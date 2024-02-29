Материалы с тегом «ДСНВ»
Пентагон заявил о желании вернуться к переговорам с Россией по ДСНВ
США хотели бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности, заявил 29 февраля начальник Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Энтони Коттон. Его слова приводит пресс-служба американского ведомства на своём сайте. «Я совершенно точно сторонник Договора о мерах...
29 февраля 2024
МИД: ракеты «Сармат» не повлияют на формулу стратегического уравнения с США
Постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство не меняет формулу стратегического уравнения России и США, так как механизм введения межконтинентальных баллистических ракет нового типа в поле действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) соблюдался до приостановки...
22 января 2024
Рябков оценил состояние отношений России и США
Отношения России и США находятся в плачевном состоянии. В такой ситуации не следует вести диалог о контроле над вооружениями, сообщил 28 ноября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. «Отношения находятся в удручающем, плачевном, тяжёлом состоянии», — сказал...
28 ноября 2023
Лавров заявил, что Россия продолжает соблюдать положения ДСНВ
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) для России продолжает действовать даже после её выхода из него, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва по-прежнему привержена положениям ДСНВ, однако остановила процесс...
26 октября 2023
США заявили о готовности к диалогу с Россией по контролю над вооружениями
США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на американское посольство в Москве. «Мы готовы вступить в эти обсуждения, о чём сообщили российским официальным лицам», — заявили в...
21 октября 2023
Asia Times: ракетный комплекс «Сармат» изменит ход конфликта на Украине
Развёртывание Россией ракетного комплекса «Сармат» серьёзно повлияет на ход конфликта на Украине, сообщило 4 сентября интернет-издание Asia Times. «В свете приостановки Россией в феврале 2023 года своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) развёртывание...
4 сентября 2023
Посол Антонов: США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ
США давно нарушают «дух и букву» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Па словам Антонова, Вашингтон отказался не только от заложенных в преамбуле Договора установок, но и от соблюдения центральных лимитов документа...
3 августа 2023
Лавров: США разрушили систему ядерной безопасности, полагаясь на авось
США разрушили международную систему договоренностей по ядерному оружию (ЯО) и обеспечению стратегической стабильности, полагаясь на авось, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном 28 июня Первым каналом. Он отметил, что ядерной войны никто не хочет, тем не менее не зря...
28 июня 2023
Рябков: Россия не хотела бы, чтобы произошёл слом ДСНВ по вине США
Россия не хотела бы, чтобы по вине США произошёл слом Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 23 июня заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Конечно, мы не хотели бы, чтобы по вине США произошёл слом ДСНВ. Они и так достаточно пренебрежительно...
23 июня 2023
Песков объяснил фразу Путина «хрен им» о ядерном разоружении
Россия не заявляла о принципиальном отказе от переговоров по ядерным вооружениям и открыта для диалога. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Журналисты попросили его прокомментировать фразу российского...
16 июня 2023
Рябков исключил возвращение России в ДСНВ при враждебной политике США
Пока Вашингтон придерживается враждебной политики по отношению к Москве, возвращения России в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет, заявил 15 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Российские дипломат...
15 июня 2023
Песков: Россия считает диалог с США о ядерном вооружении чрезвычайно важным
Заявления представителей властей США о готовности начать диалог о контроле над вооружениями, в том числе ядерными, можно считать важными и позитивными, но они должны быть подкреплены делами, заявил журналистам 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал...
5 июня 2023
МИД отреагировал на заявление США о новых мерах по ДСНВ
США заранее предупредили Россию о своих новых мерах по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), поэтому заявление Белого дома о готовности к многосторонним переговорам по контролю над ядерными вооружениями не стало неожиданностью. Об этом 3 июня сообщил...
3 июня 2023
Рябков назвал условие для возврата к полноформатному ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал условие для возвращения к полноформатному функционированию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он сообщил 3 июня. «Наше собственное условие возвращения к...
3 июня 2023
Белый дом выразил готовность к переговорам о ядерном вооружении с Россией
В Белом доме заявили о готовности к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятёрки» Совбеза ООН, куда входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Об этом заявил в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями...
2 июня 2023
Песков сообщил о контактах России и США по ДСНВ
На сегодня нет никаких предварительных договорённостей о переговорах России и США по стратегической безопасности. Об этом 2 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что такие контакты нужны. «Пока каких-то намёток на...
2 июня 2023
США готовятся предложить соблюдение ДСНВ до 2026 года при согласии России
Власти США предложат соблюдать установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ограничения до 2026 года, если Россия согласится также им следовать. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило агентство Reuters. Авторы статьи отметили...
2 июня 2023
Россию призвали обойтись без новых договоров о стратегических вооружениях
То, что США прекратили передавать России данные о своих вооружениях в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), следует понимать как их формальный ответ на то, что наша страна приостановила участие в этом договоре. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил...
2 июня 2023
В Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности
Соединённые Штаты на протяжении многих лет занимаются разрушением международной системы безопасности для получения односторонних преимуществ. Об этом 2 июня заявил депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»). «США много лет разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире в...
2 июня 2023
Посольство РФ ответило на планы США ввести контрмеры по Договору СНВ
Россия не изменит свою позицию после заявления Госдепартамента США о планах ввести контрмеры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале...
2 июня 2023