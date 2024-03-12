Материалы с тегом «Федеральная антимонопольная служба (ФАС)»
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 («Сибирь») из-за вопросов ценообразования, сообщили 12 марта в пресс-службе ведомства. «ФАС возбудила дело в отношении S7. Авиакомпания не исполнила предупреждение службы», — говорится в Telegram-канале...
12 марта 2024
Производители кормов для домашних животных пообещали снизить цены
Два крупнейших производителя кормов для кошек и собак заявили о готовности снизить цену на свою продукцию после того, как их деятельностью заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. ФАС пояснила, что проверка...
11 марта 2024
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе
Жалоба одного из граждан на рекламу Сбербанка стала поводом для возбуждения дела, говорится в опубликованном 27 февраля сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Гражданин обратился в ведомство после того, как увидел на рекламных конструкциях в Москве предложение Сбербанка оформить вклад...
27 февраля 2024
В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала предложение о фиксации максимальной цены на услуги такси в России, сообщил заместитель руководителя ведомства Петр Иванов в интервью газете «Известия», опубликованном 26 февраля. Речь идёт об инициативе, которую недавно выдвинула группа...
26 февраля 2024
ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом говорится на сайте ведомства. «Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — сообщили в ФАС. Как пояснили в...
14 февраля 2024
ФАС возбудила против «Альфа-Банка» дело о недостоверной рекламе
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверной информации в ролике про отмену комиссии за эквайринг. Об этом сообщили на сайте службы. В адрес надзорного ведомства ранее поступали обращения с жалобами на признаки нарушений в рекламе финансовых услуг...
9 февраля 2024
ФАС направила рекомендации для стабилизации цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила во все регионы страны рекомендации о параметрах заключения соглашений о стабилизации цен на куриные яйца. Информацию об этом ведомство разместило на официальном сайте. «В настоящий момент такие соглашения уже заключены в 17 регионах России, что в...
31 января 2024
ФАС установила коллективное доминирование Wildberries и OZON на рынке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Как стало известно 24 января, сообща они занимают около 80% всего объёма. Как заявил глава Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших...
24 января 2024
Эксперты: Apple предпочла не порывать с российским рынком
Юристы Apple сопротивлялись наложению на американского IT-гиганта штрафа за нарушение антимонопольного законодательства России, но руководство компании предпочло заплатить положенное, и не уходить с российского рынка. На это в комментарии ИА Регнум указал зампред комитета Госдумы по экономической...
22 января 2024
Эксперт объяснил, почему Apple пошла на оплату штрафа в 1,1 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнила именно то, что обязана была сделать — отреагировала на очевидное нарушение антимонопольного законодательства, подчеркнул в комментарии ИА Регнум декан института права Высшей школы экономики, член Регионального общественного центра...
22 января 2024
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей
Американская корпорация Apple оплатила в России антимонопольный штраф в размере более 1,1 млрд рублей, сообщили 22 января в пресс-службе ФАС. Компанию в России оштрафовали на сумму 1 177 988 700 рублей за нарушение антимонопольного законодательства. «19 января 2024 года Apple оплатила штраф...
22 января 2024
ФАС России разрешила «Невской Косметике» приобрести компанию «Хайдженик»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила АО «Невская Косметика» приобрести 100% голосующих акций российского производителя средств женской гигиены «Хайдженик». Об этом 15 января сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. «ФАС согласовала ходатайства АО «Невская Косметика» о...
15 января 2024
В РФ операторам не позволят бесконтрольно увеличивать тарифы выше инфляции
Российские власти введут ограничения на бесконтрольное повышение тарифов на сотовую связь компаниями, оказывающими такие услуги, за действиями операторов следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Компании смогут увеличивать...
29 декабря 2023
ФАС призвала власти регионов договориться с бизнесом по ценам на яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Росси призвала власти российских регионов заключить соглашения с бизнесом о стабилизации цен на куриные яйца. Об этом в среду, 27 декабря, ФАС сообщила на своём официальном сайте. «Представители региональных управлений службы рекомендовали властям регионов...
28 декабря 2023
ФАС возбудила дела против «дочек» «Лукойла» из-за наценок на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против дочерних предприятий «Лукойла» из-за наценок на 92-й и 95-й бензин на заправках. Об этом стало известно 27 декабря из соответствующего сообщения ведомства. В частности, фигурантами оказались компании «Лукойл-Центрнефтепродукт» и...
27 декабря 2023
В России предложили установить контроль за ценами на автомобили такси
В случае введения требований к уровню их локализации в регионах России Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе следует начать контролировать цены на автомобили такси. С таким предложением выступил Совет Федерации. Об этом сообщил портал «Автоновости дня». В Совфеде пояснили, что на такой...
27 декабря 2023
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
В отношении российских производителей яиц Федеральная антимонопольная служба возбудила четыре дела по признакам картельных соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС 26 декабря. Признаки нарушений закона о защите конкуренции антимонопольщики выявили в действиях компаний в четырёх регионах ―...
новость часа
26 декабря 2023
ФАС возбудила дела против региональных производителей яиц из-за роста цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении четырёх региональных производителей куриных яиц из-за роста цен. Как стало известно 15 декабря, речь идёт о крымских компаниях, допустивших рост оптово-отпускных цен до 94%, и кировских производителях, повысивших цены до 60%...
новость часа
15 декабря 2023
Некоторые ретейлеры в России согласились ограничить наценки на яйца
Несколько крупных российских ретейлеров поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Отмечается, что ФАС России предложила ретейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность...
9 декабря 2023
В ФАС заявили о готовности бизнеса ограничить наценки на яйца на 5-10%
Бизнес готов ограничить наценки на яйца от 5 до 10%, сообщили 8 декабря «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Торговая сеть «Верный» поддержала предложение ФАС: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при...
8 декабря 2023