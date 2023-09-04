Материалы с тегом «День знаний»
Путин поможет нижегородскому школьнику с изданием стихотворений
В День знаний во время открытого урока «Разговор о важном» президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву издать сборник его стихов. Об этом рассказали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Путин на открытом уроке обратился к...
4 сентября 2023
«Разговоры о важном»: что Путин сказал молодому поколению
Президент России Владимир Путин 1 сентября, в День знаний, провёл открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов, участники проектов «Движения Первых» и платформы «Россия — страна...
1 сентября 2023
Лидер ЛДПР поздравил луганских студентов с первым Днём знаний в составе РФ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 1 сентября в ходе рабочей поездки в ЛНР поздравил студентов Луганского государственного педагогического университета с началом учебного года и с Днём знаний — первым, который они празднуют в составе России, сообщили ИА Регнум в пресс-службе партии. «Для нас особенно важно...
1 сентября 2023
Путин сравнил полководческие таланты Барклая де Толли и Кутузова
Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия новых школ в российских регионах, в которой он принял участие по видеоконференции, поинтересовался, почему новую школу в Одинцовском районе Подмосковья назвали именем генерала князя Петра Багратиона. «Барклая де Толли не забыли? Был такой...
1 сентября 2023
Путин рассказал об улучшении условий обучения школьников
За 4,5 года улучшены условия для 1,5 млн школьников, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеоконференции. «В том числе построены более 900 новых школ, в которых создано более 540 тыс. дополнительных мест», — сказал он. Что касается...
1 сентября 2023
Путин поздравил школьников и учителей с Днём знаний
Президент России Владимир Путин 1 сентября во время запуска строительства в Киргизии трёх школ с обучением на русском языке поздравил школьников, студентов и педагогов с Днём знаний. Российский лидер отметил символичность этого проекта, который стартовал именно 1 сентября, в День знаний, который...
1 сентября 2023
Песков заявил, что не знает, позвонит ли Путин своей первой учительнице
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 1 сентября заявил, что не знает, будет ли глава государства звонить своей бывшей учительнице Вере Гуревич. «Я не могу вам сказать, я не знаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Представителю Кремля напомнили, что...
1 сентября 2023
Шойгу поздравил слушателей академии Генштаба России с Днём знаний
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба ВС России с началом нового учебного года, сообщила 1 сентября пресс-служба Минобороны в своём Telegram-канале. Глава российского военного ведомства отметил, что...
1 сентября 2023