Материалы с тегом «Фридрих Мерц»
Шольцу вручили увольнительную грамоту
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и членам федерального правительства документы об отставке в связи с окончанием их полномочий. Трансляция церемонии велась на канале немецкого лидера в YouTube. Штайнмайер отметил, что мир изменился, а Германия столкнулась с...
25 марта 2025
Мерц обманул избирателей ФРГ и спровоцировал протесты, заявил германист
Спусковым крючком для начавшихся в Германии протестов стало изменение позиции будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца после парламентских выборов, предполагающее увеличение расходов и наращивание долгов. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказал политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА...
24 марта 2025