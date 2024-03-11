Материалы с тегом «ФИФА»
ФИФА и УЕФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовали проведение товарищеского матча сборных России и Белоруссии. Об этом 11 марта сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич. «УЕФА не возражает против нашего...
11 марта 2024
В футболе появятся синие карточки
В футболе могут появиться синие карточки. Нововведение собираются тестировать в матчах низшего уровня. Обсудить этот вопрос планируют на собрании международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) 2 марта. Об этом сообщили в официальном аккаунте ФИФА в соцсети X (ранее twitter). В ФИФА уточнили...
9 февраля 2024
Федерации 12 стран призвали ФИФА отстранить сборную Израиля по футболу
Футбольные федерации двенадцати стран Ближнего Востока направили в ФИФА коллективное письмо, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Об этом сообщил телеканал Sky Sports. Среди подписантов оказались Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Письмо также...
8 февраля 2024
Чеферин не смог объяснить разницу между ситуацией с Россией и Израилем
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью The Guardian не смог объяснить разницу подходов к России и Израилю в вопросе проведения матчей в текущих условиях. После возобновления арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года израильские футбольные клубы...
новость часа
28 января 2024
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА
52-летний испанец Хосеп Гвардиола из английского «Манчестер Сити» стал лауреатом премии как лучший тренер 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения проходила 15 января в Лондоне. В список отличившихся также вошли итальянцы: 64-летний Лучано Спаллетти —...
15 января 2024
ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от международных турниров
Бразилию могут отстранить от международных турниров в случае вмешательства в выборы президента Бразильской конфедерации футбола (CBF). С таким предупреждением выступила Международная федерация футбола (ФИФА), сообщило агентство The Associated Press. В письме одному из руководителей бразильского...
25 декабря 2023
Украина потребовала отменить матч сборных России и Сербии по футболу
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отменить товарищеский матч сборных России и Сербии. Об этом говорится в официальном письме УАФ. «Мы убеждены, что такие матчи не могут быть...
новость часа
21 декабря 2023
Суд ЕС признал незаконным запрет футбольным клубам играть в Суперлиге
Европейский суд признал незаконным запрет футбольным клубам участвовать в Суперлиге, который наложили Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится в пресс-релизе суда. «Правила, которые наделяют ФИФА и УЕФА исключительным контролем над...
21 декабря 2023
Дюков объяснил, почему РФС отказался от перехода в Азию
В будущем Российский футбольных союз (РФС) ещё может вернуться к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря заявил глава РФС Александр Дюков. Он отметил, что в РФС не до конца удовлетворены результатами переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «У...
20 декабря 2023
Остались в Европе. РФС отказался от идеи перехода в Азию
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) проголосовал против перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом 20 декабря сообщил «Спорт-Экспресс». Все члены исполкома посчитали, что нет смысла в переходе из Европы в Азию...
20 декабря 2023
ФИФА не выплатила деньги клубам РПЛ за участие игроков в чемпионате мира
Международная федерация футбола (ФИФА) не выплачивает клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) деньги за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. «Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022...
26 ноября 2023
ФИФА обязала футболиста Норманна выплатить компенсацию «Ростову»
Международная федерация футбола (ФИФА) обязала норвежского полузащитника Матиаса Норманна выплатить денежную компенсацию российскому клубу «Ростов» за необоснованное расторжение контракта. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба ростовской команды. Отмечается, что 15 ноября состоялось заседание...
22 ноября 2023
Глава ФИФА назвал место проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году
Саудовская Аравия примет в 2034 году чемпионат мира по футболу, сообщил на своей странице в социальных сетях президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Такое решение было утверждено после того, как 31 октября Австралия отозвала свою заявку на проведение турнира и арабское...
1 ноября 2023
ФИФА отстранила бывшего президента футбольной федерации Испании на три года
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности сроком на три года. «Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от всей связанной с футболом деятельности на...
новость часа
30 октября 2023
Экс-президент премьер-лиги объяснил, может ли УЕФА исключить РФС
Российский футбольный союз (РФС) могут исключить из ФИФА и УЕФА в случае принятия клубов с новых территорий РФ, если не будет предварительных договорённостей. Об этом 15 октября заявил бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин. «Если действовать без предварительных...
15 октября 2023