Материалы с тегом «Генпрокуратура РФ»
Суд признал действия нацистов в ЛНР в годы войны геноцидом народов СССР
Действия нацистов на территории Луганской Народной Республики в 1942–1943 годах признаны геноцидом. Такое решение вынес Верховный суд ЛНР, сообщает 26 февраля пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Суд удовлетворил соответствующее заявление прокурора региона в отношении выявленных...
новость часа
26 февраля 2024
Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись на Родину
Моряки из России Вениамин Кривицкий и Виктор Абусагитов, которые застряли в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись на Родину, сообщила в своём Telegram-канале Генеральная прокуратура РФ. Отмечается, что их возвращению поспособствовали работа представителей...
22 февраля 2024
ГП потребовала вернуть государству Ивановский завод станкостроения
Генеральная прокуратура подала в арбитражный суд иск о возвращении в собственность государства акций Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). Материалы дела разместили на сайте арбитражного суда Ивановской области. Из документов следует, что иск приняли к производству 8 февраля. Заседание...
19 февраля 2024
Генпрокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой*
Генпрокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда. «Прокуратура подала апелляционное представление на...
16 февраля 2024
Генпрокуратура РФ подготовит иск об изъятии Климовского патронного завода
Генеральная прокуратура РФ подготовит иск о передаче «Климовского специализированного патронного завода» в собственность государства. Документ об изъятии акций у семьи предпринимателя Бориса Краснова должен быть направлен в суд в ближайшее время. Краснов в настоящее время находится в розыске и...
16 февраля 2024
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении через «Пушкинскую карту»
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 200 млн рублей через программу «Пушкинская карта», сообщила 13 февраля пресс-служба Генпрокуратуры России на своём сайте. В ведомстве уточнили, что обвинительное заключение утверждено по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ...
13 февраля 2024
Генпрокуратура настаивает на конфискации заводов ЧЭМК
Генеральная прокуратура добивается в Арбитражном суде истребования в пользу Российской Федерации трёх предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщило 13 февраля подробности иска издание «Коммерсантъ». Утверждается, что проведённая более 30 лет назад...
новость часа
13 февраля 2024
В Подмосковье отправили в колонию членов украинской банды
Московский областной суд приговорил 11 участников банды, созданной гражданами Украины для похищения россиян и завладения их имуществом, к разным срокам заключения от девяти до 19 лет, в зависимости от степени их вины. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. «Московский областной...
12 февраля 2024
Прокуратура утвердила обвинение в госизмене актёру из «Глухаря» Канахину*
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу против 41-летнего актёра из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), обвиняемого в государственной измене. Об этом 5 февраля...
новость часа
5 февраля 2024
Генпрокуратура заявила о попытках противника расшатать ситуацию в ДФО
Попытки «расшатать ситуацию» зафиксированы на Дальнем Востоке. Об этом сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья 31 января. По словам Демешина, в дальневосточных регионах сравнительно безопасно, но при этом есть «инциденты». «Мы наблюдаем...
новость часа
31 января 2024
У основателей «ЮКОСа» суд конфисковал коттеджный посёлок «Яблоневый сад»
Одинцовский городской суд удовлетворил иск генеральной прокуратуры к основателям компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Леониду Невзлину и Платону Лебедеву и конфисковал у бизнесменов коттеджный посёлок «Яблоневый сад». Об этом сообщило издание...
25 января 2024
ГП России намерена взыскать с крупнейших добытчиков краба более ₽358 млрд
Генеральная прокуратура России намерена привлечь крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке к ответственности и взыскать с них более 358 млрд рублей. Соответствующий иск надзорное ведомства 23 января подало в Арбитражный суд Приморского края. Это следует из картотеки дел арбитража. В числе...
25 января 2024
Деятельность издания Doxa* признали нежелательной в России
В России деятельность издания Doxa (организация, признанная в РФ нежелательной) признали нежелательной. Такое решение приняла Генеральная прокуратура, поддержав решение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны. Об этом 25 января сообщил...
25 января 2024
Россиян предупредили о провокационных звонках с Украины детям
В последнее время возобновились звонки и сообщения в мессенджерах с Украины несовершеннолетним для того, чтобы спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России. «Возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с...
24 января 2024
Генпрокуратура поддержала идею Титова по замене штрафов на предупреждение
Генеральная прокуратура поддержала предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости устранить возможность отказа в замене штрафа на предупреждение, если это первое нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена. «Назначение...
22 января 2024
Генпрокуратуру попросили проверить «Авиасейлс» из-за работы с Дудём*
Член Общественной палаты Георгий Волков направил обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить деятельность компании по поиску авиабилетов «Авиасейлс» на предмет финансирования антироссийской пропаганды и поддержки иностранных агентов. Как стало известно ИА Регнум, в ходе...
12 января 2024
Умер экс-прокурор Москвы Юрий Сёмин
Бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин умер сегодня, 25 декабря, на 74-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. «Юрий Сёмин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта», — говорится в сообщении. Депутат также выразил искренние соболезнования...
25 декабря 2023
Генпрокуратуру попросили проверить подавшую документы в ЦИК Дунцову
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова проверить деятельность Екатерины Дунцовой, ранее подавшей в ЦИК документы для участия в президентских выборах, на предмет иностранного финансирования. Копия...
22 декабря 2023
Максима Виторгана проверят на пропаганду ЛГБТ и дискредитацию ВС России
Генпрокуратуру попросили проверить шоумена и актёра Максима Виторгана на предмет дискредитации ВС России и пропаганды ЛГБТ (движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). С соответствующим обращением к генпрокурору Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и...
21 декабря 2023
Казахстан выдаст России хакера Кислицина, задержанного по запросу США
Сотрудник IT-компании F. A. C. C. T. Никита Кислицин, обвиняемый в хакерстве и вымогательстве, будет экстрадирован из Казахстана в Россию. Об этом сообщает 21 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ в Telegram-канале. «По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан...
21 декабря 2023