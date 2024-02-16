Материалы с тегом «Федеральная таможенная служба (ФТС)»
Бастрыкин поручил возбудить дело против экс-начальника ФТС по тылу
Инцидент в Калининграде с участием высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) стал поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба СКР. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил открыть дело в связи с тем, что конфликт с участием...
16 февраля 2024
Замруководителя ФТС Струков уволился после скандала вслед за Завгородним
Второй участник дебоша в Калининграде — заместитель руководителя ФТС Андрей Струков — вслед за главным тыловиком Федеральной таможенной службы генерал-лейтенантом Олегом Завгородним написал рапорт об увольнении. Это следует из документа, с которым ознакомилось ИА Регнум. 5 февраля в Сети появилось...
7 февраля 2024
Крымские таможенники конфисковали ввезённый гражданином США Bentley
Сотрудники таможенной службы в Крыму конфисковали ввезённый гражданином США автомобиль Bentley Turbo R 1990 года выпуска и передали его в доход государства, сообщила 7 февраля пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). По информации ведомства, транспортное средство задержали из-за нарушения...
7 февраля 2024
Начальник тыла ФТС уволился после скандала в полиции
Начальник Главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний уволился из Федеральной таможенной службы по собственному желанию. Как стало известно 7 февраля, это произошло после появления видео, на котором, как утверждалось, Завгородний в нетрезвом виде буянит в полицейском...
7 февраля 2024
В Сети появилось скандальное видео с начальником тыла ФТС России
В Сети 5 февраля появилось видео с начальником тыла Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-лейтенантом Олегом Завгородним, как он устроил скандал в полицейском участке. На кадрах видно, как высокопоставленный руководитель матерился, лёжа на полу, а также угрожал правоохранителям...
5 февраля 2024
В Госдуме отреагировали на тайную отправку формы для ВСУ из Китая
Форму для ВСУ через территорию России тайно поставляли не официальные структуры, а коммерческие организации Китая, поэтому эта ситуация никак не отразится на отношениях с КНР. Об этом 2 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Это делали...
2 февраля 2024
В Забайкалье на таможне задержали контейнеры с формой для ВСУ
Таможенники обнаружили военную форму с символикой ВСУ в контейнере, который следовал транзитом через Китай в Польшу в грузовом поезде. Об этом начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев сообщил в ходе пресс-конференции. Форму обнаружили на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск». В...
новость часа
2 февраля 2024
В порту Петербурга нашли больше тонны кокаина в мешках с кофе
Партию кокаина на 13 млрд рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга, наркотик привезли из Бельгии в мешках с кофе, сообщили в пресс-службе ФТС. «Партию кокаина на 13 млрд рублей нашли таможенники в контейнере с кофе», — говорится в сообщении. По данным таможенной службы, в контейнере...
24 января 2024
В Москве таможенники нашли в посылке флейту из человеческой кости
В Москве сотрудники таможенной службы обнаружили в посылке ритуальную флейту буддистов из человеческой кости, сообщили в пресс-службе ФТС России. Отмечается, что сотрудники сканировали почтовую посылку, которая приехала из Германии. В документах сообщалось, что это якобы музыкальный инструмент...
19 января 2024
В Калининградскую область въехало рекордное число русских немцев
Сотрудники Калининградской областной таможни на пропускном пункте Мамоново-2 в период с 21 по 24 декабря оформили рекордное количество иностранных автомобилей, приехавших из Польши, при этом 99,9% въезжающих — русскоязычные немцы, сообщили в пресс-службе таможни журналистам. «Только за последние...
25 декабря 2023
В порту Петербурга нашли 100 кг кокаина в контейнерах с бананами
Партию кокаина весом 100 кг обнаружили сотрудники таможни в контейнерах, прибывших в порт Санкт-Петербурга. Наркотики попали в страну вместе с бананами, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России 22 декабря в Telegram-канале. «Наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших на судах из...
22 декабря 2023
В Москве задержали начальника управления ФТС по делу о мошенничестве
В Москве задержали начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ЦТУ ФТС). Об этом сообщает РЕН ТВ, со ссылкой на источник. Отмечается, что задержание начальника финансово-бухгалтерской службы ЦТУ ФТС Василия Филатова проходило 14 декабря по делу о мошенничестве в...
20 декабря 2023
Россиян предупредили об угрозе конфискации подарков при отправке в ЕС
Жителям России при отправке посылок с подарками в страны Евросоюза нужно учитывать риск их конфискации из-за санкций, предупредила 17 декабря в Telegram-канале Федеральная таможенная служба. В ведомстве сообщили, что Таможенная служба Германии в связи с приближением новогодних праздников...
17 декабря 2023
Таможня пресекла вывоз из России черепа древнего носорога
Россиянин пытался отправить почтой из Якутии в США череп шерстистого носорога ― ископаемого животного, вымершего более 10 тыс. лет назад. Незаконную переправку редчайшего образца древнего млекопитающего пресекли российские таможенники. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Калининградской...
15 декабря 2023
На российско-китайской границе возобновил работу приморский пункт пропуска
В Приморском крае заработал автомобильный пункт пропуска «Полтавка», закрытый в августе на российско-китайской границе из-за паводка и ливней. Это 10 декабря подтвердили в пресс-службе Уссурийской таможни и заместитель председателя правительства региона Николай Стецко. «В рекордный срок, чуть более...
10 декабря 2023
Китайский турист пытался вывезти из России золотой песок в чехле смартфона
Китайский турист попытался вывезти из России свыше 185 граммов золотого песка, однако сотрудники Таможенной службы в Благовещенске не позволили ему это сделать. Об этом 27 ноября сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале. «Более 185 граммов золота в виде песка пытался вывезти...
27 ноября 2023
Таможня РФ подтвердила запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах
Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила, что погранслужба Финляндии перестала пропускать через границу людей, прибывающих из России на велосипедах, сообщает ТАСС. «Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на...
12 ноября 2023
ФТС предложила ограничить экспорт золота физическим лицам
Федеральная таможенная служба (ФТС) России предложила ввести ограничения на экспорт золота физическими лицами, сообщил 1 ноября замминистра финансов Алексей Моисеев на пленарном заседании в Госдуме. «Здесь целый комплекс мер принимается, принято решение об ограничении экспорта лома и отходов», —...
1 ноября 2023
Путин поддержал предложения врио главы ФТС по ответственности за нарушения
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поддержал предложения врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова, касающиеся передачи информации и усиления ответственности за ряд нарушений. «По поводу предложения Руслана Валентиновича, связанного с...
25 октября 2023
Мишустин отметил роль ФТС в обеспечении экономической безопасности России
Федеральная таможенная служба обеспечивает экономическую безопасность и защиту национальных интересов России. Об этом 25 октября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником. «Вы те, кто обеспечивает экономическую безопасность...
25 октября 2023