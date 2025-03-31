Материалы с тегом «Дмитрий Баканов»
Ядерная космическая программа войдет в нацпроект
Ядерная космическая программа и развитие орбитальной группировки войдут в национальный проект. Об этом 31 марта сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «В состав национального проекта в обязательном порядке войдут орбитальная группировка Российской...
31 марта 2025
Баканов и Путин обсудили донастройку космического нацпроекта
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым, на которой они в том числе обсудили донастройку национального проекта. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Кремля. «Из первоочередных задач, которые вижу, — это донастройка...
31 марта 2025