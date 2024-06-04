Материалы с тегом «ГАИ»
Свердловская ГАИ проверит сообщения о нарушении ПДД кортежем посла Польши
Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) Свердловской области начали проверку сообщений о нарушении правил дорожного движения автомобилями кортежа посла Польши в России Кшиштофа Краевского, передаёт 4 июня РЕН ТВ. Ранее в соцсетях был опубликован ролик, из кадров которого следует, что три автомобиля...
4 июня 2024
В Ленобласти сотрудники ГАИ помогли доставить в больницу роженицу
В Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) оперативно доставили роженицу в больницу. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе дорожного ведомства. Там рассказали, что 29 мая 2024 года на автодороге Гатчина — Ополье в Волосовском районе Ленинградской области дорожные инспекторы обратили...
3 июня 2024
В России с 1 июня автомобилистам запретят использовать зимнюю резину летом
С 1 июня в России вступят в силу новые правила для автомобилистов. Теперь водителей начнут штрафовать за зимнюю резину. Запрет на использование зимних шин продлится до осени. Штраф за нарушение составит 500 рублей. Водителей при этом будут отпускать с предупреждением. Кроме того, с начала лета...
31 мая 2024
В России стартовала социальная кампания по безопасности дорожного движения
В России стартовала социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности», цели которой — привлечь внимание к проблеме нарушения скоростного режима, сократить количество аварий и снизить смертность на дорогах. Проект реализуется по инициативе Госавтоинспекции МВД России в рамках федерального проекта...
30 мая 2024
Юрист назвал изменения, которые произойдут после переименования ГИБДД
В результате переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию (ГАИ) потребуется провести массовый ребрендинг как отделов по работе с гражданами, так и служебного автотранспорта. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на слова адвоката общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергея Радько...
28 мая 2024
ГИБДД вернули название Госавтоинспекция
Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) вернули название Госавтоинспекция, заявил 28 мая глава ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД. «Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», —...
28 мая 2024
ДТП со скорой в Чувашии, в котором погибла женщина, попало на видео
Один человек погиб и трое пострадали в дорожной аварии с участием скорой в Чувашии. Об этом сообщает 22 мая пресс-служба ГИБДД республики. В 12:35 на 42-м километре автодороги А-151 автомобиль «Приора» столкнулся с «Газелью» медиков. Водитель «Приоры», двигавшийся в сторону города Канаш, при...
22 мая 2024
СМИ: МВД намерено сделать обязательным флаг России на автомобильных номерах
Министерство внутренних дел намерено сделать обязательным значок государственного флага России на автомобильных номерах, сообщила 2 мая газета «Коммерсантъ». «Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них...
2 мая 2024
Бежавшего от бродячей собаки шестилетнего мальчика сбила машина в Тюмени
В Тюмени Toyota сбила шестилетнего мальчика, который выбежал на дорогу, спасаясь от бродячей собаки, сообщили 21 апреля в областной ГИБДД. В госавтоинспекции сообщили, что мальчик гулял во дворе с родителями и другом. «В какой-то момент малолетний оказался без присмотра родителей, за ним погналась...
21 апреля 2024
В Москве возобновили регистрацию машин после технического сбоя
В Москве восстановили регистрацию машин и замену водительских удостоверений после технического сбоя в базах данных ГИБДД, сообщили в столичной Госавтоинспекции. «В настоящее время во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в...
9 апреля 2024
В России изменили правила сдачи экзамена в ГИБДД
В России с 1 апреля начал действовать новый порядок сдачи экзамена на получение водительских удостоверений. По новым правилам водители смогут продлить удостоверения на три года. Это затронет тех, срок действия чьих документов заканчивается в 2024 и 2025 годах. Их права продлят до 2027 и 2028 годов...
1 апреля 2024
В России с 1 апреля ужесточат требования для получения прав. Что надо знать
В России с 1 апреля вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Это очень важные изменения, которые помогут исключить большое количество нелегальных водителей. Об этом 28 марта корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель общественной системы «Обеспечение...
новость часа
29 марта 2024
В Брянской области ввели ограничения на движение транспорта
Временные ограничения движения всех транспортных средств введены в Брянской области на участке трассы М-3 «Украина». Об этом 23 марта сообщила Госавтоинспекция региона на странице в соцсети «ВКонтакте». «С 0:00 23 марта 2024 года по настоящее время введены временные ограничения движения всех видов...
23 марта 2024
Названы распространённые уловки недобросовестных инспекторов ГИБДД
Сотрудники ГИБДД могут описать водителю сценарии, напоминающие реальные последствия нарушения ПДД, чтобы создать условия для дачи взятки. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. «Если водитель развернулся через две сплошные, инспекторы обычно рисуют схему...
11 марта 2024
Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при столкновении легкового автомобиля и двух минивэнов в Саратовской области погибли три человека. Об этом в ночь на 7 марта сообщили в региональном управлении ГИБДД. «В результате ДТП водитель и два пассажира в автомашине «Лада Гранта» от...
7 марта 2024
Под Екатеринбургом нашли мёртвым инспектора ГИБДД
В Свердловской области нашли мёртвым майора полиции. Об этом сообщает 17 февраля портал E1.RU. По информации близкого к СКР источника издания, тело майора из Екатеринбурга, служившего в ГИБДД, обнаружили ещё 15 февраля. Рядом лежало оружие. «По предварительной информации, вышел из дома и покончил с...
17 февраля 2024
В МВД РФ сообщили, что ГИБДД не будет проводить тотальный сбор биометрии
Московская Госавтоинспекция (ГИБДД) не собирается проводить тотальный сбор биометрических данных граждан. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк 20 января в Telegram-канале. Волк напомнила о том, что ранее глава ГИБДД Москвы Александр Быков написал в одном из научных...
20 января 2024
Путин напомнил о главной задаче Госавтоинспекции
Основная задача Госавтоинспеции — обеспечение безопасности движения, снижение смертности и количества ДТП. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 января на совещании с правительством. По словам Путина, его удивило, что Минсельхоз занимался регистрацией аэродромной техники. Глава...
17 января 2024
В Москве испытали прототип светофора, распознающего пешеходов-нарушителей
Прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц, который будет фиксировать нарушение правил пешеходами, протестировали на Бережковской набережной в Москве. Об этом говорится в статье начальника столичной Госавтоинспекции Александра Быкова, опубликованной в журнале «Безопасность...
5 января 2024
Чем известен Герой России Бушмелёв, погибший в ДТП в Свердловской области
В Свердловской области в результате аварии на участке трассы Екатеринбург — Серов погибли два человека, включая 44-летнего Героя России Евгения Бушмелёва. Об этом заявили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. «В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелёв. Приносим свои...
1 января 2024