илья Массух, руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ». Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА Регнум. Ранее выяснилось, что компания...
11 августа 2023
Россия подготовилась к тому, что Google заблокирует свои сервисы
Если российские компании ждали окончательного сигнала к тому, чтобы покинуть инфраструктуру Google, то они его наконец получили, считает Вадим Ампелонский, заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Об этом он заявил 11 августа корреспонденту...
11 августа 2023
Суд оштрафовал Google на четыре млрд рублей за ранее не оплаченный штраф
Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал Google на 4 млрд рублей из-за неуплаты ранее вынесенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России штрафа. Об этом 27 июня говорится в сообщении ведомства. «Компания дополнительно должна заплатить более 4 млрд рублей в бюджет Российской...
новость часа
27 июня 2023
В Google объяснили удаление 2ГИС из Google Play
Удаление сервиса 2ГИС из магазина приложений Google Play связано с соблюдением санкций и правил торговли, сообщили 22 мая в пресс-службе компании. «Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли», — сообщили ТАСС в компании. В Google уточнили, что если они...
22 мая 2023
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Московский мировой суд оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалить информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом 11 мая сообщил ТАСС. Судья Тимур Вахрамеев признал Google виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем...
11 мая 2023