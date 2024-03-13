Материалы с тегом «ФНС»
В Счётной палате обсудили вопросы интеграции новых регионов России
В Счётной палате (СП) РФ в рамках обсуждения интеграции новых регионов в социально-экономическое и правовое пространство России исполняющая обязанности председателя СП Галина Изотова сообщила о налаживании системной работы по оказанию содействия в становлении контрольно-счётных органов (КСО) новых...
13 марта 2024
В суд поступил иск ФНС России к IKEA на 12,9 млрд рублей
Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «Икеа торг», одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, сообщила 1 февраля пресс-служба Арбитражного суда Московской области. «Сумма исковых требований — 12,9 млрд рублей», —...
1 февраля 2024
Суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей долгов по налогам
Таганский суд Москвы постановил взыскать с российского певца Филиппа Киркорова в пользу столичного подразделения Федеральной налоговой службы задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей, сообщили 22 января в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. В постановлении...
22 января 2024
Актёр Михаил Ефремов погасил все задолженности перед ФНС
Российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, погасил все задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), это более 195 тысяч рублей, сообщил 12 января Telegram-канал SHOT. Надзорное ведомство в конце декабря 2023 года выставило Ефремову задолженность...
12 января 2024
Ивлееву заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму ₽137 млн
Блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву подозревают в неуплате налогов на сумму 137 млн рублей. Такая задолженность образовалась у неё перед Федеральной налоговой службой за три года — с 2020 по 2022 год. Источник сообщил, что Ивлеева могла использовать такую же схему, которую применяла блогерша...
новость часа
27 декабря 2023
С блогерши Лерчек сняли все ограничения после выплаты долга
С блогера Валерии Чекалиной, более известной под ником Лерчек, сняли все ограничения. Об этом 27 декабря сообщил её адвокат Константин Третьяков. «СК снял запрет определённых действий, наложенный ранее на моих подзащитных Чекалиных», ― сказал в беседе с ТАСС правозащитник. Он уточнил, что теперь им...
27 декабря 2023
ФНС начала проверку в отношении устроившей «голую» вечеринку Ивлеевой
Федеральная налоговая служба (ФНС) организовала выездную проверку в отношении блогера Анастасии Ивлеевой, сообщил 27 декабря источник «Известий». «Проверка коснётся периода с 2020 по 2023 год», — рассказал собеседник издания. В материале также говорится, что весной 2023 года налоговая служба уже...
27 декабря 2023
У Лерчек нашли новые неоплаченные налоги с доходов в 250 млн рублей
Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) могут быть предъявлены новые обвинения по неуплате налогов, в рамках ещё одной налоговой проверки выявлено, что она скрыла от ФНС доходы на 250 млн рублей, пишет 22 декабря Telegram-канал «112». По его данным, Чекалина скрыла доходы, полученные за 2022 год. Как...
новость часа
22 декабря 2023
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговых органов РФ с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника налоговых органов. За прошедшие годы ФНС России существенно укрепила свой...
21 ноября 2023
Путин провёл встречу с главой ФНС Егоровым
Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, сообщается 21 ноября на сайте Кремля. «Мы видим по результатам 10 месяцев, что мы уже вышли на 37,6 триллиона. Это плюс, по сути, 3,6 триллиона рублей к прошлому году», — сказал Егоров на...
21 ноября 2023
Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение
Социальные вычеты в упрощённом порядке Федеральная налоговая служба начнёт предоставлять с 2025 года, заявил глава ФНС Даниил Егоров. Отмечается, что налоговики уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты, принят закон, который касается социальных вычетов. Так, весь следующий год...
новость часа
21 ноября 2023
Блогеры Чекалины выплатили ₽500 млн и погасили долг перед налоговой
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артём выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом 19 ноября ТАСС рассказал адвокат супружеской пары Константин Третьяков. «Чекалины безоговорочно исполнили публичное обещание и полностью погасили...
19 ноября 2023
Налоговая заинтересовалась блогером Идой Галич
Блогер и телеведущая Ида Галич в интервью «Газете.Ru» сообщила о том, что ФНС интересовалась её деятельностью. «Проверка среди блогеров идёт давно, уже около полугода нас всех проверяют — у всех моих контрагентов запрашивали документы», — сказала она. По её словам, налоговая проверка началась до...
27 октября 2023
Количество счетов россиян за рубежом выросло почти на треть — ФНС
Граждане России стали активнее открывать банковские счета в зарубежных банках. Об этом сообщила замглавы ФНС Юлия Шепелева, выступая на кругом столе «Международное и российское налоговое регулирование. Тренды и новые задачи» в рамках Налогового форума ТПП. По словам Шепелевой, число таких счетов...
25 октября 2023
ФТС и ФНС поручили контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг, 28 сентября, на совещании с представителями нефтяных компаний поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС. Сообщается на сайте российского правительства. Новак заявил, что необходимо привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен...
28 сентября 2023
ФНС обязала блогера Лерчек выплатить 124 млн рублей штрафа
Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить штраф в размере 124 млн рублей за неуплату налогов, сообщил 27 сентября её адвокат Константин Третьяков. «18 сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню...
27 сентября 2023
Уголовное дело о мошенничестве завели на старшего специалиста ФНС по Москве
Уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела информационной безопасности ИФНС № 4 по Москве Ауримаса Солдатоваса. Об этом сообщил источник ИА Регнум. Отмечается, что дело выделено в отдельное производство по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным...
26 сентября 2023
ФНС разблокировала банковские счета Елены Блиновской
Федеральная налоговая служба (ФНС) России разблокировала банковские счета блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании средств, сообщила 26 сентября её адвокат Наталия Сальникова. По её словам, которые приводит ТАСС, счета были заблокированы, так как блогер опоздала с...
новость часа
26 сентября 2023
ФНС предупредила о мошенничестве с рассылкой писем об уплате налогов
Неизвестные лица рассылают гражданам России письма якобы от имени Федеральной налоговой службы (ФНС), в которых от адресатов требуют уплатить налоги, однако к таким действиям ведомство не имеет отношения. Об этом сообщается на сайте ФНС. В ведомстве подчеркнули, что ФНС не распространяет подобные...
новость часа
22 сентября 2023
ФНС сообщила о росте ставки НДС на гамбургеры в России до 20%
Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела специальный налоговый код для чизбургеров, гамбургеров и других подобных товаров, с 1 октября налог на добавленную стоимость для этих кулинарных изделий вырастит до 20%. Об этом говорится в письме ФНС. Отмечается, что в настоящее время к данным товарам...
16 сентября 2023