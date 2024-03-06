Материалы с тегом «Денис Мантуров»
В Донбассе и Новороссии снизились цены на значимые товары
Цены на ряд основных значимых потребительских товаров в Донбассе и Новороссии уже ниже, чем в соседних регионах России, рассказал в интервью Луганскому агентству новостей вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул, что проблем с обеспеченностью продуктами питания...
6 марта 2024
Предприятия Донбасса и Новороссии начали поставлять товары в другие регионы
Узлы и агрегаты для техники, производимые в Запорожской области, нашли спрос на машиностроительных предприятиях в других регионах России. Об этом в интервью Запорожскому агентству новостей сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Узлы и агрегаты трансмиссии...
6 марта 2024
Мантуров назвал самые перспективные отрасли в Донбассе и Новороссии
Предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планируют подключить к федеральному сервису импортозамещения. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Сейчас идёт активная работа...
6 марта 2024
Мантуров заявил о скором приходе крупнейших маркетплейсов в новые регионы
На рынки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже в скором времени выйдут ведущие российские маркетплейсы. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Министр отметил, что в новых регионах активно развиваются местные сети. «Не видим причин мешать...
5 марта 2024
Мантуров рассказал о восстановлении промышленности новых регионов
В Донбассе и Новороссии сегодня работает более 500 крупных промышленных предприятий, заявил 5 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Сегодня в новых регионах работает уже более 500 предприятий», — процитировал слова Мантурова «Луганский информационный центр». Министр...
5 марта 2024
Мантуров анонсировал перезапуск бывшего завода Mercedes в Подмосковье
Бывший завод Mercedes-Benz в Московской области, выкупленный группой компаний «Автодом», должен возобновить выпуск автомобилей в 2024 году. Об этом вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил 28 февраля журналистам. «В этом году должны запустить», — сказал Мантуров в кулуарах...
28 февраля 2024
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну
Правительство Южной Кореи следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, включая недавнее получение северокорейским лидером Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus. Сеул рассчитывает, что обмены и отношения двух стран не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный...
новость часа
20 февраля 2024
Мантуров: в 2023 году в России на 5,3% увеличилось производство стали
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что по итогам 2023 года в стране на 5,3% увеличилась выплавка стали. Как пояснил Мантуров, улучшение ситуации в отрасли обусловлено увеличением отгрузок на внутренний рынок и прежде всего для инфраструктурных проектов и жилищного...
17 февраля 2024
На выставке «Россия» показали достижения отечественной промышленности
На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Форума национальных достижений прошёл День промышленности, его обширная программа продемонстрировала историю, современность и будущее промышленного комплекса страны, сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки. Тематический день стартовал с пленарной...
14 февраля 2024
Мантуров сообщил, что Aurus начнёт выпуск авто бизнес-класса в Шушарах
Производство автомобилей Aurus бизнес-класса будет организовано на бывшем заводе Toyota в Петербурге совместно с зарубежным партнёром, сообщил 14 февраля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума «Россия». Он уточнил, что первые экземпляры...
14 февраля 2024
Мантуров призвал российские бренды переходить на кириллицу
Российские предприятия должны использовать в названиях своих брендов кириллицу, экономика страны «дозрела» до этого шага, заявил 14 февраля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. России нужны новые отечественные промышленные бренды, и в стране уже есть «плеяда» компаний...
14 февраля 2024
Путин пообещал поговорить с министром о производстве огнестойкой экипировки
Президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе рабочей поездки в Тулу пообещал поговорить с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым о производстве огнестойкой экипировки. Главе государства в ходе работы форума «Всё для Победы!» представили инновационный проект противопожарной...
2 февраля 2024
Мантуров назвал число выпущенных в 2023 году автомобилей
В России по итогам 2023 года производство автомобилей всех сегментов увеличилось на 16%, до более 720 тыс., заявил 15 января вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тыс. машин разных сегментов», —...
15 января 2024
Мантуров проверил выполнение гособоронзаказа на уральских заводах
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил ряд промышленных предприятий Свердловской области, на которых проинспектировал выполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. В поездке его сопровождали полномочный...
13 января 2024
Мантуров проверил производство самоходной артустановки «Коалиция-СВ»
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров проинспектировал исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов на промышленных предприятиях в Свердловской области, сообщили 12 января на сайте правительства. «Выполнение гособоронзаказа идёт на предприятиях в соответствии с...
новость часа
12 января 2024
Мантуров допустил объединение в один бренд самолётов МС-21 и Superjet
Отечественные самолёты гражданской авиации МС-21 и Superjet планируют объединить в один бренд. Об этом на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 3 января сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что окончательное решение объявят в скором времени. «Не скрою, мы ведём работу в этом...
4 января 2024
Мантуров назвал сроки перезапуска бывшего завода Hyundai в Петербурге
Запустить сборку автомобилей на бывшем заводе концерна Hyundai в Петербурге планируется до середины 2024 года, рассказал 3 января в интервью ТАСС глава Минпромторга России Денис Мантуров на Международной выставке-форуме «Россия». «Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что тоже будет до середины...
новость часа
3 января 2024
Бывший завод Volkswagen возобновит работу в 2024 году, сообщил Мантуров
Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, владельцем которого стало российское предприятие, планируется возобновить в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров на площадке Координационного центра...
3 января 2024
Лётчик Су-35 Иван рассказал, как прикрывал бомбардировщики от авиации ВСУ
Обнаруженная в небе ударная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратилась в бегство после того, как многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35С с управляемым вектором тяги сблизился с вражескими самолётами и подготовился к атаке. О боевом вылете российского лётчика Ивана, выполнившего...
новость часа
29 декабря 2023
Минобороны получило партию истребителей пятого поколения Су-57
Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (входит в корпорацию «Ростех») передал Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57, сообщил 27 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Передали нашим Вооружённым силам все планировавшиеся к поставке в этом...
27 декабря 2023