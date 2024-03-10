Материалы с тегом «ФК "Спартак"»
«Спартак» впервые в истории проиграл домашний матч «Факелу»
Московский «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела». Игра проходила 10 марта в рамках 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) на стадионе «Лужники». «Спартаковцы» принимали гостей на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счётом 0:2. У воронежцев гол на счету Евгения Маркова. Он...
10 марта 2024
«Спартак» после ЧП с травой проведёт дома матч против «Оренбурга»
Поле домашнего стадиона футбольного клуба «Спартак» допустили к проведению игр чемпионата и Кубка России. Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей и эксперт Российского футбольного союза вынесли положительное заключение, и уже 14 марта «красно-белые» примут на своём стадионе «Оренбург» в ответном...
4 марта 2024
Суд над Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме
Заседание суда по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, задержанного в Дубае за местное правонарушение, может пройти в закрытом режиме без прессы и публики. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в прокуратуре Дубая. По словам собеседника агентства, для таких случаев, как у Промеса...
4 марта 2024
«Спартак» применит санкции к Промесу из-за пропуска матча с «Зенитом»
ФК «Спартак» применит дисциплинарное наказание к нидерландскому нападающему Квинси Промесу из-за его пропуска матча 2 марта 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом говорится в пресс-релизе клуба. «Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом», футболист...
1 марта 2024
«Спартаку» запретили проводить матч на домашней арене из-за качества поля
Домашний стадион московского «Спартака» не готов к проведению матча чемпионата России по футболу, в котором спартаковцы должны сыграть с воронежским «Факелом», сообщила 29 февраля пресс-служба Российской премьер-лиги на своём сайте. «Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу...
29 февраля 2024
Надзиратель рассказал, что ждёт осуждённого за поножовщину Промеса в тюрьме
Форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, которого в Нидерландах осудили за наркотрафик и поножовщину, ждёт нормальное обращение в тюрьме. Об этом рассказал бывший вратарь голландских футбольных клубов «Гронинген» и «Спарта» Леонард Нинхейс, ставший надзирателем в тюрьме Венхейзен, в беседе с...
22 февраля 2024
Суд обязал футболиста «Спартака» Промеса выплатить компенсацию брату
Апелляционный суд в Амстердаме обязал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату. Об этом сообщил портал Sportnieuws. nl. Размер компенсации пока неизвестен, сумму определят позже. Двоюродный брат футболиста и его адвокат заявляли, что хотят потребовать...
6 февраля 2024
В «Твенте» подтвердили получение предложения «Спартака» по переходу Угальде
В нидерландском футбольном клубе «Твенте» подтвердили, что получили предложение российского «Спартака» по трансферу нападающего Манфреда Угальде. Об этом заявили в пресс-службе нидерландской команды. «Спартак» сделал нам предложение по поводу перехода Угальде», — сообщили в «Твенте». Об интересе...
24 января 2024
В Испании сообщили, что Абаскаль может сменить «Спартак» на «Кадис»
Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб «Кадис». Об этом написал испанский журналист Анхель Гарсия в соцсети X (бывшая Twitter). По его информации, нынешний главный тренер московского «Спартака» является наиболее предпочтительной кандидатурой на смену главному...
20 января 2024
Легенда «Спартака» Тихонов напомнил Дзюбе о субординации
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе, обвинившему его в лукавстве и заигрывании с фанатами. Как 13 января заявил Тихонов, его такое не задевает и он на такое не реагирует. «Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил...
13 января 2024
Тренер Тедеско назвал фантастическим период работы в «Спартаке»
Период работы в «Спартаке» был фантастическим временем, заявил 9 января футбольный тренер Доменико Тедеско в интервью «Спорт-Экспресс». «У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей...
9 января 2024
Салихова предположила, что новым тренером «Спартака» станет Руй Витория
После назначения Томаша Амарала на пост спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак» можно ожидать возвращения в кресло главного тренера клуба Руя Витории, заявила 1 января Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. «Жду Руя Виторию! Пусть заходит с козырей»...
1 января 2024
«Спартак» возродит вторую команду спустя полтора года после её закрытия
В ФК «Спартак» сообщили о намерении воссоздать вторую команду, которая существовала до мая прошлого года. Бывший полузащитник «красно-белых» Виктор Булатов рассказал, как относится к такой инициативе. «Это правильное решение, прослойка между молодёжным первенством и основой нужна. В «Спартаке»...
25 декабря 2023
«Спартак» заинтересовался исключённым из «Бешикташа» Абубакаром
Московский ФК «Спартак» заинтересовался нападающим турецкого «Бешикташа» и камерунской сборной Венсаном Абубакаром. Об этом стало известно 13 декабря. Футболиста отстранили после матча с «Фенербахче», и вскоре после этого начались переговоры его представителей со «Спартаком». Как сообщил в...
13 декабря 2023
Источник: глава парламента Чечни пресёк драку игроков «Спартака» и «Ахмата»
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов предотвратил драку футболистов московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» в перерыве матча 17-го тура чемпионата России, передаёт 5 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на осведомлённый источник. По этим данным, в перерыве матча, проходившего 3...
5 декабря 2023
Комментатор Орлов призвал прекратить травлю главного тренера «Спартака»
Многие журналисты и депутаты устроили травлю главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, будто лучше него разбираются в футболе, заявил 30 ноября на «Радио Зенит» футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов. Эксперт отметил, что были случаи, когда он называл какие-либо решения тренера...
30 ноября 2023
Тренера «Спартака» призвали не бояться поражения от «Локомотива»
Московский футбольный клуб «Локомотив», скорее всего, не сможет победить столичный «Спартак» на предстоящей встрече в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), но, если это и случится, главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля вряд ли уволят, заявил 5 ноября ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в...
5 ноября 2023
Экс-директор «Зенита» Корнеев назвал полной импотенцией игру «Спартака»
Футболисты «Спартака» демонстрируют полную несостоятельность под руководством тренера Гильермо Абаскаля. Наставника давно следует сменить, заявил бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев 29 октября изданию «Спорт-Экспресс». По его словам, «Спартак» выглядит как средняя, ни на что не...
29 октября 2023
«Спартак» сыграет с «Факелом» в посвящённой победе над «Аяксом» форме
«Спартак» проведёт матч 13-го тура Российской премьер-лиги с воронежским «Факелом» в посвящённой победе над «Аяксом» красно-чёрной форме. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба столичного ФК. Красно-чёрный стал третьим комплектом формы команды на сезон-2023/2024, его представили в середине...
27 октября 2023
«Спартак» одолел «Пари НН» в домашнем матче РПЛ
Московский ФК «Спартак» со счетом 2:0 победил в матче с «Пари Нижний Новгород» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Открытие банк — Арене» в Москве 22 октября. Голами отметились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. Защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука удалили с поля на первой...
новость часа
22 октября 2023