Материалы с тегом «Депутаты»
ФСБ уведомила троих депутатов из Южной Осетии о лишении гражданства РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала лишить гражданства России троих депутатов парламента Южной Осетии, их заподозрили в создании угрозы национальной безопасности стран, пишет 12 марта газета «Ведомости». В частности, парламентарии из фракции «За справедливость» Гарри Мулдаров, Давид...
12 марта 2024
Политик предупредил о построении во Франции общества войны
Руководство Франции, стремясь нарастить военное производство, способствует становлению в стране «общества войны». Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Комментируя заявления французских властей, включая президента Эммануэля Макрона, о необходимости наращивания...
новость часа
11 марта 2024
В ФРГ заявили об ущербе безопасности из-за откровений немецких военных
Запись разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту наносит значительный ущерб безопасности Германии. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рюдигер Лукассен. «Перехваченный телефонный разговор между генералом Инго Герхартцем и его...
3 марта 2024
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании ситуации с американским БПЛА
Депутаты бундестага обвинили главу минобороны Германии Бориса Писториуса в замалчивании инцидента с ошибочным обстрелом немецкого фрегата американским БПЛА в Красном море. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Эксперты по обороне в Бундестаге считают, что они не были проинформированы должным...
29 февраля 2024
Филиппо призвал власти Франции выйти из ЕС и НАТО после слов фон дер Ляйен
Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Североатлантического альянса (НАТО) и Евросоюза после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном конфликте с Россией. Своё мнение политик опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter). «Урсула фон...
28 февраля 2024
В Армении раскрыли скрытые мотивы визита Зеленского в Ереван
Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Ереван может стать точкой невозврата для российско-армянских отношений. Такое мнение высказала 27 февраля депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян. Как отметила депутат, визит Зеленского организовали...
новость часа
27 февраля 2024
Депутат назвала взятие Авдеевки победой РФ в информационной войне с Западом
Освобождение Авдеевки стало победой России в информационной войне с Западом. Такое мнение высказала депутат Госдумы Мария Бутина. «Взятие Авдеевки — это фундаментально важный элемент для нашей борьбы с Западом. Несмотря на то что информационную повестку пытались перебить различными инфоповодами», —...
18 февраля 2024
МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*
МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом говорится в базе данных ведомства. «Магомед Тажудинович Гаджиев… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска. Ведомство не...
15 февраля 2024
На Украине заявили о невозможности продления полномочий Зеленского
Президентские полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского, согласно конституции страны, истекают в ночь на 21 мая. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвинённый украинскими властями в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО. «Можно сколько...
13 февраля 2024
В ДНР сообщили о брошенной в Авдеевку бригаде из боевиков «Азова»*
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Авдеевку бригаду, состоящую из боевиков «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главе киевского режима Владимиру Зеленскому «всё равно», что боевиков брать в плен не будут, заявил депутат Народного совета Донецкой...
новость часа
13 февраля 2024
Депутата Тульской облдумы Михаила Грязева нашли мёртвым
В Тульской области нашли мёртвым депутата регионального парламента Михаила Грязева, сообщили 8 февраля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. «По предварительным данным, днём 8 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном...
8 февраля 2024
Призывавший убивать русских спикер финского парламента сохранил пост
Спикером парламента Финляндии переизбрали депутата от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, называвшего убийство российских солдат правильным. Об этом сообщили на сайте парламента. «Поскольку Халла-ахо набрал более половины голосов, он избирается спикером парламента в 2024 году», —...
6 февраля 2024
В Норвегии рассказали о негативных последствиях отказа от российского газа
Опустошение мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) Евросоюзом для компенсации последствий отказа от газа из РФ негативно сказывается на экологии, а также на экономике бедных стран. Об этом заявил депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики...
3 февраля 2024
Венгерский политик объяснил претензии на Закарпатье
О претензиях на Закарпатье в Венгрии заявила только крайне правая партия «Наша Родина», другие парламентские силы подобных идей не высказывали. Об этом 28 января сообщил лидер политической организации Ласло Тороцкаи. «Ни одна другая парламентская партия такого не заявляла», ― подчеркнул он в беседе...
28 января 2024
В Госдуме сообщили о раскаянии высадившей кота Твикса проводницы
Проводница поезда, которая высадила кота Твикса на мороз в Кирове, раскаивается, сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. «Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции — это такая вещь, когда что-то делаешь и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы...
21 января 2024
В Госдуме прокомментировали новый указ Путина о приёме в гражданство РФ
С новым указом президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство России иностранцев, подписавших контракт с Минобороны РФ, проблема выдачи ветеранов спецоперации за «наёмничество» будет решена. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. «Теперь проблема с...
4 января 2024
В Госдуме рассказали об уничтожении «Ланцетами» западной техники ВСУ
ВС России удалось уничтожить беспилотниками «Ланцет» существенную часть поставляемой западными странами техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил зампредседателя думского комитета по обороне Дмитрий Саблин. «Тысячи единиц бронетехники сожжены, в том числе и «Ланцетами». С начала СВО...
2 января 2024
Депутат Роднина ответила на критику из-за жизни в США
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина 31 декабря ответила на критику из-за жизни в США. По словам Родниной, она воспринимает такую критику спокойно, так как в США она работала, и это было другое время. «Жила в Москве, когда ещё даже многие не...
31 декабря 2023
Луговой попросил прокуратуру привлечь Галкина* к ответственности за фейки
Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к уголовной ответственности за фейки об армии и дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом 28 декабря парламентарий...
новость часа
28 декабря 2023
Кандидат от КПРФ предложил запретить бенгальские огни
Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов с опаской отнёсся к бенгальским огням, сочтя их не просто опасным развлечением, но и излишеством в условиях проведения специальной военной операции. Журналисты поинтересовались у Харитонова мнением относительно инициативы другого депутата от...
28 декабря 2023