Материалы с тегом «Гиперзвуковое оружие»
Хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты в Йемене
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), поддерживаемое Ираном, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом сообщил «РИА Новости» военный источник. Как пояснил источник, такие ракеты будут выпускать в Йемене для использования во время...
14 марта 2024
В США заявили об успешном испытании гиперзвукового аппарата Talon-A для ВМС
Американская компания Stratolaunch LLC успешно испытала в США гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1), говорится в заявлении на её сайте. Об этом пишет портал Аviation week. В рамках испытательного полёта отрабатывались зажигание двигателя, разгон устройства и устойчивый набор его высоты...
10 марта 2024
На Западе признали эффективность российских гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Вооружённые силы России ударами гиперзвуковых ракет «Кинжал» по позициям украинской армии меняют ситуацию на поле боя, так как ВСУ не могут выявлять места запуска этого вида вооружения. Об этом 5 марта сообщил YouTube-канал Defense TV. «Даже воздух начинает дрожать, когда «Кинжал» разгоняется до...
9 марта 2024
Применение «Циркона» назвали на Западе вехой в революции «гиперзвука»
Применение российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в зоне спецоперации стало вехой в революции гиперзвукового оружия, сообщил 4 марта американский журнал Military Watch Magazine. «Использование ракеты «Циркон» на Украине является заметной вехой в революции гиперзвукового оружия как первое в...
4 марта 2024
Военный эксперт заявил, что Россия сможет нейтрализовать ракету AGM-183A
Россия имеет возможность нейтрализовать американскую гиперзвуковую ракету AGM-183A. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя готовящееся в США испытание...
2 марта 2024
Аналитик рассказал о применении ракет «Циркон» в ходе спецоперации
Российские военные могли применять гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования «Циркон» в ходе высокоточных комбинированных ударов по военным объектам на территории Украины и в том числе для преодоления эшелонированной системы ПВО с западными зенитными ракетными комплексами. Такое мнение 29...
29 февраля 2024
Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» уже применялись в бою
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» уже применялись в бою. Об этом 29 февраля на оглашении послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. «Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» эта система уже в строю», — заявил президент. Как сообщало...
29 февраля 2024
Система С-500 «Прометей» прошла тест на уничтожение гиперзвуковых целей
Вооружённые силы России провели успешные испытания ЗРС С-500 «Прометей» на способность сбивать гиперзвуковые цели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. По информации издания, комплекс доказал, что способен отслеживать и уничтожать такие объекты. Причем речь идёт не...
27 февраля 2024
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения
Соединённые Штаты успешно запустили шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями на орбиту, говорится в заявлении Пентагона, размещённом 15 февраля на его сайте. «Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести...
15 февраля 2024
США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием
США готовятся запустить на околоземную орбиту шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием, сообщила 14 февраля пресс-служба Пентагона со ссылкой на совместное заявление Агентства по противоракетной обороне и Агентства космического развития. По информации минобороны США, запуск ракеты-носителя...
15 февраля 2024
МИД указал на отставание США от России по гиперзвуковому оружию
У Соединённых Штатов Америки не получается догнать Россию по гиперзвуковым комплексам. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков. «В отношении гиперзвуковых систем американцы чувствуют себя...
7 февраля 2024
Глава КТРВ заявил об эффективности «Циркона» против любой ПВО
Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» способна преодолеть почти любые системы противоракетной (ПРО) или противовоздушной (ПВО) обороны противника, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов 24 января в эфире телеканала «Россия-24»...
24 января 2024
В России объяснили, почему страны Запада испугались «Авангарда»
Западные страны были полны решимости вступить в более масштабное противостояние с Россией в арктической зоне, так как не верили в превосходство российского оружия, но наличие гиперзвукового комплекса «Авангард» заставило их остановиться. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал военный политолог...
18 декабря 2023
Кандидат в президенты США признал превосходство России в ядерном оружии
Созданные Россией ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше американских аналогов. Такое мнение 11 декабря высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир. «У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас», —...
12 декабря 2023
Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» прошёл испытания
Фрегат «Адмирал Головко», который планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», успешно прошёл испытания в Баренцевом море, сообщили 1 декабря в пресс-службе АО «ОСК», в которое входит изготовитель «Северной верфи». «Построенный корабелами «Северной верфи» фрегат «Адмирал Головко»...
1 декабря 2023
В США заявили о превосходстве России по гиперзвуковому и ядерному оружию
Россия опережает США в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, заявил на митинге своих сторонников в Майами (штат Флорида) кандидат на пост главы Белого дома республиканец Вивек Рамасвами. «В настоящее время Россия превосходит нас по ядерному потенциалу, а также по гиперзвуковым ракетам», — признал...
8 ноября 2023
Трамп обвинил Россию в краже у США «супер-пупер-ракеты»
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников сделал громкое заявление, что Россия якобы украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты». Экс-президент считает, что российские спецслужбы смогли в период правления Барака Обамы выкрасть засекреченные чертежи и впоследствии её построить. «Вы...
24 октября 2023
На Украине будут включать воздушную тревогу при взлёте МиГ-31 с «Кинжалами»
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 19 октября заявил, что на Украине будут объявлять воздушную тревогу при каждом взлёте российских МиГ-31, вооружённых ракетными комплексами «Кинжал», сообщило украинское издание «Страна. ua». «При поступлении информации о взлёте МиГ-31К будет...
19 октября 2023
Пусковые установки HIMARS и MLRS будут уничтожать ракетами «Кинжал»
Российские самолеты, оснащённые ракетами «Кинжал», смогут нанести почти мгновенный удар по установкам HIMARS и MLRS, с которых будут запускаться ракеты ATACMS. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 октября заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Ранее президент России...
18 октября 2023
Самолёты МиГ-31 с «Кинжалами» начнут регулярное патрулирование Чёрного моря
Президент России Владимир Путин поручил российским Воздушно-космическими силам (ВКС) начать постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем самолётами Миг-31, оснащёнными гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Глава государства объявил об этом 18 октября на...
новость часа
18 октября 2023