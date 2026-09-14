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Материалы с тегом «Эндрю Бернем»
В Шотландии назвали Бёрнема последним премьером Соединенного Королевства
Энди Бёрнем может стать последним премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом 14 сентября заявил первый министр Шотландии Джон Суинни в ходе пресс-конференции. «Думаю, что он станет последним премьер-министром Соединенного Королевства, потому что народ Шотландии, если ему предложат на...
14 сентября 2026
Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии выступят за референдум — СМИ
Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию, требующую от властей Великобритании права на проведение референдумов за независимость. Об этом 13 сентября сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на источники. По данным газеты, подписание...
13 сентября 2026
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