Материалы с тегом «ГИБДД»
Названы распространённые уловки недобросовестных инспекторов ГИБДД
Сотрудники ГИБДД могут описать водителю сценарии, напоминающие реальные последствия нарушения ПДД, чтобы создать условия для дачи взятки. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. «Если водитель развернулся через две сплошные, инспекторы обычно рисуют схему...
11 марта 2024
Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при столкновении легкового автомобиля и двух минивэнов в Саратовской области погибли три человека. Об этом в ночь на 7 марта сообщили в региональном управлении ГИБДД. «В результате ДТП водитель и два пассажира в автомашине «Лада Гранта» от...
7 марта 2024
Под Екатеринбургом нашли мёртвым инспектора ГИБДД
В Свердловской области нашли мёртвым майора полиции. Об этом сообщает 17 февраля портал E1.RU. По информации близкого к СКР источника издания, тело майора из Екатеринбурга, служившего в ГИБДД, обнаружили ещё 15 февраля. Рядом лежало оружие. «По предварительной информации, вышел из дома и покончил с...
17 февраля 2024
В МВД РФ сообщили, что ГИБДД не будет проводить тотальный сбор биометрии
Московская Госавтоинспекция (ГИБДД) не собирается проводить тотальный сбор биометрических данных граждан. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк 20 января в Telegram-канале. Волк напомнила о том, что ранее глава ГИБДД Москвы Александр Быков написал в одном из научных...
20 января 2024
Путин напомнил о главной задаче Госавтоинспекции
Основная задача Госавтоинспеции — обеспечение безопасности движения, снижение смертности и количества ДТП. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 января на совещании с правительством. По словам Путина, его удивило, что Минсельхоз занимался регистрацией аэродромной техники. Глава...
17 января 2024
В Москве испытали прототип светофора, распознающего пешеходов-нарушителей
Прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, который будет фиксировать нарушение правил пешеходами, протестировали на Бережковской набережной в Москве. Об этом говорится в статье начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова, опубликованной в журнале «Безопасность...
5 января 2024
Чем известен Герой России Бушмелёв, погибший в ДТП в Свердловской области
В Свердловской области в результате аварии на участке трассы Екатеринбург — Серов погибли два человека, включая 44-летнего Героя России Евгения Бушмелёва. Об этом заявили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. «В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелёв. Приносим свои...
1 января 2024
Герой России погиб в ДТП на Урале
В Свердловской области в аварии на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов погибли два человека, среди которых 44-летний Герой России Евгений Бушмелёв. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим...
31 декабря 2023
В Саратовской области на двух трассах ограничили движение из-за непогоды
Власти Саратовской области из-за непогоды временно ограничили движение для грузовиков и маршруток на двух федеральных трассах, сообщила 23 декабря пресс-служба УГИБДД региона в своём Telegram-канале. «В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (гололёд, ограниченная видимость из-за...
23 декабря 2023
Автоэксперт предложил изменить правила экзаменов на водительские права
В России экзамены на получение водительских прав давно пора привести в соответствие с современными реалиями, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее стало известно, что МВД России разработало новый...
23 декабря 2023
В Москве частично возобновили регистрацию авто и выдачу прав после сбоя
В Москве частично возобновили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав. Об этом 12 декабря сообщили в столичной Госавтоинспекции. «В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских...
новость часа
12 декабря 2023
Выдачу водительских прав приостановили в Москве из-за сбоя
В Москве временно приостановили регистрацию автотранспортных средств и выдачу водительских прав. Об этом 12 декабря сообщили в столичной Госавтоинспекции. В ГИБДД пояснили, что это вызвано техническим сбоем на ресурсах инспекции. «В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов...
12 декабря 2023
Число пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани увеличилось до 14 человек
После ДТП с бензовозом в Краснодарском крае в больницу были доставлены 14 человек, сообщила 5 декабря пресс-служба ГИБДД региона в своём Telegram-канале. «В настоящее время количество пострадавших возросло до 14 человек», — сказано в сообщении. Как уточнил «РИА Новости» источник в...
5 декабря 2023
Движение автобусов приостановили на трассе «Иртыш» из-за непогоды
Непогода внесла коррективы в движение транспорта на нескольких федеральных трассах. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Госавтоинспекция информирует об ограничении движения автотранспорта по автодорогам: «Иртыш» подъезд к г. Тюмень», Екатеринбург ― Шадринск...
1 декабря 2023
Глава ГИБДД пообещал не штрафовать водителей за езду без зимней резины
Автоинспекторы не будут наказывать водителей за отсутствие зимней резины. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников. Его видеокомментарий опубликовала в Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк...
29 ноября 2023
Ушедшего в отпуск полицейского нашли замерзшим в лесу на Урале
В городе Новая Ляле в Свердловской области обнаружили в лесу замёрзшее тело находившегося в отпуске 47-летнего сотрудника ГИБДД Андрея Сальникова. «ЧП не было связано со служебной деятельностью. Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — привёл...
28 ноября 2023
Видеофиксацию назвали бесполезной в борьбе с частными электросамокатами
Видеокамеры на дорогах Москвы могут сыграть роль в борьбе с нарушениями пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но эта система будет эффективна только в борьбе с арендованными электросамокатами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 ноября заявила директор Ассоциации операторов...
17 ноября 2023
В ГИБДД Москвы призвали поскорее запретить электросамокаты детям до 18 лет
Несовершеннолетние не должны ездить на электросамокатах, запрет для них нужно ввести как можно скорее. Об этом замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский заявил 7 ноября на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Мосгордуме...
7 ноября 2023
Движение по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто. Об этом сообщил информационный центр по Крымскому мосту в Telegram-канале. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в...
29 октября 2023
В Челябинской области на участке трассы M-5 продлили ограничения движения
В Челябинской области продлили ограничения движения на участке трассы М-5, выведены дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал». «Временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных...
29 октября 2023