Материалы с тегом «G7»
Ушаков: Россия никогда не противопоставляла БРИКС G7 или G20
Межгосударственная организация БРИКС — это самодостаточная структура, которая не противопоставляет себя «Группе семи» (G7) или «Большой двадцатке» (G20). Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Россия никогда не противопоставляла БРИКС другим межгосударственным структурам...
5 марта 2024
В США призвали G7 срочно найти способ направить Украине российские активы
Западной коалиции необходимо в срочном порядке найти способ направить Украине заблокированные российские активы, заявила 27 февраля министр финансов США Джанет Йеллен в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G7. «Я также считаю, что нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти...
27 февраля 2024
МИД РФ пообещал отвечать на любые недружественные шаги в отношении России
Россия решительно отвергает все необоснованные требования из коммюнике «Большой семёрки» (G7), а также решительно ответит на любые недружественные шаги Запада. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Мария Захарова, опубликованном на сайте ведомства. По словам дипломата...
27 февраля 2024
Лидеры стран G7 обязались поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Поддержку так называемой формулы мира, предложенной главой киевского режима Владимиром Зеленским, продолжат лидеры стран «Группы семи» (G7) и обязуются поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран «Большой семёрки», опубликованном 24...
24 февраля 2024
G7 примет меры против стран, поддерживающих Россию в конфликте на Украине
Лидеры стран G7 пообещали принять меры против стран, лиц и компаний, оказывающих материальную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран «Группы семи», опубликованном 24 февраля по итогам прошедшего онлайн-саммита. «Мы введём дополнительные...
24 февраля 2024
Главы МИД G7 заявили о намерении ужесточить антироссийские санкции
Министры иностранных дел стран — членов Большой семёрки (G7) обязались ужесточать антироссийские санкции, а также активизировать усилия по борьбе с их обходом. Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля. «Они (главы МИД G7...
17 февраля 2024
Страны G7 пообещали удерживать замороженными российские активы
Министры иностранных дел G7 пообещали удерживать замороженными российские активы, пока Россия не заплатит за нанесённый Украине ущерб, заявил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни, который является председателем совещания глав внешнеполитических ведомств «Большой семёрки» на полях Мюнхенской...
17 февраля 2024
G7 обсудила ответ на «размещение» Россией ядерного оружия в космосе
Министры иностранных дел стран — членов Большой семёрки (G7) обсудили возможные ограничения в космосе из-за сообщений США о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на...
новость часа
17 февраля 2024
Франция вместе с G7 намерена разработать механизм возмещения ущерба Украине
Франция вместе с другими странами «Большой семёрки» (G7) намерена выработать механизм возмещения ущерба, причинённого Украине в результате боевых действий. Такой пункт есть в подписанном соглашении о безопасности между Парижем и Киевом. Таким образом, участники продолжат совместную работу с...
17 февраля 2024
В Бельгии раскритиковали предложение G7 по замороженным активам России
Главный исполнительный директор группы Euroclear в Бельгии Лив Мостри подвергла критике предложение «Большой семерки» (G7) использовать замороженные российские активы на восстановление Украины. Она назвала эту инициативу «непрямой конфискацией». Об этом сообщила британская газете Financial Times...
16 февраля 2024
Бывший генерал СБУ попросил политического убежища в одной из стран G7
Бывший глава управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины генерал Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран «Большой семёрки» (G7). Об этом сообщила украинская служба «Би-би-си». Наумов заявил, что вернётся на Украину только тогда, когда его там будет ждать...
14 февраля 2024
Страны G7 и ЕС рассматривают варианты использования российских активов
Страны Евросоюза и «Большой семёрки» (G7) планируют использовать замороженные активы РФ в качестве залога для помощи в восстановлении Украины, сообщило 4 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, рассматривается вариант использования более $250 млрд замороженных...
4 февраля 2024
Западу предрекли многомиллиардные потери из-за конфискации активов ЦБ РФ
Ответ России на конфискацию резервов ЦБ может обойтись западным странам как минимум в 288 млрд долларов. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на национальные статистические данные государств. Отмечается, что объём прямых инвестиций Евросоюза, стран «Группы семи» (G7), Швейцарии и Австралии в...
21 января 2024
США примут решения по замороженным российским активам вместе со странами G7
США не принимали никаких официальных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Решение о том, поступать ли таким образом, как их использовать, не принято. И оно будет принято при...
11 января 2024
Лавров сообщил о тайной встрече стран Запада по «формуле Зеленского»
Десять дней назад члены G7 провели с участием ряда стран Глобального юга секретную встречу по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил 28 декабря «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров. «Она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не...
28 декабря 2023
США предложили странам G7 изучить способы изъятия замороженных активов РФ
Министры финансов стран G7 по предложению США обсуждают способы изъятия замороженных российских активов на сумму 300 млрд долларов, хотя никаких решений пока не принято, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники. «Три рабочие группы изучат юридические вопросы, возникающие при...
28 декабря 2023
Шесть стран ЕС не присоединились к декларации о гарантиях для Украины
Замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Сибига озвучил перечень стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины на прошедшем летом саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом написало украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале...
новость часа
24 декабря 2023
СМИ заявили, что БРИКС превзошло G7
Страны БРИКС могут построить новый глобальный экономический порядок. Об этом 10 декабря сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). «БРИКС, внушительная политическая и экономическая сила, всё громче заявляет о своем присутствии, противостоя однополярному миру, который возглавляют США»...
10 декабря 2023
Япония введёт санкции против организаций третьих стран за помощь России
Власти Японии до конца 2023 года введут дополнительные санкции в отношении тех, кто, как они считают, помогают России их обходить. Такой шаг анонсировал японский МИД по итогам онлайн-саммита G7. В сообщении отмечается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен ввести рестрикции в отношении...
новость часа
7 декабря 2023
Байден не уверен в поддержке Украины союзниками без финансирования США
Союзники Украины вряд ли продолжат оказывать ей поддержку без нового финансирования США, заявил 6 декабря американский президент Джо Байден в ходе своего спецобращения. По его словам, за дальнейшими действиями США наблюдает весь мир. «Подумайте, если мы не поддержим Украину, что сделает остальной...
6 декабря 2023