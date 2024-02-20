Материалы с тегом «ДПС»
Полицейские в Прикамье со стрельбой задержали пьяного водителя «Лады»
В Пермском крае сотрудникам полиции пришлось устроить погоню, чтобы остановить пьяного водителя. Инцидент произошёл вечером 19 февраля на автодороге Болгары ― Юго-Камский ― Крылово. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции. Правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21 099 без госномеров...
20 февраля 2024
Инспекторов ДПС поймали на взятке на трассе «Новороссия»
В Ростовской области поймали на взятке четырёх инспекторов ДПС. Находясь на посту «Самбек» на автодороге «Новороссия», правоохранители через посредника требовали от остановленного водителя 150 тыс. рублей, чтобы не составлять в отношении него протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения...
1 декабря 2023
Пьяный водитель на «семёрке» пытался скрыться от полиции в Перми
В Пермском крае сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по автомобилю, за рулём которого находился пьяный водитель. Об этом 16 ноября сообщил источник ИА Регнум. Как уточнил собеседник агентства, 19-летний молодой человек на ВАЗ 2107 без госномеров не остановился по требованию сотрудников ДПС и...
16 ноября 2023
Движение по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто. Об этом сообщил информационный центр по Крымскому мосту в Telegram-канале. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в...
29 октября 2023
В Екатеринбурге уволили подполковника полиции, укусившую инспектора ДПС
В Екатеринбурге подполковника полиции Елену П., которая занимала должность начальника ПДН в отделе полиции № 10, решили уволить после того, как она укусила инспектора ДПС, который остановил её такси, сообщил 25 октября источник E1.RU, близкий к силовым структурам. По его словам, инцидент произошёл...
25 октября 2023
Полицейские во время погони расстреляли авто с подростками под Белгородом
Сотрудники ДПС в Белгородской области открыли огонь по автомобилю, который отказался остановиться по их требованию. Как оказалось, в машине находились двое подростков, один из них получил огнестрельное ранение, сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл в ночь на 9 октября на трассе Богословка...
9 октября 2023
Сотрудники ДПС оказались под следствием после задержания пьяной судьи
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников ДПС, оформлявших факт ДТП с участием судьи Калужского районного суда Евгении Князевой. СК возбудил уголовное дело по статье «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в отношении двух инспекторов, задержавших 1 мая 46-летнюю судью, устроившую ДТП в...
20 сентября 2023
В Красноярске инспектор ДПС штрафовал водителей грузовиков как самокатчиков
В Красноярске сотрудник ДПС «открыл охоту» на нарушителей на электросамокатах, но штрафы достались автомобилистам. Как сообщил источник ИА Регнум, в Красноярске начата проверка в отношении одного из сотрудников ДПС — лейтенанта полиции, который для поднятия показателей выносил незаконные...
7 сентября 2023