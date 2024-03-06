Материалы с тегом «Герман Греф»
Путин пошутил про «умную колонку» «Сбера», которая ему не нужна
Президент России Владимир Путин пошутил про «умную колонку» «Сбера» в ходе беседы, которая состоялась 6 марта во время встречи российского лидера с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Во время беседы была затронута тема информационных технологий и их перспектив. Отвечая на вопрос...
6 марта 2024
На марафоне «Знание. Первые» выступили Греф, Винер и известные актёры
Четвёртый день просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» посвятили теме сохранения семьи во имя мира и детей. На марафоне выступили известные государственные деятели, мастера культуры и главы госкорпораций. Среди них председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф...
6 марта 2024
Греф заявил, что льготную ипотеку на новостройки надо изменить
Программу льготной ипотеки на новостройки нужно не отменять, но изменить. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил 28 февраля на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год. Он отметил, что с начала 2023 года выступал за сокращение государственной программы. Она не должна быть отменена...
28 февраля 2024
Экономист объяснил, почему Россия не готова к новой приватизации
Одна из причин неготовности российской экономики к приватизации — это крайне высокий износ основных фондов, считает ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Об этом он...
23 декабря 2023
Правительство РФ призвали не следовать советам Грефа о приватизации
Если власти России проведут масштабную приватизацию, то в ближайшей перспективе это снизит дефицит бюджета, но в долгосрочной ничего к лучшему не изменится, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее...
23 декабря 2023
Греф выступил за приватизацию госкомпаний в России
Подавляющее большинство российских государственных компаний, в том числе Сбер, могли бы быть приватизированы, заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». «Я вообще считаю, что подавляющее большинство госкомпании может быть приватизировано, включая Сбербанк», — сказал он...
22 декабря 2023
Греф оценил ситуацию в российской экономике
«Сбер» ждёт дальнейшего роста экономики России, однако темпы будут «не очень высокими». Такой прогноз дал глава банка Герман Греф. «Скорее всего, экономика, по нашим оценкам, будет расти. Ее темпы роста будут однозначными, конечно, не очень высокими», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24»...
22 декабря 2023
Греф рассказал, чего ожидать от курса рубля в ближайшее время
Большого потенциала для укрепления рубля нет, предпосылок для его сильного снижения также нет, заявил 6 декабря глава Сбера Герман Греф. По его словам, в моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар. «Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но...
6 декабря 2023
Греф назвал искусственный интеллект приоритетом новой стратегии Сбера
Сбер выбрал развитие искусственного интеллекта (ИИ) в качестве приоритетного направления для своей новой стратегии. С помощью ИИ должно в будущем приниматься большинство решений, заявил глава Сбера Герман Греф 6 декабря на Дне инвестора банка. Представляя новую стратегию группы на 2024–2026 годы...
6 декабря 2023
Путин пошутил, что ИИ заменит Грефа в Сбербанке
Президент России Владимир Путин пошутил, что глава Сбербанка Герман Греф приближает своё увольнение, усиливая автоматизацию решений высшего менеджмента. Об этом он сказал на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 24 ноября в Москве. При осмотре выставки Путин...
24 ноября 2023
Сбербанк рассказал о корректировке нейросети после жалоб депутатов Госдумы
Сбербанк был вынужден изменить работу нейросети Kandinsky 2.1 из-за недовольства работой искусственного интеллекта со стороны депутатов Госдумы. Об этом заявил глава банка Герман Греф на форуме Finopolis. «У нас модель при генерации российского флага пыталась его улучшить. Она на флаге нарисовала...
8 ноября 2023
Греф оценил фундаментальный курс в 85–90 рублей за доллар
Фундаментальный курс рубля на сегодняшний день составляет 85–90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться...
новость часа
7 ноября 2023
Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил 7 ноября, что наблюдательный совет банка переизбрал его на пост главы кредитной организации на четырёхлетний срок. «Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. Сегодня был переизбран президент, председатель правления...
7 ноября 2023
Греф спрогнозировал курс рубля
Фундаментальный курс российской валюты на сегодняшний день — 85–90 рублей за доллар, заявил 12 октября глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Российской энергетической недели. По его мнению, обязательная продажа валюты российскими экспортёрами вряд ли сильно повлияет на рубль. «Курс несколько...
12 октября 2023
Путин с иронией ответил на просьбу Грефа о миллиарде
Президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на слова главы Сбербанка Германа Грефа, попросившего перечислять из государственного бюджета 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта этой организации в сфере IТ, 21 сентября российский лидер прибыл в Великий Новгород, где, в частности...
новость часа
21 сентября 2023
Греф заявил, что Сбербанк внёс предложения по стабилизации курса рубля
Российские власти ищут механизмы для стабилизации курса рубля, Сбербанк тоже внёс ряд предложений. Об этом 13 сентября заявил глава банка Герман Греф в интервью на канале «Россия 24». «То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Центральный банк это хорошо понимает, и...
13 сентября 2023
Экономисты посоветовали россиянам избавиться от долларовой массы
Инвестиции в недвижимость и акции российских компаний более выгодны, чем сбережения на депозитах, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 13 сентября...
13 сентября 2023
Герман Греф дал совет, как хранить деньги
Председатель правления Сбербанка Герман Греф дал совет россиянам: не стоит в настоящее время хранить деньги в твёрдых валютах, так как это не приносит дохода. По словам топ-менеджера, нет универсальных советов, но есть инструменты для избежания всевозможных рисков, в числе которых и валютные. «На...
13 сентября 2023
Греф заявил, что курс рубля неоправданно занижен
Курс рубля по отношению к американскому доллару несправедливо занижен. Своё мнение телеканалу «Россия 1» высказал 12 сентября президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. «Курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный...
12 сентября 2023
Названы риски, угрожающие росту российского ВВП
Одним из источников роста российского ВВП в 2023 году станет внутренний рынок, ставка на который оправдала себя. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 сентября заявила Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 2023...
12 сентября 2023