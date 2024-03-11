Материалы с тегом «Гидрометцентр»
Москвичам спрогнозировали потепление до плюс 10 градусов к выходным
В Москве к выходным ожидается повышение температуры до плюс 10 градусов, сообщил 11 марта «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, 12–14 марта днём температура в российской столице будет показывать плюс 3 — плюс 5 градусов, ночью от минус 11 до минус 6...
11 марта 2024
Москвичам пообещали тёплую погоду в конце февраля
Погода в Москве и Московской области в конце февраля будет тёплой, что связано с мощным циклоном. Об этом 24 февраля сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. «Мы в тёплом секторе уже третий день. И практически до 1 марта мы остаёмся в этом тёплом...
24 февраля 2024
Гидрометцентр опроверг прогноз об аномально жарком лете в 2024 году
Природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля, сообщил 21 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, посвящённой вопросам погоды. «То есть температура воды на востоке...
21 февраля 2024
Синоптик предупредил россиян о сложной ситуации с весенним половодьем
После снежной зимы весеннее половодье в России окажется непростым, однако пока преждевременно делать более конкретные прогнозы. Об этом 19 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Пока ещё рано говорить об этом. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет...
19 февраля 2024
Вильфанд спрогнозировал аномальные морозы на большей части России
К пятнице, 16 февраля, 80% территории России накроют аномально низкие температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчётам, в пятницу (16 февраля) и выходные на 80% территории...
12 февраля 2024
Москвичей предупредили о скором приходе оттепели
С понедельника, 12 февраля, в Москве после сильных морозов ожидается резкая оттепель, и температура воздуха поднимется до минус четырёх градусов. Об этом 9 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Резкое повышение температуры после суперхолодной погоды наступает...
9 февраля 2024
Жителям европейской территории России пообещали тёплое начало февраля
На европейской территории России в начале февраля установится тёплая погода с оттепелями. Об этом 27 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые привело агентство «Интерфакс», в Москве в начале февраля температура воздуха будет на шесть...
27 января 2024
Жителей Москвы предупредили о метели и сильном ветре
Сильный ветер со снегом, гололедица ожидаются в Москве 18 января, сообщает Гидрометцентр России. По данным синоптиков, в четверг в столице будет –8… –10 градусов, к вечеру потеплеет до –3 градусов. В ночь на пятницу, 19 января, похолодает до –6 градусов. Местами возможны сильный мокрый снег и...
новость часа
18 января 2024
В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности
В связи с сильными морозами синоптики объявили в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России. «Очень низкая температура. Период предупреждения до 08 ч. 05 января. Аномально холодная погода со...
1 января 2024
Вильфанд спрогнозировал тёплый январь в ряде регионов по всей стране
В январе погода в европейской, азиатской и южной частях России будет довольно тёплой, температура воздуха окажется выше нормы. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На европейской территории России январь ожидается тёплым...
28 декабря 2023
Россиян предупредили об аномальных морозах до конца года
В некоторых российских регионах до конца года ожидаются аномально низкие температуры и сильные морозы. Об этом в среду, 27 декабря, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в последние дни уходящего 2023 года в Архангельской, Мурманской и Вологодской...
27 декабря 2023
Синоптик рассказал о погоде на Новый год в Москве
Новогодние праздники — 30, 31 декабря и 1 января — в столице начнутся с оттепели. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне минус 2 — плюс 2 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В субботу, воскресенье и понедельник температура (воздуха) будет около 0...
26 декабря 2023