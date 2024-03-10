Материалы с тегом «Электроподстанции»
После удара ВСУ по подстанции запорожские Пологи перевели на генераторы
Город Пологи в Запорожской области после пожара на электроподстанции вследствие атаки ВСУ перевели на дизельные генераторы. Об этом 10 марта сообщили в администрации Пологовского района. «На данный момент электропитание производится за счёт дизель-генераторных установок», ― сообщили власти в...
10 марта 2024
Около электроподстанции в Екатеринбурге произошёл хлопок
В антитеррористической комиссии Свердловской области вечером 2 марта сообщили, что около электроподстанции в Екатеринбурге произошёл хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Инцидент случился из-за неисправности оборудования. Специалисты уточнили, что хлопок раздался вблизи ОПУ ПС «Калининская» —...
2 марта 2024
Украинский производитель стали в Кривом Роге объявил о кризисных действиях
Крупнейший на Украине производитель стали «Арселормиттал Кривой Рог» был вынужден принять антикризисный план на комбинате из-за отключений света, заявил представитель пресс-службы предприятия Владимир Гайдаш украинскому изданию «Общественное. Новости». Он рассказал, что на комбинате были...
4 февраля 2024
Департамент ЖКХ Москвы объяснил ярко-зелёную вспышку над Подольском
Появившаяся в СМИ информация о взрыве и пожаре на одной из электроподстанций в Новой Москве (ТиНАО) не соответствует действительности, а запечатлённая на видео вспышка вызвана коротким замыканием, которое никак не повлияло на электроснабжение. Об этом говорится в заявлении департамента ЖКХ Москвы...
30 января 2024