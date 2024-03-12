Материалы с тегом «Глеб Никитин»
ВСУ утаковали дронами семь российских территорий. Главное
Возгорание, возникшее на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, которую 12 марта атаковал украинский беспилотник, локализовано, у региона достаточно сил и средств для ликвидации огня, известил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин...
12 марта 2024
БПЛА атаковали объект ТЭК в Нижегородской области
Утром 12 марта беспилотники ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар. «Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы...
12 марта 2024
Никитин: прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет
Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, всё под контролем, врачи справляются, сообщил 23 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, писатель бодр «настолько, насколько это возможно после таких травм». «Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно...
23 мая 2023
Захару Прилепину провели третью операцию
Писатель Захар Прилепин перенёс очередную операцию, которая прошла в штатном режиме. Об этом 19 мая сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Захару Прилепину сегодня провели очередную операцию. Врачи надеются, что она станет финальным серьёзным оперативным вмешательством. Всё штатно...
19 мая 2023
Глава Нижегородской области: операция Прилепина прошла штатно и стабильно
Операция Захара Прилепина прошла штатно и стабильно, писатель уже пришёл в сознание и пребывает в хорошем настроении, сообщил 13 мая в своём Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно...
13 мая 2023
Нижегородский губернатор Никитин записал видео с Прилепиным в больнице
Писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате покушения, чувствует себя хорошо. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 9 мая в своём Telegram-канале. Врачи отмечают, что процесс выздоровления у Прилепина проходит штатно, всё необходимое для лечения есть, отметил...
9 мая 2023
Нижегородский губернатор рассказал о состоянии Прилепина после операции
Пострадавший в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области писатель Захар Прилепин приходит в себя после операции. Об этом 7 мая сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании», ― написал в Telegram -канале глава...
7 мая 2023
Путин поддержал кандидатуру губернатора Нижегородской области на выборах
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поддержат на выборах. Об этом глава государства заявил 3 мая в ходе рабочей встречи с губернатором. «У меня, Вы знаете, заканчивается в сентябре пятилетний цикл работы на должности губернатора я...
3 мая 2023