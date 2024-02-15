Материалы с тегом «ФССП»
Путин назначил Рагозина заместителем директора службы судебных приставов
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Текст соответствующего указа появился 15 февраля на сайте официального опубликования правовых актов. «Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора...
15 февраля 2024
В России впервые возбудили дело против коллекторов по новой статье УК
В России впервые возбудили уголовное дело против коллекторов по новой статье УК РФ о нарушениях при возврате просроченной задолженности. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Аристов добавил, что прецедент произошёл в Башкортостане. «В январе...
новость часа
1 февраля 2024
Российские приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta*
Компании Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) полностью погасили задолженности по штрафам в России, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По состоянию на 1 января, в банке нет данных об исполнительных производствах в отношении обеих компаний. Без...
1 января 2024
Названо число россиян, которые не могут выехать за рубеж из-за долгов
Порядка 5 млн россиян ограничены в выезде за рубеж перед новогодними праздниками из-за долгов, заявили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. «В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников»...
23 декабря 2023